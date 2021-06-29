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Торнадо налетел на Чехию

Торнадо налетел на Чехию (16 фото + 2 видео)

Автор:
29 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Годонин   новости   разрушения   стихийное бедствие   торнадо   ураган   чехия   
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Ужасный шторм превратил дома в руины и сорвал крыши с десятков зданий на юге Чехии в районе Годонин. Ветер достигал скорости в 330 километров в час, города и села засыпало градом размером с теннисный мяч. По меньшей мере пять человек погибли и десятки получили ранения, а половина деревни Грушки была практически сровнена с землей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Годонин   новости   разрушения   стихийное бедствие   торнадо   ураган   чехия   
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4  комментария
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361
Елена Букреева 2 часа назад
Потом этот циклон во Львове погулял и полетел на Москву.
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20k
Ратибор 2 минуты назад
Вот что значит быть в списке недружественных государств...
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3k
Вова 8 минут назад
Компенсация за взрыв складов! Это Путин виноват, инфа 100 %
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15k
Lelik 38 минут назад
Что, опять Петров с Бошировым развлекались?
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