Уральский миллиардер объявил, что лишает детей наследства

Как сообщает Forbes, Рыбаков собрался развить по всей России свою сеть частных детсадов и начальных школ, вложив в это дело полмиллиарда рублей.

"Для меня школа — это место, которое дети не считают 11-летней каторгой, где дети чувствуют себя комфортно с точки зрения реализации своей личности, понимают, что могут стать успешными и жить по-другому. Место, где у школьников появляется Будущее, поскольку они видят, что стало с теми, кто сидел за их партой. Моя школа была именно такой", - вспоминает бизнесмен.