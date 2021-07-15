Хляби небесные разверзлись над Германией и устроили водяной апокалипсис: видео

О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце

В Северной Каролине во время прямого эфира обрушилась часть моста

"Зачем идти в дверь, если открыты ворота?": русский удивляется поведению немцев

Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?