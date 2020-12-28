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Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения

Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения (2 фото)

Автор:
28 декабря 2020 14:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   дети   дистанционка   интересны   образование   учитель   фото   школы   
1161
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Как и принято, многие подводят итоги года. Оказалось, что больше половины родителей в России считают, что их дети сильно отстали по школьной программе и у них снизилась успеваемость из-за дистанционного обучения. Поделитесь, как у вас обстоят дела с образованием детей?

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Метки: ynews   дети   дистанционка   интересны   образование   учитель   фото   школы   
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SR 2 часа назад
Учителя не готовы к занятиям в формате удаленки. Нет методик, контента, технологий. Но, проблема и в детях - неумение заниматься самостоятельно.
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834
Lana Krasnovska SR 2 часа назад
Учителя не готовы к занятиям в формате удаленки. Нет методик, контента, технологий.
-----------------------
У меня двое детей - ученики начальной школы. Нигде нет таких методик, контента и технологий. Нигде. Скажу честно и прямо. Не готовы? Так какого, пардон, ляда они работают в этой профессии? Пусть отправляются лесом. Зачем занимать чужое место и при этом вечно ныть о несбыточности мечт?
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0
uuid 4 минуты назад
Здесь в Германии все очень хорошо организовано. Учителя удаленно занимаются с детьми по MS Teams, в календаре расписание занятий со ссылками на уроки. В общем ребенка как и в школе не видно с утра и до обеда.
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2k
Ivan 37 минут назад
Мне очень нравится у нас в ДЮСШ, плаванье по удаленке! Суки, чтоб они там все передохли от инфарктов, прячась за маразмом коронобесия!
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848
Владимир 52 минуты назад
Дети и раньше отставали по школьной программе. Просто родители стали больше общаться с детьми и наконец увидели какие дети у них долбо#бы.
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528
Александр 58 минут назад
...к дистанционному обучению мы совсем не готовы.
Нельзя быть к этому готовым, как только мы или высокие умы в министерстве решат, что все готовы к дистанционному образованию, все, можно паковать чемоданы и валить из этой страны. Потому что из образования, итак сделали прислугу, а после дистанционки его вообще не будет. Ну а качество обучения конечно пострадало, у меня дочь учится в шестом классе и на ее примере, и на примере ее одноклассников я это прекрасно вижу.
Позиция директоров хотя и нелогична, потому что летние каникулы то причем? Но вполне объяснима: чиновники свыше требуют положительных отзывов о дистанционном обучении, а от них этого требует Москва. В ноябре классный руководитель моей дочери проводила опрос среди родителей: положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения. И когда получила одни отрицательные отзывы, была очень удивлена и просто попросила кого-нибудь написать хоть что-нибудь положительное, т.к. этого хотят в местном департаменте образования.
Никто так и не написал, что это хорошо.
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695
Linusya Час назад
Нам посчастливилось отзаниматься на дистанционке только апрель-май. Как мать двоих детей скажу, что это ад. Не знаю как в Москве, а у нас в подмосковье он-лайн занятия практически не проводились. Давали задания для классной работы, потом для домашней. Муж на работе, его на удалёнку не отправляли. И вот я целый день с утра до вечера занималась с ними по очереди, в конце дня всё фотографировала и отправляла учителям. А потом по ночам работала, мою удалённую работу никто не отменял.
Справедливости ради надо сказать, что многие учителя пытались проводить он-лайн уроки, но постоянно то всё висло, то звук пропадал.
Я категорически против такой формы обучения, к слову сказать что мои дети круглые отличники и то намучилась , что уж говорить об остальных. Очень рада, что Воробьев всё таки оказался адекватнее Собянина в данной ситуации и с сентября идёт обычный процесс обучения. Читаю, что Собянин придумывает в очередной раз и просто офигеваю, то прогулки по номерам домов, то салют ко Дню Победы будет, но выходить из дома смотреть нельзя, то рестораны закрывают после 23-00, видимо вирус начинает лютовать именно по-ночам, а в остальное время незаразен и т.д.
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7k
Izrin Maria Час назад
Люди не рождаются равными.
Учитель в обычной школе большую часть времени занят, к сожалению, "подтягиванием" детей до среднего уровня.
