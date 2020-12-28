Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения

Как и принято, многие подводят итоги года. Оказалось, что больше половины родителей в России считают, что их дети сильно отстали по школьной программе и у них снизилась успеваемость из-за дистанционного обучения. Поделитесь, как у вас обстоят дела с образованием детей?
Исследование группы сервисов "Актион Образование" показало, что 53% российских родителей школьников считают, что дети сильно отстали по школьной программе из-за дистанционного обучения. Родители уверены, что во всём виноват переход на дистанционный режим обучения. Каждый пятый (20%) родитель уверен, что российские учителя были не готовы проводить дистанционные занятия, а каждый третий родитель заметил, что у детей снизилась успеваемость и рвение к учёбе, сообщает РБК.
В то же время 47% опрошенных директоров школ отметили, что если отставание и есть, то оно минимально и исправимо. Каждый пятый директор заявил, что в его школе дети учатся строго по плану. Директора школ считают, что причиной снижения успеваемости являются ежегодные летние каникулы, так что отставание неизбежно.
Тем не менее почти весь 2020 год родители занимались дистанционным обучением вместе с детьми. У многих возникли резонные вопросы и конфликты с преподавателями. Расскажите, какие у вас остались впечатления от дистанционного обучения?
Как мать первоклассника и третьеклассницы хотелось добавить, что наша дистанционка превратилась в ад ещё весной 2020 года. Старшая дочь откровенно не понимала, почему теперь ей приходится учиться дома с матерью и отцом, которые периодически закатывали глаза и скрипели зубами. Учитель высылал задания по WatsApp и требовал фотографии домашнего задания. Надо ли уточнять, что новые темы мы учили всей семьёй. В сентябре в школу пошёл младший сын, который тоже спустя пару недель оказался на дистанционке. Он так и не понял пока что такое школа.
Вместе с этим я прекрасно осознаю важность этих мер, представляю, что учителям тоже было сложно и не жалуюсь. Но теперь мы знаем, что к дистанционному обучению мы совсем не готовы. Ни дети, ни родители, ни сами учителя.
Источник:
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У меня двое детей - ученики начальной школы. Нигде нет таких методик, контента и технологий. Нигде. Скажу честно и прямо. Не готовы? Так какого, пардон, ляда они работают в этой профессии? Пусть отправляются лесом. Зачем занимать чужое место и при этом вечно ныть о несбыточности мечт?
Нельзя быть к этому готовым, как только мы или высокие умы в министерстве решат, что все готовы к дистанционному образованию, все, можно паковать чемоданы и валить из этой страны. Потому что из образования, итак сделали прислугу, а после дистанционки его вообще не будет. Ну а качество обучения конечно пострадало, у меня дочь учится в шестом классе и на ее примере, и на примере ее одноклассников я это прекрасно вижу.
Позиция директоров хотя и нелогична, потому что летние каникулы то причем? Но вполне объяснима: чиновники свыше требуют положительных отзывов о дистанционном обучении, а от них этого требует Москва. В ноябре классный руководитель моей дочери проводила опрос среди родителей: положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения. И когда получила одни отрицательные отзывы, была очень удивлена и просто попросила кого-нибудь написать хоть что-нибудь положительное, т.к. этого хотят в местном департаменте образования.
Никто так и не написал, что это хорошо.
Справедливости ради надо сказать, что многие учителя пытались проводить он-лайн уроки, но постоянно то всё висло, то звук пропадал.
Я категорически против такой формы обучения, к слову сказать что мои дети круглые отличники и то намучилась , что уж говорить об остальных. Очень рада, что Воробьев всё таки оказался адекватнее Собянина в данной ситуации и с сентября идёт обычный процесс обучения. Читаю, что Собянин придумывает в очередной раз и просто офигеваю, то прогулки по номерам домов, то салют ко Дню Победы будет, но выходить из дома смотреть нельзя, то рестораны закрывают после 23-00, видимо вирус начинает лютовать именно по-ночам, а в остальное время незаразен и т.д.
Учитель в обычной школе большую часть времени занят, к сожалению, "подтягиванием" детей до среднего уровня.
(Уровень "среднести", по моим наблюдениям, зависит от части детей, страдающих от алкогольного фетального синдрома. Поэтому классы первенцев значительно легче вести, чем классы вторых-третьих детей.) Всегда так было.
Учитель на уроках пытался обуздать хулиганов и подтянуть двоечников.
От учителя этого требует начальство.
Нормальные дети учились на "внутришкольной удалёнке"с
Учителя выгрузили из программы данные о посещении и половина учеников просто не являлась периодически на урок (особенно на первые занятия (спали)
У кого-то "ученик" параллельно с уроком пялится во включенный телевизор, у кого-то фармит серебро в танках на новогоднем марафоне и т.д.
Вопрос: кто должен это контролировать?
У меня сестра удаленкой довольна лично. У детей пятерки, куча свободного времени, возможность поспать до 9 и на перемене нормально позавтракать. На высвобожденное время им взяли репетиторов на два иностранных языка и время позволяет заниматься языками так по 5 раз в неделю. За время удаленки выучили по два иностранных языка более менее.
Примечание. Если бы это был бы 9й или 11й класс (ЕГЭ ОГЭ), то конечно все было бы не так радужно, репетиторы ЕГЭ ОГЭ просто безбожные цены ломят
пол урока контролки с домашками, пол урока новая тема на дом, не понял сам - нанимай репетитора
Русский язык. 2 класс. 13. Сочетание согласных ЧК, ЧН, СТ, СН
дочка, точный, листик, парусник
Чтобы не быть таким безграмотным как папа.