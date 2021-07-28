"Вы пришли на территорию нашего дома": в Петербурге женщины снова не поделили детскую площадку

Причиной конфликта двух дам стала стоящая на газоне возле детской площадки коляска. Одной из женщин это очень не понравилось, из-за чего, как рассказывает пострадавшая Инна, она набросилась на нее с грубыми словами, а после — и с кулаками.





Женщина заявила, что ставить коляски на газон запрещено, тем более тем, кто не живет в этом доме.

"Она приблизилась к коляске, чтобы ее убрать. Я побежала со словами: "Что вы делаете!" — за что получила толчок рукой в мое плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме. Началась потасовка, которая закончилась потерей ногтя на мизинце левой руки, порванным полностью платьем, царапинами и ссадинами с моей стороны", - рассказывает Инна, успевшая снять видео с места происшествия. Женщина разместила его в соцсети "ВК", а также "сняла" в полиции побои. Не обошлось и без заявлений - обе участницы потасовки не стали молчать и сообщили о произошедшем в полицию.