Торнадо налетел на Чехию

"Все доступные спасательные отряды действуют или движутся в район Годонина, где несколько муниципалитетов пострадали от торнадо", - написал в своем твиттере министр иностранных дел страны.

На видео из региона в социальных сетях видны разрушенные здания и машины, рухнувшие деревья и столбы, а также несколько пожаров с густым черным дымом. "Это сущий ад", - сказал губернатор Ян Гролич после посещения Годонина. Чешское информационное агентство CTK процитировало мэра Грушки, который заявил, что половина его деревни была стерта с лица земли.

Штормы, прошедшие над Чешской Республикой, вынудили премьер-министра Андрея Бабиша остаться в Брюсселе после саммита ЕС, поскольку посадка в Праге была бы слишком опасной.

В соседней Польше в четверг в южной части Малопольского воеводства обрушился смерч, повредив крыши и ранив одного человека, сообщают местные СМИ.

Торнадо в Чешской Республике - редкость, последний раз такое случилось в 2004 году, когда в городе Литовель на востоке страны было повреждено около 50 домов.