FISHKINET
Сообщество Аварии 4581 пост • 466 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
В Германии введён режим военной катастрофы

В Германии введён режим военной катастрофы (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 июля 2021 02:48
Сообщество : Аварии
Метки: Бельгия   Германия   видео   военная   европа   катастрофа   наводнение   траур   
2376
2
1

По последним данным, число жертв наводнения на западе страны достигло отметки 103 человека. Около 1,3 тысячи человек значатся пропавшими без вести.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Бельгия   Германия   видео   военная   европа   катастрофа   наводнение   траур   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
169
Nаnе First NameLаst 5 часов назад
Что за такой долбанутй плеер, который на фоне начинает играть??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Красаучег) 22 минуты назад
Блин.. Чет у них там жестко очень как-то все.. Держитесь и удачи, у нас вон все поднялось тоже, по улицам машины и сараи какие-то пронеслись и в море уплыли.. без таких потерь.. Видать воде совсем некуда у них деваться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Е-Лена Полчаса назад
Ну хорошо. Ввели режим военной катастрофы. А воевать-то КАК будут?
По пиндосовскому HAARPу долбанут?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Улыбака Е-Лена 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
713
анатолий горленко 2 часа назад
"Командир подразделения на месте теперь может определить, будет ли предоставлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он имеется в наличии.
____________________________________________________________________________
Объясните мне плиз, ибо ни*уя не понял из этой фразы.
Есть у военных генератор, и на месте решают, нужен ли он он...
Есть ремонтно-эвакуационная машина, может тут не нужна?
В чём заключается режим "Военной катастрофы"?
Тема не раскрыта!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
56
Viatcheslav Kouznetsov анатолий горленко Час назад
Да, именно так. Чтобы командир части имел право ввести в город бронетехнику для спасения людей по своему усмотрению и нужно определенное распоряжение ввиде "военного положения". Думаешь в любой другой армии не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Улыбака анатолий горленко 10 секунд назад
Ну вот у нас ливневка постоянно топит частные дома. Вызываем мчс. Иногда приезжают. Как-то стоят 4 машины, качают на одном прогулке, а на другом нет ни одной.
Подхожу к старшему, говорю - перегоните 2 машины на соседний, а он мне - не могу, звоните в диспетчерскую. В диспетчерской "а у нас свободных машин нет".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 2 часа назад
"Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила режим военной катастрофы на западе страны по причине сильнейшего наводнения."
При чём тут режим "военной катастрофы"?
Объявить чрезвычайную ситуацию - это понятно. Катастрофа - да. Но не военная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей (Виталич) 3 часа назад
Забайкалье по самые крыши тонуло.....скотина погибла.....слава богу все люди живы....,дак там степь ...да тайга.....а тут Европа хваленая и столько двухсотых.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
Павел Астахов 3 часа назад
Развели Содом и Гомору и небеса мстят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
gnyS i 4 часа назад
Это все Арабы с искусственными дождиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Alex 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце "По улице ходила большая крокодила": что происходит в Ялте после наводнения "По улице ходила большая крокодила": что происходит в Ялте после наводнения В Туапсе настоящая катастрофа: затоплено все В Туапсе настоящая катастрофа: затоплено все Запись прощальной песни погибших подводников попала в сеть Запись прощальной песни погибших подводников попала в сеть Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде 9&nbsp;Мая, в&nbsp;Москве: видео Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде 9 Мая, в Москве: видео Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля? Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

143738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
3
83
Само небо ополчилось на образ "иконы Америки"
В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны
2
293
В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вопрос об обязательной вакцинации в Москве поставят на голосование
1
116
Вопрос об обязательной вакцинации в Москве поставят на голосование
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
0
13
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления?
Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#Россия#дтп#кино#СССР#ynews#Разное#приколы
#фото#автомобили#автомир#аварии#животные#Москва#фотографии#коронавирус#полиция#ковид
#интересно#люди#прикол#подборка#картинки#сша#авто аварии#познавательно#Германия#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться