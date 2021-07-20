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В Германии считают прошедшее наводнение катастрофой невиданного доселе масштаба

В Германии считают прошедшее наводнение катастрофой невиданного доселе масштаба (5 фото)

Автор:
20 июля 2021 22:56
Сообщество : Аварии
Метки: ynews   Бельгия   Германия   жертвы   наводнение   нидерланды   разрушения   удар стихии   
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Наводнения начались после ливней, который принёс циклон «Берндт». Он также ударил по Бельгии, Нидерландам и Люксембургу, На данный момент власти Германии объявили предварительные цифры потерь: 103 человека погибли, более тысячи пропали без вести.

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Метки: ynews   Бельгия   Германия   жертвы   наводнение   нидерланды   разрушения   удар стихии   
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19  комментариев
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8k
Cornho 3 часа назад
Заголовок шедеврален. Особенно порадовала некая "доселя".
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6k
Летучий Мыш 2 часа назад
О надвигающихся ливнях и наводнении было известно заранее. Но людей не только не эвакуировали, но и не оповестили. Я уже даже не удивлюсь, что людьми просто пожертвовали, чтобы пропихнуть законы для якобы сохранения климата.
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46k
Александр 2 часа назад
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Климат меняется на глазах.....
С Питера я бы сваливал при таком раскладе.
Год, два - и начнётся
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115
Fisher1979 3 часа назад
Я так понимаю этими заголовками о Германии перебивают катаклизмы в России, взгляд отводят.
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6k
B0n 3 часа назад
А кто такая доселя?
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82
SilentBob Лабуда 59 минут назад
СЛОВАРНЫЙ запас.
Cornho, едрён батон, я что, за тебя твою работу делать должен?!
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18k
Сталкер 3 часа назад
Доселя, германии – со строчной, запятые...
Редька, ну хоть заголовок-то можно было нормально соорудить?!
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