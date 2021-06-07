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После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос

После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 10:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Amazon   видео   доставка   драка   клиент   конфликт   
3495
5
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Латиноамериканка рассердилась на пожилую белую клиентку, которая несколько раз осведомилась, когда же будет доставлена ее посылка. Видимо, недостаточно уважительно спрашивала. И что эти белые себе позволяют?

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Метки: Amazon   видео   доставка   драка   клиент   конфликт   
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28  комментариев
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27k
winergy2012 6 часов назад
Приятное зрелище.
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−42
vova old 53 минуты назад
на днях тут была статья о таком же почти случаю в Москве но там якобы жертва в полицию не пошла Зато выложила всё tiktok а в Штатах это реальный срок дать кому-то в морду а при исполнении ещё и добавят тем более сФигАсе латиноамериканка обиделась на то на что можно обижаться только черным?
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30k
Григорий 2 часа назад
Теперь ещё и и с судимостью
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22k
MrGod 4 часа назад
Рамирес знает, как на ровном месте заработать себе срок.
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5k
Енот Потаскун 4 часа назад
Видео коротковато и без звука. Не понятно, что она такого сказала в начале, когда к курьеру наклонилась. Может обматерила, как знать. Была у меня соседка, похожа на эту женщину. Пересралвсь со всем домам (11 квартир) в течении полугода. Так что как знать. Легко осуждать, не зная всех подробностей и видя ситуацию только когда её подают с одной стороны.
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47
Саша Енот Потаскун 4 часа назад
Точно, у курьера нервы слабоваты видимо, а мадам могла в течении 10 минут пока она коробки разбирает язвить и все семейство отправлять на родину, приплела мужа в тюрьме и детей наркоманов. Прям видно пренебрежение.
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47
Саша 4 часа назад
В самом начале видео видно как белая надменно язвит, на лице пренебрежение, видимо несколько колких высказываний сыграли роль.
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645
iKrek 4 часа назад
Не в защиту курьера, но, млять, некоторые пожилые люди могут конечно словестно вывести из себя.
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97
wr2x2 iKrek 3 часа назад
не повод бить
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635
Кактус 5 часов назад
Прикольная последовательность: привезла посылки, порамсили с заказчицей, наваляла ей трындюлей... и продолжила делать свою работу, затаскивая посылки в док к заказчице.
Обычно говорят, что у людей своя атмосфера)))
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1k
Incognito 5 часов назад
Гниду черно*опую теперь ее же бабцы в тюрячке натянут. Умолять на коленях будет "белых угнетателей" что б ее выпустили. Озверевшее чмо. Проблема с ультра левым Амазоном, что они нанимают на работу даже нелегалов и жутко еще и гордятся этим. А потом "удивляются" что эти звери кидаются и криминальничают по отношению к клиентам... Ну ну... Не будут нанимать зверье необразованное и гопоту всякую - таких историй не будет.
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1k
Лёха 6 часов назад
"угрозы жизни молодой американки не было"
Аффтара, твоя какая аула учился?
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32k
Опаньки 6 часов назад
теперь бабок с амазона отсудит
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318
Vital Idol 6 часов назад
Так себе драка...
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8k
Alex Djeff 7 часов назад
Не оправдываю курьера, но за такие условия работы и деньги, что они получают, могут и нервы сдать.
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−154
Кондратий 7 часов назад
Ну если бы в ссср были курьеры, то товар просто не доставлялся бы. Так как у большинства людей воровство было в крови. До сих пор у того поколения есть такая национальная черта. Но при Ельцине конечно пришла цивилизация.
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11k
Антон Семёныч 7 часов назад
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