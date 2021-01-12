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Родителям мусульманки пригрозили судом за отказ ребенка носить короткую юбку

Родителям мусульманки пригрозили судом за отказ ребенка носить короткую юбку (5 фото)

Автор:
12 января 2021 18:28
Сообщество : Истории из жизни
Метки: великобритания   дети   длина юбки   дресс-код   образование   школа   
1281
5
13-летняя школьница носит, согласно традиции, длинное одеяние, а вот дресс-код в учебном заведении совсем иной. И девочка подчиняться этим законам не собирается. Правда, непонятно, почему в этом случае возмущены ее родители?
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Метки: великобритания   дети   длина юбки   дресс-код   образование   школа   
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6k
Алексей 54 минуты назад
Хочет, чтобы было по вероисповеданию, пусть идет в мусульманскую школу. В чем проблема?
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79
С миру по нитке 46 секунд назад
Зато у нас голожо.пые ходят с 12 лет почему как в союзах форму не придумать для всех одинаковые.
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34k
parallax Минуту назад
Европейцы сами виноваты, нехрена было играть с приезжими в толерастию. Есть школьная форма и он обязательна для всех. Доходит до абсурда, крест на шее, как признак религиозной принадлежности носить нельзя, а хиджаб почему-то можно.
И чем больше им позволяют, тем наглее они себя ведут... вплоть до отрезания голов терактов.
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7k
SpoiltNail 5 минут назад
я не мусульманин, но немного изучал их писания. так вот, вроде как, сам Мухаммед утверждал, что от их религиозных правил (именно относительно одежды) допустимо отступать, если в не мусульманском обществе можете своим поведением вызвать к себе агрессию или дурные мысли.
т.е. не стоит выпячивать свою веру там, где общество устроено иначе. мне кажется, верующий по-настоящему человек и должен вести себя так, чтоб не склонять окружающих ко греху, даже в отношении мыслей в свой адрес.

поэтому такие рьяные "веруны", как эти в посте, на самом деле не верующие нифига
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2k
Станислав 6 минут назад
Пусть учится в мусульманской школе. Какие проблемы. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
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2k
Karp 9 минут назад
У кого-то тоже строгий папа!

У кого-то тоже строгий папа!
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402
arcush 20 минут назад
Да всех этих вайнахов, чеченов, нохчей, мусульман и прочих едирастов на огненную землю. Копать и молиться! И опять копать! Рыть золотыми пистолетами! В паранже и хиджабе. И в этой их ночнушке для мужиков. В глубь! До нефти или угля. А потом и глубже!
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5k
Lucky 23 минуты назад
В чьём доме гуляешь, того и правила соблюдаешь! Так гласит народная мудрость. А если не нравится, то инефиг в чужой монастырь со своим уставом лезть, иди туда, где правила тебя устраивают.
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145
Электроник 24 минуты назад
Ну хоть у кого-то в европах ещё остались "Фаберже".
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9k
zlopisec 24 минуты назад
Чего они с ней няньчатся? Выперли бы из школы с такой хреновой характеристикой, чтобы даже в самую зашкварную не взяли, и всё...
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−128
Ведомый демонами. 24 минуты назад
потом взорвётся где нибудь в метро.
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282
Георгий Павлович 24 минуты назад
А вам не кажется, папаша, что ваше место в стране - Абезьянии?!
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44k
noName Полчаса назад
Ну ехай из Аглии и учись там где это норма,проблема в чем?С какого хрена кто то в чужой тебе стране должен подстраиваться под твои жизненные устои...?
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6k
Пафнутий Полчаса назад
Эти господа приезжают из голодной Африки в сытую Европу. Но жить хотят не по правилам сытой Европы, а по правилам голодной Африки. Видимо не понимают, что в случае если они добьются своего, Европа тоже станет голодной, и им придется снова крутить головами в поисках земель где меж кисельных берегов текут молочные реки.
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805
Недовольный Херней Полчаса назад
А не пробовали эту хрень выкинуть в мусульманскую страну?
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5k
Majul Полчаса назад
Бесят двойные стандарты: у них в странах туристы обязаны соблюдать их устои. А если они переезжают в другие страны то страны должны под них подстраиваться. Идите-ка нахер, уважаемые.
Можно жить где угодно, но жить по правилам той страны где живешь.
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6k
Dima Полчаса назад
Набожный мусульманин садится в лондонское такси и просит, чтобы водитель выключил радио, потому что во времена Пророка не было никакой музыки, и поэтому он не может слушать музыку неверующих.
Таксист остановил машину и открыл дверь. Араб спрашивает:
- Что вы делаете?
Таксист отвечает:
- Во времена Пророка не было никаких такси, так что иди ты нахер и жди попутного верблюда!
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1k
ых 38 минут назад
Все-таки негр-муслим это совсем страшное дело.
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62k
Максим 39 минут назад
Не вопрос Идрис.. берешь свою черномазую стаю и пистуешь домой, туда где вы можете ходить в чем угодно)
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3k
Alexbux1 Максим 4 минуты назад
А вот в чем угодно у них точно не походишь , даже по улице , только в том что шариат предписывает
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907
Plan 39 минут назад
Не подходит Европа? Не желаешь ассимилироваться? Аллах не позволяет короткую юбку? Билет в зубы, палкой по горбине и всех к х...ям на родину бананы жрать и в парандже ходить сколько душе угодно!
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19k
pssst 46 минут назад
Ща бритты всех на родину вышлют.... в порт Кале.
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