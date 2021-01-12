Родителям мусульманки пригрозили судом за отказ ребенка носить короткую юбку

13-летняя школьница носит, согласно традиции, длинное одеяние, а вот дресс-код в учебном заведении совсем иной. И девочка подчиняться этим законам не собирается. Правда, непонятно, почему в этом случае возмущены ее родители?
В Великобритании довольно строго относятся к школьным стандартам - в частности, за несоблюдением дресс-кода последуют весьма неприятные последствия вплоть до отчисления ребенка из учебного заведения. Родители Сихам Хамуд (Siham Hamud) недоумевают: что изменится, если их дочь станет носить более длинную юбку, чем прописано в уставе?
55-летний Идрис Хамуд (Idris Hamud), отец ученицы из Аксбриджа в Западном Лондоне, отметил, что на протяжении трех недель его дочь отправляли домой, чтобы та переоделась в форму, но Сихам изменять традициям веры, согласно которой она носит длинную юбку, не собирается.
Девочка со слезами ходит в школу, однако стоит на своем.
Девочка со слезами ходит в школу, однако стоит на своем.
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Между тем, регламент предписывает школьницам носить совсем другую одежду: юбку по колено с фирменной символикой школы. И если раньше на традиционное мусульманское платье Идрис закрывали глаза, в последнее время требуют неукоснительного соблюдения устава.
На самом деле, говоря про "чуть-чуть длиннее", отец девочки изрядно лукавит. На фото - школьная форма, принятая в этом учебном заведении. Помимо юбок девочки могут носить и брючные костюмы, но не платки, и не длинные хламиды.
Поскольку ученица не хочет одеваться, как следует устав, ее не допускали до занятий, и она пропустила слишком много уроков. Из-за несанкционированных пропусков на родителей девочки школьная администрация может подать в суд.
Поскольку ученица не хочет одеваться, как следует устав, ее не допускали до занятий, и она пропустила слишком много уроков. Из-за несанкционированных пропусков на родителей девочки школьная администрация может подать в суд.
"Учебное заведение угрожает подать на меня в суд, но я не заставляю свою дочь носить длинную юбку — это ее вера и ее решение. Раньше она любила школу, но теперь она посещает занятия со слезами на глазах — это душераздирающе", — говорит отец ребенка.
Сейчас из-за пандемии коронавируса дети учатся дистанционно, но это лишь временный уход от проблемы, а не ее решение. Идрис Хамуд уверен, что когда его девочки вернутся в школу, претензии к их внешнему виду появятся снова. Мужчина намерен добиться того, чтобы этот вопрос был поднят на школьной комиссии по жалобам, однако руководство учебного заведения этот инцидент комментировать отказалось.
Сейчас из-за пандемии коронавируса дети учатся дистанционно, но это лишь временный уход от проблемы, а не ее решение. Идрис Хамуд уверен, что когда его девочки вернутся в школу, претензии к их внешнему виду появятся снова. Мужчина намерен добиться того, чтобы этот вопрос был поднят на школьной комиссии по жалобам, однако руководство учебного заведения этот инцидент комментировать отказалось.
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И чем больше им позволяют, тем наглее они себя ведут... вплоть до отрезания голов терактов.
т.е. не стоит выпячивать свою веру там, где общество устроено иначе. мне кажется, верующий по-настоящему человек и должен вести себя так, чтоб не склонять окружающих ко греху, даже в отношении мыслей в свой адрес.
поэтому такие рьяные "веруны", как эти в посте, на самом деле не верующие нифига
Можно жить где угодно, но жить по правилам той страны где живешь.
Таксист остановил машину и открыл дверь. Араб спрашивает:
- Что вы делаете?
Таксист отвечает:
- Во времена Пророка не было никаких такси, так что иди ты нахер и жди попутного верблюда!