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Уральский миллиардер объявил, что лишает детей наследства

Уральский миллиардер объявил, что лишает детей наследства (5 фото)

Автор:
19 октября 2020 19:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Игорь Рыбаков   деньги   дети   капитал   миллиардер   наследство   образование   школа   
2648
5
Игорь Рыбаков родом из Магнитогорска, и он не первый год входит в число 200 самых состоятельных бизнесменов страны. Этот миллиардер ведет блоги в соцсетях и устраивает неоднозначные акции, в последнее время задумался об отечественной системе образования.
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Метки: Игорь Рыбаков   деньги   дети   капитал   миллиардер   наследство   образование   школа   
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Дети Элтона Джона знали, что он гей. Но то, что он 3.14дар узнали, после того как он лишил их наследства.
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−30
Lopux 3 минуты назад
Если он объявит, что хочет сделать себе обрезание - тоже здесь разместят новость?
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9k
кира 6 минут назад
Вот прям даже не знаю, радоваться или плакать... А так по фиг...
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4k
iovan2011 7 минут назад
Когда он несет бред в сетях, с нравоучениями у меня возникает вопрос, кто на него подписывается вы вникаете в то что он несет или вообще своего ума нет?
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384
пенс Полчаса назад
Интересно сколько можно построить в России детских садов и начальных школ на 500 млн руб, если одна остановка для автобуса стоит 3 млн руб?
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5k
Сергей пенс 19 минут назад
Это смотря на чьи деньги. Когда что то строится на деньги конкретного челлвека, а не на государственные, то, внезапно, оно и стоит гораздо меньше, и строится быстрее.
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59
ctrl 40 минут назад
Неплохой способ обезопасить себя от детей.
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18k
Альберт 53 минуты назад
Обидно, что система образования у нас в стране зависит от причуд таких вот "эксцентричных личностей".
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5k
Bhaal 57 минут назад
Похоже тот который на фото слева явно недоволен этим
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5k
Bhaal 54 минуты назад
Уральский миллиардер объявил, что лишает детей наследства
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1k
Свирепый Бамбр Bhaal Полчаса назад
еще и педиковатый какой-то
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5k
Wacker Час назад
Рыбаков, головастый мужик он все делает расчетливо. Эти 100 миллионов вложений принесут ему 1 млрд. как минимум. Просто долгосрочные инвестиции. Больше половины школ 100 пудов будут частными+ откаты + поборы с государства, спонсорства итд.
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6k
Василий Кошкин Час назад
Ой та [мат]ите. Очередная схема ухода от налогов. С трудом верится, что человек, который потом и кровью заработал свое состоянии, просто взял и отдал все левым людям. Что за бред)))
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92
vova old Час назад
и тут съобезянничали. все милиардеры в штатах в какой то клуб такой вступили цукерберг и его китайская жена уже в день рождения дочери написали ей открытое письмо, почему она не получит наследство? как на деле хз. может просто в траст всё запилят чтоб налогов не платить
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6k
Pillin Alex vova old 51 минуту назад
У богатых свои причуды.
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265
Nane First NameLast Час назад
Охотно верим
Улицы пойдут мести за минималку и снимать койко-место в общаге.

Видать попрошайки и "друзья" его детей забодали у детей бабки клянчить. Ну а дети соотв. у папани.
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9k
Serg2001 Час назад
Стыдно за тех, кто подбирал. Я бы точно не стал. Честь имею.
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Каждый сходит с ума по-своему
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1k
Чилли Дэ Вилли Дарвин и аморальная премия Час назад
Ты, наверное, подумал что детсад и обучение детей будет бесплатным?
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−8
Князь Курбский 2 часа назад
Сказать не значит сделать
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531
Американский Папа Князь Курбский Час назад
Если сделает - хорошо, не сделает - все будут знать цену его слову.
А дети без наследства не пропадут, пока родители живы помогут им своим бизнесом обзавестись, и дальше, если с мозгами порядок, сами не пропадут. Не на улицу же он их сразу выгонит.
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