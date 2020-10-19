Уральский миллиардер объявил, что лишает детей наследства

Игорь Рыбаков родом из Магнитогорска, и он не первый год входит в число 200 самых состоятельных бизнесменов страны. Этот миллиардер ведет блоги в соцсетях и устраивает неоднозначные акции, в последнее время задумался об отечественной системе образования.
Игорь Рыбаков известен как один из основателей корпорации "Технониколь". Сегодня он занимает в первой сотне Forbes 96-е место.
У них с женой - четверо детей: два сына, старшему недавно исполнилось 18 лет, и две дочки... Но пять дней назад он огласил в соцсетях свое и супруги решение: "Мы не будем оставлять наследство своим детям. Вместо этого большую часть состояния нашей семьи мы направим на развитие образования в стране. $100 млн будет инвестировано уже в ближайшие 10 лет".
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Как сообщает Forbes, Рыбаков собрался развить по всей России свою сеть частных детсадов и начальных школ, вложив в это дело полмиллиарда рублей.
"Для меня школа — это место, которое дети не считают 11-летней каторгой, где дети чувствуют себя комфортно с точки зрения реализации своей личности, понимают, что могут стать успешными и жить по-другому. Место, где у школьников появляется Будущее, поскольку они видят, что стало с теми, кто сидел за их партой. Моя школа была именно такой", - вспоминает бизнесмен.
"Для меня школа — это место, которое дети не считают 11-летней каторгой, где дети чувствуют себя комфортно с точки зрения реализации своей личности, понимают, что могут стать успешными и жить по-другому. Место, где у школьников появляется Будущее, поскольку они видят, что стало с теми, кто сидел за их партой. Моя школа была именно такой", - вспоминает бизнесмен.
"Изменить мир здесь и сейчас невозможно. Если мы хотим жить в сильной и развивающейся стране, нужно начинать с молодого поколения", — утверждает Рыбаков. Видимо, в расчете на то, что его отпрыски уже получили нужный заряд, и родительские капиталы им не понадобятся...
В прошлом году уральский миллиардер высыпал на зрителей с потолка «Газпром Арены» 10 тысяч долларов
Чтобы эксцентричный поступок получился более зрелищным, крупную сумму бизнесмен разменял по доллару. В итоге в зал вылетели тысячи бумажек. Купюры не стеснялись собирать всем залом...
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Видать попрошайки и "друзья" его детей забодали у детей бабки клянчить. Ну а дети соотв. у папани.
А дети без наследства не пропадут, пока родители живы помогут им своим бизнесом обзавестись, и дальше, если с мозгами порядок, сами не пропадут. Не на улицу же он их сразу выгонит.