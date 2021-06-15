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Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео

Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Погоня   видео   екатеринбург   задержание   интересное   мотоцикл   фото   
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Байкер в Екатеринбурге проехался на мотоцикле прямо по набережной, петляя среди гуляющих людей. Один из сотрудников полиции на мотоцикле нагнал нарушителя и буквально стащил с мотоцикла.

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Метки: Погоня   видео   екатеринбург   задержание   интересное   мотоцикл   фото   
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18  комментариев
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803
Алксандр Шевченко 55 минут назад
Слово то какое, байкер. Байкер это определённый стиль и своеобразная культура. А тут всё проще - долбо@еб.
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3k
Борис Карабанов Минуту назад
Интересный факт ("мало кто знает"), если в России совершить акт хулиганства с топором в руках, то согласно ст.213 можно получить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. или срок до пяти лет. Если же акт хулиганства совершить с использованием мотоцикла (механического транспортного средства, объекта повышенной опасности), то наказание снижается до 5 тыс. руб.
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21k
Сибиряк 3 минуты назад
надо было так
надо было такПосмотреть
надо было так
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689
Кактус 9 минут назад
Какая прелесть! Подвергал людей опасности, в т.ч. и детей, а в наказание 5-15т.р.? Не имел прав на управление в принципе, и всё равно 5-15т.р. ЗБС!!!
Неподчинение требованиям сотрудника ДПС с оказанием сопротивления? Да похрену! Максимально 15к же)))
Что за законы? Получается, что любой утырок, положив пятнаху в карман, может вот так куражиться???
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5k
mr.Poher 10 минут назад
Мотик стоило бы забрать. Невозможно пресечь дальнейшие нарушения, просто оштрафовав его. Значит, стоит конфисковать предмет нарушения.
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17k
Robin Hood 18 минут назад
Это не мотоциклист и даже не байкер. Это Педераст-хруст.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Жаль.....что не поплавал!
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226
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Ну какой штраф? У этого кретина как минимум надо конфисковывать мот и 15 суток ареста.
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28k
Fat Lynx 39 минут назад
Он не байкер, он дол-бо-еб... без водительских прав с одними понтами и мотом, который не допускается на ДОПы...
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3k
Max Lu 42 минуты назад
штраф и права забрать. докатался идиот
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15k
KOSTELLO 42 минуты назад
Надо было его с набережной вместе с моцыком столкнуть.
Пущщай поплавает
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4k
tamin 44 минуты назад
Дпс спасибо. А тупорылому барану надеюсь бошку проломят.
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1k
Fara Zolkin 53 минуты назад
Жаль он ему не втащил...
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