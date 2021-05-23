Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну

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Более 400 бойцов сил специального назначения из Бельгии, Германии и Голландии уже четыре дня не могут поймать бельгийского ветерана горячих точек, который ушел из казармы в леса, объявив войну локдауну.
Полиция и специальные силы сразу трех стран - Бельгии, Голландии и Германии, - уже четверо суток ищут бельгийского капрала, 46-летнего Юргена Конингса, который покинул казарму, прихватив с собой четыре ракетные пусковые установки, автомат и пистолет. Предварительно он заявил, что собирается бороться с антиковидными локдаунами в любом виде и не поскупился на угрозы в адрес Марка ван Ранста, главного вирусолога Бельгии, координирующего антикоронавирусные меры в стране. Более 400 бойцов бельгийской армии вместе с коллегами из специальных подразделений Голландии и Германии, прочесывают бельгийский национальный парк Хоге Кемпен, где, по имеющимся данным, укрылся Конингс. Бойцы вооружены тепловизорами, однако даже современная техника не помогает им найти опытного спецназовца. Им удалось обнаружить лишь временный лесной лагерь, вероятно, устроенный беглым капралом.
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В покинутом лагере военные обнаружили укрытие из веток и кусков пластика, камуфлированную палатку, непромокаемый плащ, бутыли с обычной и газированной водой, а также сумку-холодильник. Впрочем, военные пока не подтвердили, что покинутый лагерь принадлежит Конингсу, - никаких его личных вещей там не обнаружили.
Площадь национального парка Хоге Кемпен составляет 12 тысяч гектаров, так что военные отчетливо понимают: искать в лесистой местности на столь большой площади опытного спецназовца - задача крайне сложная.
Конингс служил в специальных частях с 1992 года, прошел Югославию, Ирак, Ливан и Афганистан.
Военные решили, что Конингс скрылся в национальном парке, после того, как в лесу был обнаружен его автомобиль с ракетными установками и частью боеприпасов. Как сообщили местные СМИ, Конингс превратил автомобиль в огневую ловушку, поместив внутрь гранату и соединив ее кольцо с ручкой автомобильной двери. Считается, что при себе у него остались автмат FN P90 и пистолет.
Несмотря на обилие полиции и поддержку со стороны Германии и Нидерландов, на границе которых идут поиски, за четверо суток поиска никаких следов Конинга обнаружено не было.
Конингса уже включили в общебельгийский список террористов. Спецназовца, которого местные СМИ называют
О намерениях Конингса полицию предупредила его 46-летняя подруга Гвенди, которая после его пропажи обнаружила несколько оставленных им писем. Одно из них предназначалось его семье: там Конингс пишет, что он «больше не может жить в обществе, где политики и вирусологи отняли у нас все», и что он «присоединится к сопротивлению и не сдастся». В письмах Конингс угрожал нескольким лицам, включая ван Ранста (на фото). Причем это был не первый раз, когда он угрожал вирусологу разнообразными карами. Так, в прошлом году Конингс был переведен на офисную работу после того, как написал в Твиттере: «У кого есть адрес ван Ранста?»
Известный ученый, ван Ранст является активным пользователем социальных сетей, и его взгляды давно превратили его в мишень для сторонников теорий заговора, ковид-диссидентов и фламандских ультраправых. Некоторое время он находился под вооруженной защитой, а после начала охоты за Коннингсом и вовсе был вынужден перейти на нелегальное положение вместе со своей семьей. По словам самого ван Ранста, он чувствует себя хорошо защищенным, но ему жаль, что его маленький сын пропускает школу. Когда его спросили, заставил ли его этот инцидент пересмотреть свои взгляды, он ответил:
46-летняя подруга Конинга, Гвенди, заявила местным СМИ, что «ее крутой, милый плюшевый мишка» - прекрасный человек и «любящий отец» для своих двух детей и ее дочери. Гвенди заявила, что не представляет Конингса в роли Рэмбо, и ни разу не слышала от него каких бы то ни было жалоб в связи с затянувшимся крантином.
«Это не мой Юрген, - сказала она в интервью. - Я вообще не знаю его таким. Насколько мне известно, экстремистских мыслей у него не было, и он никогда не угрожал Марку ван Рансту». Гвенди добавила, что иногда ее бойфренд ругался, слушая по телевизору об очередном ужесточении правил ковидной изоляции. «Но ведь вокруг полно людей, которые ругаются на это, кому это надоело, - говорит она. - А смертью он никому не угрожал, честно».
Ван Ранст, вводивший в Бельгии меры социального дистанцирования, уже осудил идею угроз из соцсетей. Вирусолог сказал, что «противостояние мерам COVID и вакцинам против COVID слишком часто совпадает с агрессией и грубым расизмом». «Хочу пояснить одно: на меня такие угрозы не производят ни малейшего впечатления », - заявил он.
В своем профиле в Твиттере Конингс описывает себя как «солдата ВВС Бельгии, который любит фитнес, бодибилдинг и бокс». Он уже фигурирует в списке экстремистов, отслеживаемом антитеррористическим агентством Бельгии. По словам официальных лиц, он был одним из примерно 30 бельгийских военнослужащих с экстремистскими симпатиями, но он оставался на действительной службе, обучая бельгийских военнослужащих перед отправкой в зарубежные миссии. Источники в армии сообщили, что Конингс был «крайне правым фанатиком оружия и сторонником насилия», а также «антипрививочником, ненавидящим ван Ранста». Фламандское издание De Morgen сообщило, что в профиле Конингса в Facebook упоминается валькирия Сигрун, символ, использовавшийся СС во время Второй мировой войны. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо уже заявил о «неприемлемости» того, что таким людям, как Конингс, разрешен доступ к оружию, и пообещал принять строгие меры в связи со случившимся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Бельгия Снайпер бельгийский Рэмбо война с карантином новости поиски чрезвычайная ситуация
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Молча, так молча!
А что он, собственно, натворил?
Разве что дизертировал?
Я бы его не искал. Перебесится в лесу, подрочит на лягушек, и домой в психушку.
(_эффективно_ оно бы было, если бы он ушел в самоволку по-тихому и без стыренного арсенала)
У этого гопника на роже написано : "ПСИХОПАТ" .
И как это он вывез из арсенала ракеты не расстреляв пост,какой документ предъявил ?!
Вот это вот всё просто так не проходит. Оттуда все возвращаются больные на голову, в разной степени просто.
Сцук, это ведь реально какой-то заговор межпланетный!