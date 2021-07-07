В Германии нашли старейшее украшение в истории человечества

Руководитель исследования доктор Дирк Ледер сказал: «Это выдающийся пример их когнитивных способностей. Выгравированная кость уникальна в контексте неандертальцев. Что делает этот предмет столь интересным, так это очень четкий узор и очень глубокие насечки. Чтобы вырезать эти шевроны, потребовалось бы около 90 минут».

На кости вырезано шесть отдельных линий, что указывает на то, что у автора возникла идея связать их в единый узор. Насечки, вырезанные в кости, имеют длину от чуть более одного до двух с половиной сантиметров и расположены под углом 90 градусов, что по словам доктора Ледера означает, что это «не грубые зарубки».

«Это показывает, что неандертальцы были способны к продвинутому и сложному поведению, в том числе к созданию художественных изображений, – добавил он. – Гравировка отдельных линий в шевронный узор свидетельствует о концептуальном мышлении».