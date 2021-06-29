Торнадо налетел на Чехию

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Ужасный шторм превратил дома в руины и сорвал крыши с десятков зданий на юге Чехии в районе Годонин. Ветер достигал скорости в 330 километров в час, города и села засыпало градом размером с теннисный мяч. По меньшей мере пять человек погибли и десятки получили ранения, а половина деревни Грушки была практически сровнена с землей.
Настоящий торнадо обрушился на южные районы Чехии. Пять человек погибли, более 100 получили ранения, были разрушены целые районы нескольких городов, на которые обрушились порывы ветра, дувшего со скоростью более 300 километров в час.
Сильный шторм превращал дома в руины, срывал крыши зданий. Улицы были засыпаны обломками, вырванными с корнем деревьями и перевернутыми автомобилями, и напоминали, по словам очевидцев, "зону боевых действий".
По словам чешских метеорологов, торнадо в городах вокруг Годонина, вдоль границ Словакии и Австрии и в 200 километрах к юго-востоку от столицы Праги, достигал скорости ветра более 300 километров в час.
По словам метеорологов, это был самый сильный торнадо в новейшей истории центральной Европы и первый с 2018 года.
Сильнее других пострадали населенные пункты Моравска Нова Вес (на фото), Грушки, Лужице и некоторые другие.
В результате торнадо 5 человек погибли, более 100 ранено, серьезные разрушения отмечаются в семи южных городах сраны.
Поисково-спасательные группы работали всю ночь, чтобы найти тех, кто оказался в ловушке под завалами, когда сильный ветер разрушил здания. "Здесь царит хаосии паника", - сказал житель деревни Лужице, где многие дома, даже устоявшие перед бурей, находятся под угрозой обрушения
В пострадавшие города была переброшена чешская армия, а также подразделения экстренной помощи из соседних Австрии и Словакии. Торнадо также вызвал серьезные перебои в подаче электроэнергии и перебои в движении транспорта: обрушившиеся линии электропередач закрыли главную автомагистраль, соединяющую Прагу со столицей Словакии Братиславой.
"Все доступные спасательные отряды действуют или движутся в район Годонина, где несколько муниципалитетов пострадали от торнадо", - написал в своем твиттере министр иностранных дел страны.
На видео из региона в социальных сетях видны разрушенные здания и машины, рухнувшие деревья и столбы, а также несколько пожаров с густым черным дымом. "Это сущий ад", - сказал губернатор Ян Гролич после посещения Годонина. Чешское информационное агентство CTK процитировало мэра Грушки, который заявил, что половина его деревни была стерта с лица земли.
Штормы, прошедшие над Чешской Республикой, вынудили премьер-министра Андрея Бабиша остаться в Брюсселе после саммита ЕС, поскольку посадка в Праге была бы слишком опасной.
В соседней Польше в четверг в южной части Малопольского воеводства обрушился смерч, повредив крыши и ранив одного человека, сообщают местные СМИ.
Торнадо в Чешской Республике - редкость, последний раз такое случилось в 2004 году, когда в городе Литовель на востоке страны было повреждено около 50 домов.
На видео из региона в социальных сетях видны разрушенные здания и машины, рухнувшие деревья и столбы, а также несколько пожаров с густым черным дымом. "Это сущий ад", - сказал губернатор Ян Гролич после посещения Годонина. Чешское информационное агентство CTK процитировало мэра Грушки, который заявил, что половина его деревни была стерта с лица земли.
Штормы, прошедшие над Чешской Республикой, вынудили премьер-министра Андрея Бабиша остаться в Брюсселе после саммита ЕС, поскольку посадка в Праге была бы слишком опасной.
В соседней Польше в четверг в южной части Малопольского воеводства обрушился смерч, повредив крыши и ранив одного человека, сообщают местные СМИ.
Торнадо в Чешской Республике - редкость, последний раз такое случилось в 2004 году, когда в городе Литовель на востоке страны было повреждено около 50 домов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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