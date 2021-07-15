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Хляби небесные разверзлись над Германией и устроили водяной апокалипсис: видео

Хляби небесные разверзлись над Германией и устроили водяной апокалипсис: видео (3 фото)

Автор:
15 июля 2021 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Бельгия   Германия   видео   европа   наводнение   повреждения   потоп   происходящее   
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3

Местные СМИ сообщают, что в результате потопа Фатерлянд недосчитался уже тридцати человек.

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Метки: Бельгия   Германия   видео   европа   наводнение   повреждения   потоп   происходящее   
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16  комментариев
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6k
insaider 2 часа назад
21 век,а ливневки нормальные делать не научились!
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Василий 10 минут назад
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33k
Антон 11 минут назад
В России во всех бедах виновато правительство, в "просвещенных" странах Запада стихия!
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1k
А. Дрейфус 21 минуту назад
Вот как легко и просто можно порадовать слабоумную прослойку населения. Нужно только сообщить, что в где-то не в России произошло стихийное бедствие. Вы тупее орангутанов и пакистанцев.
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3k
мемфрид 48 минут назад
Не, ну нам всем точно кранты
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10k
Сергей Час назад
-Все деньги на ливневки попилил проклятый Собянин!
-Это в Германии.
-Ну что поделаешь, человек бессилен перед стихией.
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50k
stabskapitan Час назад
Ой и тут ливневку делать не умеют или всё украли?
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