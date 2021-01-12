Родителям мусульманки пригрозили судом за отказ ребенка носить короткую юбку

"Учебное заведение угрожает подать на меня в суд, но я не заставляю свою дочь носить длинную юбку — это ее вера и ее решение. Раньше она любила школу, но теперь она посещает занятия со слезами на глазах — это душераздирающе", — говорит отец ребенка.



Сейчас из-за пандемии коронавируса дети учатся дистанционно, но это лишь временный уход от проблемы, а не ее решение. Идрис Хамуд уверен, что когда его девочки вернутся в школу, претензии к их внешнему виду появятся снова. Мужчина намерен добиться того, чтобы этот вопрос был поднят на школьной комиссии по жалобам, однако руководство учебного заведения этот инцидент комментировать отказалось.