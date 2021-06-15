Байкер в Екатеринбурге проехался на мотоцикле прямо по набережной, петляя среди гуляющих людей. Один из сотрудников полиции на мотоцикле нагнал нарушителя и буквально стащил с мотоцикла.
На набережной Екатеринбурга байкер проехался по пешеходной зоне, виляя между гуляющих людей. В этот момент госавтоинспектор на мотоцикле следовал за байкером по верхнему ярусу набережной. У Макаровского моста полицейскому удалось задержать нарушителя. Сотрудник МВД спустился по траве и буквально стащил байкера с мотоцикла.
Полицейский поинтересовался у мотоциклиста, всё ли у него в порядке с головой, если тот катается там, "где дети ходят".
— Сотрудники полиции выдвинули водителю питбайка требование об остановке, но он его проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование и задержали водителя, — прокомментировали произошедшее в УГИБДД по Свердловской области. — Выяснилось, что водительского удостоверения он не имеет. За это нарушение водителю грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Источник:
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Неподчинение требованиям сотрудника ДПС с оказанием сопротивления? Да похрену! Максимально 15к же)))
Что за законы? Получается, что любой утырок, положив пятнаху в карман, может вот так куражиться???
Пущщай поплавает