Владелец жилого комплекса предположил, что курьер высказалась насчет «привилегии белых», а клиентка раздраженно ответила, что зря она об этом заговорила. Эти слова переполнили чашу терпения угнетаемой латиноамериканки и она решила отомстить. Правда, после задержания полицией заявила, что действовала исключительно в рамках самообороны, хотя видео подтверждает, что угрозы жизни для молодой американки не было.