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Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности

Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности (18 фото)

Автор:
23 октября 2020 08:30
Метки: девушки   дети   знания   красота   образование   родители   учитель   школа   
5607
18
Этот пост целиком и полностью посвящен сногсшибательным учителям начальных классов. Яркие, молодые, добрые - это ли не идеал девушки? Сдали бы им на охрану и ремонт класса?
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Метки: девушки   дети   знания   красота   образование   родители   учитель   школа   
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
Мукла конкретная. Хорошо, когда я учился таких не было.
Мукла конкретная. Хорошо, когда я учился таких не было.
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756
newegg 3 минуты назад
Ну и каблучища. Не верю что они на таких каждый день.
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8k
Голос Вселенной 13 минут назад
У моей дочки 2 класс, примерно такая же симпотяжка. Правда, постарше, за 30 уже, семья, двое детей. В чате пишет так, что, как говорится, пишет она, а стыдно мне - пунктуация у нее явно страдает, ну не чувствует она язык... А в общем и целом твердый зачет! Хорошая учительница. И достаточно симпотная....
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33k
Example 6.2.6 Полчаса назад
На фотках, судя по всему, практикантки, которые через год после окончания педа в декрет сваливают и больше уже никогда в школе не появляются :) Я учился в разных школах города в связи с частыми переездами. Чёт мне на память только такие приходят:
На фотках, судя по всему, практикантки, которые через год после окончания педа в декрет сваливают и больше уже никогда в школе не появляются :) Я учился в разных школах города в связи с частыми переездами. Чёт мне на память только такие приходят:
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30k
Опаньки Example 6.2.6 18 минут назад
тест-драйв чего ??????
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25k
Ashabad Полчаса назад
В Канаде бабы страшные. Вот поэтому Стенка из Канады завидует.
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6k
Макс 38 минут назад
Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхностиПосмотреть
Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности
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30k
Опаньки Макс 17 минут назад
а у нас дежурный стирал с доски (((((((((((
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756
newegg Опаньки 6 минут назад
Дежурный стирал перед уроком.
Во время урока учителя помоложе стирали сами. Более в летах выдергивали дежурного.
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1k
Владислав Степанов 38 минут назад
В 8 классе хорошо прогулялся с преподавателем по математике на день города(ей было 36 и 2 детей), в 9 сходили на выпускной с преподавателем по англ))) 5 дней на коттедже)

Встречаются злые и требовательные... Но любви все возрасты покорны)
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27k
LEPA 55 минут назад
Девкам надо пожелать успешно выйти замуж и свалить из школы без оглядки,пока не превратились в нервных и озлобленных грымз.
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18k
сёмик патрик Час назад
Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности
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698
gizmo gizmo Час назад
да шож такое у девок с бровями творится??! И когда эта дебильная мода закончится?
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937
Шурман Час назад
В прошлом году у сына была классная примерно такая же как на фотках , фамилия у нее классная ванденворст ( из сосиски ) :)) практически ничего не задавала . В этом году училке под 60 , так каждый день задания .
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9k
Типа граф Шурман 40 минут назад
Крепитесь , вам ещё предстоит поделки всякие ночью делать.
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937
Шурман Типа граф 15 минут назад
Это было лет 6 назад . Сейчас младшая в школу пошла , но они это делают на продленке .
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Как страшно за наших детей! Посмотрите в эти лица. Многие совсем не обезображены интеллектом.
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