(Уровень "среднести", по моим наблюдениям, зависит от части детей, страдающих от алкогольного фетального синдрома. Поэтому классы первенцев значительно легче вести, чем классы вторых-третьих детей.) Всегда так было.
Учитель на уроках пытался обуздать хулиганов и подтянуть двоечников.
От учителя этого требует начальство.
Нормальные дети учились на "внутришкольной удалёнке"с
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31k
Опаньки 2 часа назад
у сестры дети учатся в 6м классе.
Учителя выгрузили из программы данные о посещении и половина учеников просто не являлась периодически на урок (особенно на первые занятия (спали)
У кого-то "ученик" параллельно с уроком пялится во включенный телевизор, у кого-то фармит серебро в танках на новогоднем марафоне и т.д.
Вопрос: кто должен это контролировать?
У меня сестра удаленкой довольна лично. У детей пятерки, куча свободного времени, возможность поспать до 9 и на перемене нормально позавтракать. На высвобожденное время им взяли репетиторов на два иностранных языка и время позволяет заниматься языками так по 5 раз в неделю. За время удаленки выучили по два иностранных языка более менее.
Примечание. Если бы это был бы 9й или 11й класс (ЕГЭ ОГЭ), то конечно все было бы не так радужно, репетиторы ЕГЭ ОГЭ просто безбожные цены ломят
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11k
робт 2 часа назад
я правильно понимаю, что удаленная работа это тоже плохо, ведь падает производительность и качество труда, или это другое?
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
Обучение и так шлак. А удаленка -это контрольный выстрел.
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11k
робт Слава Андреев Час назад
оно по факту и было на удаленке всегда - "изучить дома то то, страница такая то, параграф такой то, на след. уроке спрошу"
пол урока контролки с домашками, пол урока новая тема на дом, не понял сам - нанимай репетитора
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2k
Voland робт 18 минут назад
Вы путаете удаленное обучение (обучение с учителем с использованием коммуникаций) и самостоятельное, которое было всегда и составляет больше половины и в классическом очном школьном обучении.
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255
Миша 2 часа назад
Если родителям нечего предложить лучшего, к чему это недовольство? Пусть будут благодарны школе за то, что есть.
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803
Максим Алтадуков 2 часа назад
я не понимаю, чего вообще париться из-за отметок в началке. Дочька училась на дому только в проглом уч.году, подтянула все предметы.(видно из-за того что сложно организовать диктанты и контрольные). Со старшим сыном сложнее, ему сейчас 13,5 и у него переходный период. Вот за две недели до каникул "забил на домашку", хотя раньше все выполнял и держался на уровне 4-5. Сейчас имеем две 3 в четверти. Ну чтож, значит надо снова начинать контролировать выполнение ДЗ. По усвоению материала вроде вопросов нету, учится в уклассе с математическим уклоном и по профильным предметам не отстает. (хромают не интересные биология и история)
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1
Станислава Ермолина Максим Алтадуков 2 часа назад
"я не понимаю, чего вообще париться из-за отметок в началке. Дочька училась..."
Русский язык. 2 класс. 13. Сочетание согласных ЧК, ЧН, СТ, СН
дочка, точный, листик, парусник
Чтобы не быть таким безграмотным как папа.
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738
Dutch Станислава Ермолина 21 минуту назад
У Вас, уважаемая, всё под контролем? Тут речь о сути, но никак не о правописании. Стержневой основой является смысловая нагрузка излагаемого. Оценку грамотности того или иного индивидуума оставим. Скажем, как нечто неуместное. В достаточно ли ясной форме я Вам изложил суть и соль процесса?
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2k
Нескучный сад Dutch 8 минут назад
Просто так всё устроено, что люди прислушиваются к тем, кто изволил сначала "откушать ананасов", а уже затем спорить об их вкусе. В данном случае гражданин заявляет, что оценки в начальной школе не важны. На что получает аргументированный ответ по сути: если бы он больше обращал внимания на свои отметки (а теперь и на отметки своих детей), то не допускал бы при письме ошибок как раз из курса начальных классов. В ином случае, он сам обесценивает своё (безусловно важное) мнение в глазах читающих.
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2k
Voland 2 часа назад
Я не заметил какого-либо отставания, а наоборот: дети научились более полно использовать технику и софт. Сейчас у нас образование гибридное: кто-то приходит очно, а кто по какой-то причине не может - подключается дистанционно. Разницы между первыми (кто посещал очно большую часть занятий) и вторыми, как уже написал, не вижу. Но у меня уроки именно с учетом дистанта подготовлены, так что может решение именно в этом (личная авторская программа и материалы).
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