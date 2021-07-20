История жизни человека, убившего миллионы людей

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В немецком городе со смешным для русского слуха названием Галле-на-Заале 7 марта 1904 года родился один из самых опасных людей 20-го века Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих.
Семья была очень интеллигентная. Мать, Элизабет Кранц, была дочерью руководителя королевской консерватории в Дрездене, а отец — Бруно Гейдрих — оперным певцом и композитором. Они дали сыну хорошее музыкальное образование, особенно Рейнхард преуспел в игре на скрипке.
Несмотря на высокий рост и привлекательную внешность над Рейнхардом часто издевались сверстники. За высокий голос его прозвали Козлом, плюс ходили слухи, что в роду были евреи, что в Германии того времени было поводом для издевательств, а позже стало и вовсе опасным для жизни.
Оба родителя одобряли национализм и были поклонниками основоположника расизма Хьюстона Чемберлена. Уже в 14 лет Гейдрих вступил в первую националистическую организацию, а в 1921 году основал Немецкий народный молодежный отряд с теми же идеями.
Кризис, который поразил послевоенную Германию, сказался на доходах отца, и молодой Гейдрих 30 марта 1922 года поступил в военно-морское училище в Киле. В 1926 году он окончил училище и отправился на службу в разведку флота. Там он так сдружился с будущим адмиралом Вильгельмом Канарисом, что даже часто играл в струнном квартете с его женой.
Несмотря на высокий рост и привлекательную внешность над Рейнхардом часто издевались сверстники. За высокий голос его прозвали Козлом, плюс ходили слухи, что в роду были евреи, что в Германии того времени было поводом для издевательств, а позже стало и вовсе опасным для жизни.
Оба родителя одобряли национализм и были поклонниками основоположника расизма Хьюстона Чемберлена. Уже в 14 лет Гейдрих вступил в первую националистическую организацию, а в 1921 году основал Немецкий народный молодежный отряд с теми же идеями.
Кризис, который поразил послевоенную Германию, сказался на доходах отца, и молодой Гейдрих 30 марта 1922 года поступил в военно-морское училище в Киле. В 1926 году он окончил училище и отправился на службу в разведку флота. Там он так сдружился с будущим адмиралом Вильгельмом Канарисом, что даже часто играл в струнном квартете с его женой.
Поначалу Канарис содействовал карьере Гейдриха, но тот сам все испортил. Находясь в отношениях с дочерью начальника военно-морской верфи в Киле (по другим данным, дочерью хозяина крупнейшего металлургического холдинга IG Fabernim, точно личность девушки так и не была установлена), в декабре 1930 года он познакомился с сельской учительницей Линой фон Остен.
Лина так вскружила голову Гейдриху, что уже через две недели у них состоялась помолвка, а своей бывшей пассии Рейнхард просто послал по почте вырезанное из газеты объявление о помолвке, посчитав это действие достаточным для разрыва отношений.
Лина так вскружила голову Гейдриху, что уже через две недели у них состоялась помолвка, а своей бывшей пассии Рейнхард просто послал по почте вырезанное из газеты объявление о помолвке, посчитав это действие достаточным для разрыва отношений.
Оскорбленная дочь пожаловалась папе, а тот обратился к главе ВМФ — адмиралу Эриху Редеру с жалобой. Поведение молодого повесы-лейтенанта было рассмотрено на суде чести.
Невыполненное брачное обещание не считалось тяжелым проступком и могло бы остаться без серьезного наказания. Однако высокомерным поведением и попытками свалить вину на девушку, которая ожидала от него ребенка, Гейдрих восстановил суд против себя.
Как итог — отставка. Лейтенанта вышвырнули из флота с формулировкой «за недостойное поведение, не совместимое с кодексом чести офицера ВМФ».
Новоиспеченная невеста оказалась тоже девушкой не промах. Вся ее семья придерживалась ультраправых взглядов, и Лина с юных лет была убежденной национал-социалисткой и яростной антисемиткой. Она убедила жениха сходить на собеседование к Генриху Гиммлеру в Мюнхене, который как раз хотел создать собственную службу разведки при СС.
Невыполненное брачное обещание не считалось тяжелым проступком и могло бы остаться без серьезного наказания. Однако высокомерным поведением и попытками свалить вину на девушку, которая ожидала от него ребенка, Гейдрих восстановил суд против себя.
Как итог — отставка. Лейтенанта вышвырнули из флота с формулировкой «за недостойное поведение, не совместимое с кодексом чести офицера ВМФ».
Новоиспеченная невеста оказалась тоже девушкой не промах. Вся ее семья придерживалась ультраправых взглядов, и Лина с юных лет была убежденной национал-социалисткой и яростной антисемиткой. Она убедила жениха сходить на собеседование к Генриху Гиммлеру в Мюнхене, который как раз хотел создать собственную службу разведки при СС.
