Сын в начальной школе, а я не пропускаю родительские собрания. Причина на поверхности

Этот пост целиком и полностью посвящен сногсшибательным учителям начальных классов. Яркие, молодые, добрые - это ли не идеал девушки? Сдали бы им на охрану и ремонт класса?
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