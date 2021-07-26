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Чем современные дети отличаются от школьников 1980-х: 10 пунктов учителя истории

Чем современные дети отличаются от школьников 1980-х: 10 пунктов учителя истории (18 фото)

Автор:
26 июля 2021 20:16
Метки: дети   образование   сравнение   школа   
922
18
У меня появилась завидная возможность сравнить своих учеников — тех, прошлых и нынешних, современных. Это было особенно любопытно, тем более, что среди новых учеников обнаружились отпрыски моих былых воспитанников. Сравнение отцов и детей обещало быть интересным!
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Метки: дети   образование   сравнение   школа   
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1k
a_komolow 2 часа назад
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2k
Sergius SPb 10 минут назад
Какие дартаньяны и книги? Мир другой, информация прет валом и ее надо усваивать.
Другие преоритеты.
Будешь романтиком-дюма, затопчут.
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18k
Alf 15 минут назад
Татьяна, молодец, что опубликовала этот пост. Я его делал ещё неделю назад, но что-то пошло не так и при публикации он у меня завис и вообще пропал. Были классные фотки 17 школы. Кстати её расформировали.
На 1 фото: 1918 год. Рига. Манифестация на Николаевской улице. Справа за Городским каналом здание немецкой школы для девочек... Это она и есть.
Год точно не скажу, но по моему 2007, или 2008. Рижская дума решила «реорганизовать», то есть закрыть, русскую среднюю школу № 17, находящуюся в самом центре города, на ул. Кр. Валдемара, 2. Формально школу, где в конце истекшего года 33 учителя обучали 123 детей, присоединяют к средней школе им. М. Ломоносова.
2 фото: (Николаевская, 2) (ныне Волдемара 2).было сооружено здание женского училища. Оно построено в 1881-1884 годах архитектором Р.Шмелингом (1840-1917) в стиле эклектизма. Наружные стены отделали глазированными кирпичами, фасад богато украсили, в ниши установили скульптурные группы. Они были созданы известным рижским ваятелем А.Фольцем. Сейчас в здании находятся 17-я средняя школа. ( уже расформирована).
К сожалению современной фотки не нашёл, а самому ехать в центр и фотографировать бывшую школу поленился. Живу в Риге, микро район Даугавгрива и чтобы с этого района доехать до этой школы надо ехать на двух городских транспортах с пересадкой минут 50, если не больше...
//fishki.net/upload/users/2021/07/26/693358/96a75ba919d781b6eda2dc9f21bc18cb.jpg //fishki.net/upload/users/2021/07/26/693358/cca3afd4e92a1263df19a539f27afe6f.jpg
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3k
Едондер пуп 17 минут назад
К нам в класс тоже пенсионер на замещение заболевшего учителя приходил (году этак в 1983): так тоже сначала брюзжал: какие раньше ученики умные были, а сейчас дураки, потом сорвался и драться начал указкой, был послан и ушел с половины урока с белыми остатками пены у рта...
А сейчас, вишь ты, мы-то оказывается звёзды по сравнению с нынешними)))
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389
Мурчелло 21 минуту назад
«Я мечтаю учиться на родном языке...»
-------------------------------------------
А кто тебе мешает.Езжай к себе в аул.
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4k
au3 40 минут назад
"Я был потрясён практически полным отсутствием брезгливости у своих теперешних учеников."

Хз, у меня в 80ых списывали лежа на полу туалетов рядом с очками - мне вот своей тетради было жалко.... Но я хоть за это имел деньги (да, я буржуй) на ништяки в школьном буфете.

"Я всегда пытался пробудить у своих учеников стремление к Высокому духовному идеалу,"

Я раньше славил поцелуй
И свет луны и звезд томленье.
Потом заметил: скажешь "ХУЙ" -
И сразу в зале оживленье!

© Константэн Григорьев
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52k
Похабыч 55 минут назад
Ребёнок в детском саду с удовольствием учился что-то делать, помогал по дому, начал заниматься спортом, как пошёл в школу всё кардинально поменялось, сейчас переходит в шестой класс - вообще ничего не нужно и не интересно, кого винить?
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23k
Владимир Час назад
Афигеть.. Читаю ,и первое же "стрессы".
Какие млять стрессы у современных детей? Они живут в прекрасных условиях, их целуют в жопы, у них есть все вообще.

Какие стрессы то? С чего, с того, что новый ойфон не купили?
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4k
Денис Колосов Час назад
С чтением беда, я дочку не могу заставить читать.. Но сказать, что прям все сейчас плохо, не могу.. Сейчас учат выступать перед аудиторией, чуть ли не с первого класса, это очень важно в дальнейшем. Сейчас на порядки лучше знание иностранных языков, у меня дочка, чуть меньше 12 лет, свободно говорит по английский, сыну -8 лет, хорошо читает и понимает английскую речь.. Но телефоны сейчас это беда.. летом я им разрешил, но с 1 сентября, только несколько часов в выходные..тупеют с них..
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389
Мурчелло Владимир 22 минуты назад
Не стоит.От люлей дети потом отгораживаются и могут мстить.Например в плане учёбы.
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65k
Варакин Алексей Час назад
....-" Военный! А нам оружие дадут?"...Раньше было смешно ,теперь страшно.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Видел щеголеватого немца, уронившего сигарету на мостовую, который поднял и невозмутимо прикурил её...

Просто у немцев всюду чисто...
В наших говнищах он бы через месяц перестал с пола в рот тащить.
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4k
B@r@bux 2 часа назад
Через тридцать лет они станут "случайно выжившим поколением"
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9k
Александр 2 часа назад
Есть отличный рассказ Майка Гелприна "Свеча горела...". Раньше воспринимался, как хоррор фантастика. Теперь - как грустная реальность...
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2k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Оболванивание, подгонка под шаблон, в конце концов, выращивание "квалифицированного потребителя" аукнется нам. И очень, очень скоро. Конечно, есть исключения из правил в виде чемпионов олимпиад и тд. Вот только даже они отличаются от среднестатистического советского школьника чрезвычайной узкостью кругозора.
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4k
Бу 2 часа назад
Очень правильное наблюдение
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