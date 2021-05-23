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Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну

Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну (14 фото)

Автор:
23 мая 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Бельгия   Снайпер   бельгийский Рэмбо   война с карантином   новости   поиски   чрезвычайная ситуация   
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Более 400 бойцов сил специального назначения из Бельгии, Германии и Голландии уже четыре дня не могут поймать бельгийского ветерана горячих точек, который ушел из казармы в леса, объявив войну локдауну.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Бельгия   Снайпер   бельгийский Рэмбо   война с карантином   новости   поиски   чрезвычайная ситуация   
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35k
Сан Саныч 4 часа назад
Удачи ему.
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2k
Ivan Полчаса назад
Он является по версии бельгийских властей террористом. За поддержку в интернете террористов в нашей стране дают больше, чем за убийство.
Молча, так молча!
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19k
Dobrovit 39 минут назад
Пиши посты грамотнее и внимательнее - предложения оборваны...
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85
Fisher1979 45 минут назад
Рэмбо- последняя кровь.
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6k
ЦЫПЛЯ 51 минуту назад
Борец с ветряными мельницами.
А что он, собственно, натворил?
Разве что дизертировал?
Я бы его не искал. Перебесится в лесу, подрочит на лягушек, и домой в психушку.
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32k
Nefrion 53 минуты назад
Мужик психанул на ковидные ограничения, а по факту эффектно самоизолировался.
(_эффективно_ оно бы было, если бы он ушел в самоволку по-тихому и без стыренного арсенала)
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13k
Александр 56 минут назад
А может, это "неуловимый Джо"?
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147
vijilante Час назад
А я,дурак наивный думал что бойцов спецназа несколько раз в год тщательно обследует психиатр.
У этого гопника на роже написано : "ПСИХОПАТ" .
И как это он вывез из арсенала ракеты не расстреляв пост,какой документ предъявил ?!
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28k
LEPA Час назад
И наконец то началось! Красавчик! Удачи мужику!
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3k
Федор Час назад
Я вот вообще не воспринимаю Бельгию в качестве мужчины, солдата. Современную, я имею ввиду. Бельгию, Данию и прочие Нидерланды.... Нет, безусловно, там есть стоящие бойцы. Но количество их... Я прослужил 35 лет. Сначала в СССР, потом в России. Сапер. Инженерная разведка в РВСН. Но помотало меня за этот срок по шарику.... И по сиюминутным ощущениям, если бы я сел на коня и сжег за собой все мосты, то я бы эту Данию раком поставил. Это я на основании своего профессионального опыта говорю. Меня бы шлепнули, конечно. Но нервов бы я им помотал. Удачи мужику....
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13
Андрей Шинкевич Федор Час назад
А вы в Бельгии хоть раз были? Желательно не как турист, а так чтобы пожить там хотя бы месяц?
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20k
Валерий Час назад
Предложения кто будет заканчивать?
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7k
Владимир 2 часа назад
Потихоньку даже бывалых военных всё это начало вымораживать.
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1k
elf3399 2 часа назад
Ну, бельгийцы, давайте, замочите последнего мужика в своей стране и будет вам счастье.
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Почему текст в паре мест просто обрывается? У тупого автора не хватило 5 минут перечитать то, что скопипастил?
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30k
Азат Баширов 2 часа назад
Бойцы его просто не хотят искать
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
ФУФЛОВИРУСОМ ДОСТАЛИ ВСЕХ!
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1k
Павел 2 часа назад
Крутой мужик однозначно. Свирепая машина войны. Правильно делают, что так серьезно к нему относятся. Один такой прожженый ветеран, целой роты стоит. Жаль его, как ни крути, но жизни у него уже не будет, вопрос, пойдет ли он на массовое убийство?
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−175
С миру по нитке 2 часа назад
довели хорошего человека а во всем виноваты рептилоиды.
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2k
Spanki 3 часа назад
Надеюсь, его не выпилят при задержании. Хотелось бы послушать его мотивацию.
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5k
Apok 3 часа назад
Хер его знает, что там на самом деле в голове. Но это уже не первый звонок, далеко не первый персонаж, слетевшие с катушек на фоне этой ковидной еδанины.
Сцук, это ведь реально какой-то заговор межпланетный!
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187
Шурман Apok 3 часа назад
У нас как раз 9 числа открыли кафешки точней трассы , а вот самое печальное что льет дождь без остановки :) вот видать у солдатика и сорвало крышу не смог выпить любимого Jupiler или Duvel :) а вообще сказали что 25 числа снимут все ограничения но вериться с трудом , в позапрошлую субботу прилетели на пальму так там все забили на этот карантин и маски , в магазинах еще в масках ходят а по улице всем пох, я зимой когда прилетел домой иду на раслабоне без маски и рядом останавливаются менты и сразу же начали одень маску и тд и вообще ты должен на карантине сидеть 10 дней .
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−31
Кукулькан 3 часа назад
У супер-пупер солдата "любящего фитнес, бодибилдинг и бокс" отсутствуют мышцы плечевого пояса. Оставив тяжёлое вооружение, не забыл прихватить с собой самое важное: сумку-холодильник. Как только у сумки сядут аккумуляторы и пиво станет теплым, он сдастся властям.
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