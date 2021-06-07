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Латиноамериканка рассердилась на пожилую белую клиентку, которая несколько раз осведомилась, когда же будет доставлена ее посылка. Видимо, недостаточно уважительно спрашивала. И что эти белые себе позволяют?
Курьер службы доставки Amazon в Сан-Франциско Итцель Рамирес нанесла не менее 10 ударов пожилой даме, сломала ей нос и наставила кучу синяков. А все из-за посылки.
Владелец жилого комплекса Дуг Смит, в котором снимает квартиру пострадавшая рассказал о своей версии случившегося. Дама получила уведомление о доставке посылки, которую ждала с Amazon. Она спустилась в холл дома, когда подъехало авто службы доставки. Выяснилось, что посылка еще не выгружена. 21-летняя курьер-водитель Рамирес на вопрос, когда будет доставлен пакет, ответила, что скоро.
Женщина подождала 15 минут, после чего снова вышла на улицу и еще раз спросила о посылке. На этот раз Рамирес не стала церемониться и начала напала на клиентку.
Владелец жилого комплекса предположил, что курьер высказалась насчет «привилегии белых», а клиентка раздраженно ответила, что зря она об этом заговорила. Эти слова переполнили чашу терпения угнетаемой латиноамериканки и она решила отомстить. Правда, после задержания полицией заявила, что действовала исключительно в рамках самообороны, хотя видео подтверждает, что угрозы жизни для молодой американки не было.
В компании "Амазон" заявили, что курьер за свое поведение уволена. «Это не отражает высоких стандартов, которые мы предъявляем к водителям, доставляющим наши посылки», - заявили в Amazon. В настоящее время как сообщают СМИ, Рамирес предъявлено обвинения в жестоком обращении с пожилыми людьми и нанесении тяжких телесных повреждений.А пострадавшая находится в таком шоке, что категорически отказывается общаться с журналистами и освещать свою версию события.
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Обычно говорят, что у людей своя атмосфера)))
Аффтара, твоя какая аула учился?
В таком случае шахтёры должны после смены выезжать и пи@дить всех подряд... Ну, типа, условия труда тяжёлые...