"Вы пришли на территорию нашего дома": в Петербурге женщины снова не поделили детскую площадку

2004
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На этот раз не обошлось без драки, результатом которой стали разбитая губа, вырванный ноготь и испорченная одежда.
Не успели утихнуть страсти по поводу конфликта, в ходе которого жительница Петербурга попыталась прогнать с детской площадки воспитанников реабилитационного центра, как город на Неве вляпался в новый скандал. На этот раз битва за территорию не ограничилась словесной потасовкой.
Причиной конфликта двух дам стала стоящая на газоне возле детской площадки коляска. Одной из женщин это очень не понравилось, из-за чего, как рассказывает пострадавшая Инна, она набросилась на нее с грубыми словами, а после — и с кулаками.
Женщина заявила, что ставить коляски на газон запрещено, тем более тем, кто не живет в этом доме.
"Она приблизилась к коляске, чтобы ее убрать. Я побежала со словами: "Что вы делаете!" — за что получила толчок рукой в мое плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме. Началась потасовка, которая закончилась потерей ногтя на мизинце левой руки, порванным полностью платьем, царапинами и ссадинами с моей стороны", - рассказывает Инна, успевшая снять видео с места происшествия. Женщина разместила его в соцсети "ВК", а также "сняла" в полиции побои. Не обошлось и без заявлений - обе участницы потасовки не стали молчать и сообщили о произошедшем в полицию.
Женщина заявила, что ставить коляски на газон запрещено, тем более тем, кто не живет в этом доме.
"Она приблизилась к коляске, чтобы ее убрать. Я побежала со словами: "Что вы делаете!" — за что получила толчок рукой в мое плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме. Началась потасовка, которая закончилась потерей ногтя на мизинце левой руки, порванным полностью платьем, царапинами и ссадинами с моей стороны", - рассказывает Инна, успевшая снять видео с места происшествия. Женщина разместила его в соцсети "ВК", а также "сняла" в полиции побои. Не обошлось и без заявлений - обе участницы потасовки не стали молчать и сообщили о произошедшем в полицию.
Известно, что этот инцидент произошел в Мурино. Пришедший на место конфликта управляющий ЖК объяснил, что площадка является общественным пространством, и выгонять тех, кто не живет в домах поблизости, нет никакого юридического права ни у него, ни у жильцов этого ЖК. Однако, судя по всему, дама в белом придерживалась другой позиции, настойчиво предлагая гостям площадки покинуть территорию.
Реакция соцсетей
В соцсетях недоумевают: и это культурный город? Что случилось с петербуржцами, если то и дело вспыхивают скандалы,которые вполне по силам решить мирным путем?
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Метки: видео детская площадка драка конфликт территория
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Просто передоз
Вот и перебиваемся скандальными бабками...
Просто сейчас телефоны с камерами, а раньше не было)
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