Семейная идиллия: женщина заботливо "втирала крем для загара" мужчине при детях

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На одном из российских курортах сняли на видео очень заботливую жену, которая старательно втирала своему мужу что-то в пах, предварительно накрыв его полотенцем. Рядом бегали дети, ходили другие отдыхающие...
Отдыхающие на одном из русских курортов сняли на видео идеальную семью: заботливая жена втирала мужу что-то под полотенцем в пах. Возможно, это была мазь от болей в суставах или крем для загара. Рядом бегающие дети никого не смутили.
Автор ролика отметил, что женщина делала это довольно долго, совершенно не смущаясь детей и прохожих. Вот как выглядит идеальная жена!
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да, молодец тетька)))
котегRUS 15 минут назад интересно, на кого он там смотрит ?
Михайлович Михаил 19 минут назад
Ну и?
Злодей 23 минуты назад
Придраться не к чему.
Вы жен трахаете при бегающих детях по квартире ?
Чем вы лучше этого взрослого недоноска с его кралей!?