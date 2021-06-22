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Не поделили лежаки: отдыхающие в Бердянске устроили потасовку на пляже

Не поделили лежаки: отдыхающие в Бердянске устроили потасовку на пляже (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 10:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бердянск   азовское море   видео   драка   конфликт   лежак   пояж   
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Сначала спорили, потом бились на кулаках. Отдыхать так, чтобы потом было что вспомнить!

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Метки: Бердянск   азовское море   видео   драка   конфликт   лежак   пояж   
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22k
Батончик с маком 20 минут назад
Забористые у них молочные коктейли
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25k
Федор 2 минуты назад
Ну подрались! И что? Мало драк происходит по синьке у молодежи? Горячие финские парни))) Это что, новость дня????? Автор опубликуй еще пост о том как бабка обматерила девушку в московском метро за то что она не уступила ей место)))
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54k
pynh 4 минуты назад
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4k
Афанасий 5 минут назад
"отдыхающие"? -- а зачем им отдыхать? -- Судя по видео они и не устали вовсе...
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452
Будьте крепенькими и здоровенькими! 9 минут назад
"Снимай - выставляй в инстаграм"!
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6k
insaider 11 минут назад
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1k
Chris Taylor 18 минут назад
бердянск
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детектор пса 20 минут назад
Дебилы, блдь
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12k
Алек Стальский 21 минуту назад
Це перемога
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