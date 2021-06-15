— Сотрудники полиции выдвинули водителю питбайка требование об остановке, но он его проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование и задержали водителя, — прокомментировали произошедшее в УГИБДД по Свердловской области. — Выяснилось, что водительского удостоверения он не имеет. За это нарушение водителю грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.