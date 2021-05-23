Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну

О намерениях Конингса полицию предупредила его 46-летняя подруга Гвенди, которая после его пропажи обнаружила несколько оставленных им писем. Одно из них предназначалось его семье: там Конингс пишет, что он «больше не может жить в обществе, где политики и вирусологи отняли у нас все», и что он «присоединится к сопротивлению и не сдастся». В письмах Конингс угрожал нескольким лицам, включая ван Ранста (на фото). Причем это был не первый раз, когда он угрожал вирусологу разнообразными карами. Так, в прошлом году Конингс был переведен на офисную работу после того, как написал в Твиттере: «У кого есть адрес ван Ранста?»