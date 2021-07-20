В Германии считают прошедшее наводнение катастрофой невиданного доселе масштаба

Наводнения начались после ливней, который принёс циклон «Берндт». Он также ударил по Бельгии, Нидерландам и Люксембургу, На данный момент власти Германии объявили предварительные цифры потерь: 103 человека погибли, более тысячи пропали без вести.
Как передаёт Telegram-канал "Baza", именно в ФРГ разрушения и жертвы разбушевавшейся стихии оказались самыми масштабными:
Потоки воды, в считаные минуты заполнили улицы, а затем пробрались в дома, из-за чего экстренные службы оказались перегружены, а люди не успели среагировать на стихийное бедствие, так как до конца не верили, что такое может произойти не Африке, а в цивилизованной Европе.
В результате вышедшие из берегов реки моментально перекрыли сообщение транспорта, попросту смыв покрытие с участков хвалёных немецких дорог, и населённые пункты, остро нуждавшиеся в помощи, оказались отрезаны от центра. Так спасение утопающих стало делом рук, самих утопающих и хотя спасатели пробирались к нуждающимся даже на лодках. Потоки воды снесли много жилых домов и оставили более 100 тысяч жителей без электричества. На текущий момент известно о 103 погибших.
Ещё, примерно 1300 человек, числятся пропавшими без вести, Однако, если учитывать, что в части районов всё ещё отсутствует электричество, а, следовательно, есть перебои с мобильной связью - возможно, до людей из этого списка просто не удаётся дозвониться и надежда, что они отыщутся не покидает их обеспокоенных родственников.
В помощь спасателям власти уже привлекли военных. Случившееся, с высоких трибун, характеризуют, как «катастрофу беспрецедентного масштаба» и «явный признак изменения климата».
Напомним нашим читателям, что ранее, в нескольких материалах, уже освещались подробности, столь нежданного в Германии стихийного бедствия, с ними можно ознакомиться здесь и здесь.
Источник:
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С Питера я бы сваливал при таком раскладе.
Год, два - и начнётся
Cornho, едрён батон, я что, за тебя твою работу делать должен?!
Редька, ну хоть заголовок-то можно было нормально соорудить?!