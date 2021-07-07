В Германии нашли старейшее украшение в истории человечества

Согласно ученым, фаланга оленя с гравировкой, возраст которой составляет 51 000 лет, является старейшим украшением в мире и служит доказательством наличия у неандертальцев абстрактного мышления.
Археологи обнаружили древнее украшение у входа в пещеру Айнхорнхеле (с нем. «единорог») у подножия гор Гарц в Германии. По словам сотрудников Государственной службы культурного наследия Нижней Саксонии в Ганновере, на кости искусно выгравированы шевроны, расположенные на равном расстоянии друг от друга. У артефакта плоское основание, предназначенное для размещения вертикально, из чего можно сделать вывод, что это именно украшение, и образ неандертальцев как «узколобых животных» совершенно не соответствует действительности.
Шевроны на кости, которую перед резьбой необходимо было сварить, чтобы она стала мягче, предположительно несут «символическое значение» и являются заранее продуманным произведением искусства.
Руководитель исследования доктор Дирк Ледер сказал: «Это выдающийся пример их когнитивных способностей. Выгравированная кость уникальна в контексте неандертальцев. Что делает этот предмет столь интересным, так это очень четкий узор и очень глубокие насечки. Чтобы вырезать эти шевроны, потребовалось бы около 90 минут».
На кости вырезано шесть отдельных линий, что указывает на то, что у автора возникла идея связать их в единый узор. Насечки, вырезанные в кости, имеют длину от чуть более одного до двух с половиной сантиметров и расположены под углом 90 градусов, что по словам доктора Ледера означает, что это «не грубые зарубки».
«Это показывает, что неандертальцы были способны к продвинутому и сложному поведению, в том числе к созданию художественных изображений, – добавил он. – Гравировка отдельных линий в шевронный узор свидетельствует о концептуальном мышлении».
Найденный артефакт насчитывает около 5,7 сантиметров в высоту, 3,8 сантиметра в ширину и весит около 30 грамм.
Доктор Ледер сказал: «Гигантские олени в то время были редкостью к северу от Альп, что подтверждает символическое значение орнамента. Эта находка стала очередным доказательством сложного мышления вымершего вида».
Кость обнаружили возле «пещеры Единорога», где еще с 15 века охотники за сокровищами ищут доказательства существования единорогов. Она расположена вдоль самой северной границы территории, когда-то занятой неандертальцами, которые охотились на крупных млекопитающих, как видно из останков пещерных медведей, включая череп и две лопатки. Также были обнаружены останки бизонов и благородных оленей, в том числе видов, чьи рога вырастали до полутора метров в длину и трех с половиной метров в охвате – самых больших у оленей.
Известные как Megaloceros giganteus, они достигали двух метров в холке и имели по четыре длинных фаланги на каждой конечности, одну из которых и использовали для создания этого украшения.
Микроскопический анализ и экспериментальная репликация показали, что кость зверя сначала кипятили в горячей воде, что, по словам доктора Ледера, упростило бы гравировку каменными инструментами.
«Это означает, что за всеми этими шагами стоял план – от охоты на животное до варки кости и гравировки», – пояснил он.
Используя компьютерную томографию и цифровую 3D-микроскопию, исследователи обнаружили, что насечки были сделаны острыми как бритва каменными осколками, а не топорами. Исследования не выявили свидетельств того, что артефакт использовался в качестве кулона и носился на теле – это была статуэтка.
Произведения искусства, созданные ранними Homo sapiens, находили по всей Африке и Евразии, но это первый подобный образец у неандертальцев.
«Наши исследования показывают, что они были способны создавать символические изображения до того, как Homo sapiens прибыл в Центральную Европу», – сказал доктор Ледер.
Известно, что неандертальцы использовали пигменты, хоронили предметы вместе с мертвыми и собирали птичьи перья и когти. Это также признаки, которые когда-то считались уникальными для Homo sapiens.
Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.
Источник:
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Мы тут достоверно не уверены, что знаем как и что происходило всего около 2000 лет назад в Иерусалиме. А по нескольким бороздкам на кости решили, что поняли всё о предмете сделанном 50000 лет назад...