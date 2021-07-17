В Германии введён режим военной катастрофы

По последним данным, число жертв наводнения на западе страны достигло отметки 103 человека. Около 1,3 тысячи человек значатся пропавшими без вести.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила режим военной катастрофы на западе страны по причине сильнейшего наводнения.
Как сообщает источник, об этом стало известно от официального представителя оборонного ведомства ФРГ в пятницу, 16 июля.
В соответствии с объявленным режимом военные и экстренные службы отправлены в наиболее пострадавшие районы. Ключевые решения по распределению техники в зоне ЧС, согласно условиям оперативной обстановки, будут приниматься руководителями операции.
"Командир подразделения на месте теперь может определить, будет ли предоставлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он имеется в наличии. Я полагаю, что в таких местах децентрализация очень важна, а также имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер", - рассказал представитель оборонного ведомства.
Уже днём порядка 850 военных было задействовано в устранении последствий удара стихии. С ними работают пожарные, полицейские и волонтёры.
Основное внимание уделяется поискам пропавших без вести. Солдаты также оказывают помощь гражданскому населению. Обеспечивают доставку самого необходимого (воды, продовольствия, медикаментов), возводят плотины из мешков с песком, разворачивают временные госпитали, эвакуируют раненых, восстанавливают сотовую связь.
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Немецкая газета Die Welt сообщила, что погибли по меньшей мере 103 человека. Порядка 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести.
Рейнланд-Пфальц (юго-запад Германии) уже выделил 50 миллионов евро в качестве краткосрочной поддержки для ремонта повреждений дорог, мостов и других сооружений.
Из-за мощных ливней вышли из берегов реки Ар и Мозель, а также несколько небольших притоков. Некоторые города оказались заблокированными. Порядка 200 тысяч человек остались без света.
Niemcy. 🇩🇪— Piotr, konto nr 4 - SBB (Search, Break, Build). (@Adam44002024) July 16, 2021
Co najmniej 59 zabitych i 1300 osób wciąż zaginionych po powodziach w Niemczech.
"Opłakuję tych, którzy stracili życie w tej katastrofie. Nie znamy jeszcze liczb, ale będą wysokie". - Angela Merkel
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По данным издания Independent, в Бельгии, где в настоящее время число погибших составляет 20 человек, а 20 человек всё ещё числятся пропавшими без вести, во вторник назначен национальный день траура.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, обращаясь к гражданам по поводу стихийного бедствия, заявил: «Летние дни, которые должны были быть прекрасными, превратились для наших сограждан в мрачные и крайне печальные дни».
Этим утром, автор, давая оценку происходящему в Германии в материале: "И что это они там себе думают, в этой Небесной канцелярии", - был неточен в прогнозе. Несколькими часами позже ситуация в стране была названа военной катастрофой, а не национальным бедствием.
Сутками ранее был опубликован ещё один сюжет по этой теме.
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По пиндосовскому HAARPу долбанут?...
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Объясните мне плиз, ибо ни*уя не понял из этой фразы.
Есть у военных генератор, и на месте решают, нужен ли он он...
Есть ремонтно-эвакуационная машина, может тут не нужна?
В чём заключается режим "Военной катастрофы"?
Тема не раскрыта!!!
можно толковать как хочешь.
Просто дадут пинка и заставят компенсировать нецелевое использование казенного имущества.
Командир подразделения - низовая командная должность, свободно распоряжаться военной техникой обычно права не имеет.
Подхожу к старшему, говорю - перегоните 2 машины на соседний, а он мне - не могу, звоните в диспетчерскую. В диспетчерской "а у нас свободных машин нет".
При чём тут режим "военной катастрофы"?
Объявить чрезвычайную ситуацию - это понятно. Катастрофа - да. Но не военная.
но стихия в этом году и впрямь сурова