Высказанные Рейнхардом Гейдрихом идеи очень понравились Гиммлеру. К моменту своей свадьбы 26 декабря 1931 года Гейдрих уже состоял в НСДАП и СС, а с 1 августа 1931 года вовсю трудился над созданием новой службы в должности начальника разведки. Всего за 5 месяцев он завел более тысячи личных дел на неугодных Гитлеру людей, в связи с чем за высокие достижения и по случаю свадьбы был повышен до штурмбаннфюрера. Всего через 3 года Рейнхард Гейдрих уже возглавил РСХА.
Вильгельм Канарис в 1932 году припомнил Рейнхарду его грешки и сообщил, что у него есть доказательства причастности Гейдриха к еврейскому роду. Доказательств он так и не представил, а авторитетный расолог Иоахим Герке, изучив все факты и проанализировав генеалогию, заключил, что Гейдрих «немецкого происхождения и свободен от любой цветной или еврейской крови».
Гроза прошла стороной, и с апреля 1934 года Гейдрих с Гиммлером стали работать еще активнее над составлением длинного списка неугодных личностей, куда входил лидер штурмовых отрядов (СА) Эрнст Рём. Закончилось все это историей, которая получила название «Ночь длинных ножей», когда одновременно было арестовано и убито 1076 человек, которых посчитали опасными для фюрера и Третьего рейха.
В 1938 году Гейдрих вместе с Гиммлером организовал в Австрии террор против противников режима и создал недалеко от Линца концентрационный лагерь Маутхаузен.
Также они активно готовились к присоединению к Германии Судетской области и Чехии. Список подлежащих уничтожению лиц был подготовлен заранее. Для этого были созданы две айнзацгруппы. В итоге было арестовано более 10 000 чехов и немцев, признанных врагами рейха, из них 7 000 человек было отправлено в концлагеря, а остальных расстреляли.
Гейдрих был одним из главных идеологов геноцида неарийских народов. Согласно его концепции восточные славяне, евреи, негры, цыгане и другие были объявлены Untermenschen — недочеловеками. Под руководством Гейдриха 9 ноября 1938 года в ответ на смерть немецкого дипломата Эрнста фон Рата, умершего после покушения, в разных городах Германии одновременно прошли массовые погромы, получившие известность под названием Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин.
Известно, что именно Гейдрих придумал и разработал план инсценировки пограничного инцидента, получившего название Глейвицкий инцидент. В августе 1939 года переодетые в польскую униформу эсэсовцы напали на немецкую радиостанцию в городе Глейвиц.
Мировым СМИ были предъявлены трупы «поляков», которые на самом деле были погибшими заключенными концлагеря Заксенхаузен. Это и стало поводом к тому, что якобы исключительно в качестве ответной меры на акт насилия в отношении немецких жителей 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на Польшу. Так началась Вторая мировая война.
Вильгельм Канарис в 1932 году припомнил Рейнхарду его грешки и сообщил, что у него есть доказательства причастности Гейдриха к еврейскому роду. Доказательств он так и не представил, а авторитетный расолог Иоахим Герке, изучив все факты и проанализировав генеалогию, заключил, что Гейдрих «немецкого происхождения и свободен от любой цветной или еврейской крови».
Гроза прошла стороной, и с апреля 1934 года Гейдрих с Гиммлером стали работать еще активнее над составлением длинного списка неугодных личностей, куда входил лидер штурмовых отрядов (СА) Эрнст Рём. Закончилось все это историей, которая получила название «Ночь длинных ножей», когда одновременно было арестовано и убито 1076 человек, которых посчитали опасными для фюрера и Третьего рейха.
В 1938 году Гейдрих вместе с Гиммлером организовал в Австрии террор против противников режима и создал недалеко от Линца концентрационный лагерь Маутхаузен.
Также они активно готовились к присоединению к Германии Судетской области и Чехии. Список подлежащих уничтожению лиц был подготовлен заранее. Для этого были созданы две айнзацгруппы. В итоге было арестовано более 10 000 чехов и немцев, признанных врагами рейха, из них 7 000 человек было отправлено в концлагеря, а остальных расстреляли.
Гейдрих был одним из главных идеологов геноцида неарийских народов. Согласно его концепции восточные славяне, евреи, негры, цыгане и другие были объявлены Untermenschen — недочеловеками. Под руководством Гейдриха 9 ноября 1938 года в ответ на смерть немецкого дипломата Эрнста фон Рата, умершего после покушения, в разных городах Германии одновременно прошли массовые погромы, получившие известность под названием Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин.
Известно, что именно Гейдрих придумал и разработал план инсценировки пограничного инцидента, получившего название Глейвицкий инцидент. В августе 1939 года переодетые в польскую униформу эсэсовцы напали на немецкую радиостанцию в городе Глейвиц.
Мировым СМИ были предъявлены трупы «поляков», которые на самом деле были погибшими заключенными концлагеря Заксенхаузен. Это и стало поводом к тому, что якобы исключительно в качестве ответной меры на акт насилия в отношении немецких жителей 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на Польшу. Так началась Вторая мировая война.
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Метки: гейдрих опасность преступник
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