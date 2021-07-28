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"Вы пришли на территорию нашего дома": в Петербурге женщины снова не поделили детскую площадку

"Вы пришли на территорию нашего дома": в Петербурге женщины снова не поделили детскую площадку (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 07:30
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   детская площадка   драка   конфликт   территория   
2004
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1
На этот раз не обошлось без драки, результатом которой стали разбитая губа, вырванный ноготь и испорченная одежда.

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Метки: видео   детская площадка   драка   конфликт   территория   
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11k
Типа граф 2 часа назад
Да дое.баться и до столба можно , тётка просто любит всех учить .
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2k
Дмитрий Минуту назад
А чё, "культурная столица".
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317
s privetom 14 минут назад
Мой сосед образованный человек, работает с людьми, у него маленькие дети, приветливый. Он мелом рисовал для детей рисунки сначала на полу, местами красивые, ничего страшного, со временем стерлись или уборщица смыла при очередной уборке. В следующий раз он начал рисовать на стенах, когда я вежливо сделал замечание, все г..но вылилось из него разом, сейчас он конечно не здоровается и считает себя правым и потерпевшим. Это от не воспитаности и неуважения к окружающим их людям. Похожий случай
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200
Zlaja ptica 40 минут назад
Это всё побочка после вакцинации


Просто передоз

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20k
Ватаку Накомоде 42 минуты назад
Животные, б**ь
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37
ilg45 58 минут назад
"Бандитский Питербург" вышел на новый уровень...
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1k
Viguzig Час назад
Марино- бывшая деревня, застроенная огромными домами. И это не Санкт-Петербург, это Ленинградская область. Никого не оправдываю. Люди ненавидят друг друга.
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200
Zlaja ptica Viguzig 38 минут назад
Ну да "настоящие питерцы и мааасквичи" не такие, это всё проклятая лимита п'наехала!
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17k
KOSTELLO Час назад
Они обе друг друга стоят...
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9k
K7OO Час назад
Вот что значит лето. Даже тупая бабская свара ни о чем за новость вполне прокатит.))
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200
Zlaja ptica K7OO 36 минут назад
Выборы скоро, а кремлеботам, видимо, транш не прошёл, как перед обнулением, а то бы фишки пропагандой под самую крышку были завалены.

Вот и перебиваемся скандальными бабками...
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1k
Александр Час назад
Не расчленили никого по старинной Питерской традиции и то хорошо.
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388
Alexandr F Час назад
Мизантропия захлестнула все слои населения страны. Злоба, презрение, нетерпимость - это не причина, а следствие социальной политики, направленной на расслоения общества на правоимеющих и вошей дрожащих. Это следствие беззакония к одним и ненаказуемости других
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11k
Sama Час назад
Не в первый и в последний раз мамаши дерутся.
Просто сейчас телефоны с камерами, а раньше не было)
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4k
rutt 2 часа назад
Культурная столица, х*ли там.
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2
Павел 2 часа назад
Яжебабки что-то возбудились.. поди, пусконаладочные работы по 5джи начались в Питере?
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Нужно на каждую детскую площадку ставить смотрящего и таких проблем не будет
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1k
Лёха 2 часа назад
Две дебилки ...
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