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Местные СМИ сообщают, что в результате потопа Фатерлянд недосчитался уже тридцати человек.
Наводнения произошли в Аденау после продолжительного дождя.
Машины сносит мощным течением.
Для перемещения граждане используют подручные плавсредства, в том числе и надувных лам.
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По сообщению источника, под угрозой обрушения находятся 25 домов.
Улицы захлестнули потоки грязной воды.
На дорогах оползни.
В Бельгии царит похожая картина. Там просят отказаться от использования стиральных и посудомоечных машин, а также не мыться даже под душем, чтобы не перегружать и так заполненные ливнёвки.
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Обычно пишут,что подобное только в России возможно.
-Это в Германии.
-Ну что поделаешь, человек бессилен перед стихией.
В Сочи кровавый режим всё украл, поэтому не построили ливнёвку. А тут - ну просто катаклизм. Отличать надо.