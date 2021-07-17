В Германии введён режим военной катастрофы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила режим военной катастрофы на западе страны по причине сильнейшего наводнения.

Как сообщает источник, об этом стало известно от официального представителя оборонного ведомства ФРГ в пятницу, 16 июля.





В соответствии с объявленным режимом военные и экстренные службы отправлены в наиболее пострадавшие районы. Ключевые решения по распределению техники в зоне ЧС, согласно условиям оперативной обстановки, будут приниматься руководителями операции.





"Командир подразделения на месте теперь может определить, будет ли предоставлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он имеется в наличии. Я полагаю, что в таких местах децентрализация очень важна, а также имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер", - рассказал представитель оборонного ведомства.



