Не поделили лежаки: отдыхающие в Бердянске устроили потасовку на пляже

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Сначала спорили, потом бились на кулаках. Отдыхать так, чтобы потом было что вспомнить!
В минувшие выходные мирный отдых курорников на пляже в Бердянске был несколько омрачен потасовкой. Как рассказывают очевидцы событий, все произошло из-за алкоголя (кто бы сомневался).
Отдыхающие оплатили шезлонг, но его заняли подвыпившие молодые люди. Сначала обе стороны пытались доказать свою правоту, но когда аргументы закончились, пьяные товарищи перешли к решительным действиям.
К мутузящим друг друга мужчинам подтянулась группа поддержки. Работникам пляжа пришлось вызвать правоохранителей и арендатора, но пока те добирались до поля сражения, конфликтующие успели намять друг другу бока.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Известно, что инцидент, как поясняют в СМИ, произошел на 3-м пляже Бердянска. Примечательно, но к правоохранителям обратились обе стороны участников конфликта.
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