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В Германии нашли старейшее украшение в истории человечества

В Германии нашли старейшее украшение в истории человечества (11 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 08:00
Сообщество : Наука
Метки: ynews   Германия   история   наука   находка   неандертальцы   новости   палеонтология   
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Согласно ученым, фаланга оленя с гравировкой, возраст которой составляет 51 000 лет, является старейшим украшением в мире и служит доказательством наличия у неандертальцев абстрактного мышления.

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Метки: ynews   Германия   история   наука   находка   неандертальцы   новости   палеонтология   
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6  комментариев
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6k
Николай 44 минуты назад
Бляха кто то топор точил или обтачивал что то, эти все елки Ювелиры были 51К лет назад, теперь выходит ювелир самая древняя профессия...)))
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14k
Hairy. 19 секунд назад
Идут на хер такие 'ученые' археологи с их датировками непонятно какого дерьма. Вот тоже, окаменевшая нога, видимо аннунака, которой 70000 лет... Хотя по факту меньше ста лет этому сапогу с голяшкой.
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24k
Григорий 18 минут назад
Потом пришли арийцы, померяли череп неандертальцев, поняли, что он чуть-чуть не такой как у них и всех убили. А спустя 52 тысячи лет смогли скопировать узор неандертальцев.
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27k
Игорь 24 минуты назад
Археологи!

Мы тут достоверно не уверены, что знаем как и что происходило всего около 2000 лет назад в Иерусалиме. А по нескольким бороздкам на кости решили, что поняли всё о предмете сделанном 50000 лет назад...
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5k
mr.Poher Полчаса назад
Когда археолог не знает, что нашёл, он крестит вещь просто: Женское украшение. И кто поспорит, что это так. ))))
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