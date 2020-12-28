Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения

Тем не менее почти весь 2020 год родители занимались дистанционным обучением вместе с детьми. У многих возникли резонные вопросы и конфликты с преподавателями. Расскажите, какие у вас остались впечатления от дистанционного обучения?

Как мать первоклассника и третьеклассницы хотелось добавить, что наша дистанционка превратилась в ад ещё весной 2020 года. Старшая дочь откровенно не понимала, почему теперь ей приходится учиться дома с матерью и отцом, которые периодически закатывали глаза и скрипели зубами. Учитель высылал задания по WatsApp и требовал фотографии домашнего задания. Надо ли уточнять, что новые темы мы учили всей семьёй. В сентябре в школу пошёл младший сын, который тоже спустя пару недель оказался на дистанционке. Он так и не понял пока что такое школа.

Вместе с этим я прекрасно осознаю важность этих мер, представляю, что учителям тоже было сложно и не жалуюсь. Но теперь мы знаем, что к дистанционному обучению мы совсем не готовы. Ни дети, ни родители, ни сами учителя.