В Германии считают прошедшее наводнение катастрофой невиданного доселе масштаба

Ещё, примерно 1300 человек, числятся пропавшими без вести, Однако, если учитывать, что в части районов всё ещё отсутствует электричество, а, следовательно, есть перебои с мобильной связью - возможно, до людей из этого списка просто не удаётся дозвониться и надежда, что они отыщутся не покидает их обеспокоенных родственников.