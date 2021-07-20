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История жизни человека, убившего миллионы людей

История жизни человека, убившего миллионы людей (4 фото)

Автор:
20 июля 2021 19:55
Метки: гейдрих   опасность   преступник   
1581
4
В немецком городе со смешным для русского слуха названием Галле-на-Заале 7 марта 1904 года родился один из самых опасных людей 20-го века Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих.

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Метки: гейдрих   опасность   преступник   
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17  комментариев
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Fisher1979 4 часа назад
Таких людей нужно в прах и забыть, уже лутше делайте пост о героях.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 2 часа назад
Этот человек сумел привлечь на свою сторону чехов, заслужить их доверие и уважение. Он был (поправьте, могу ошибаться по памяти в звании) гауляйтером Чехословакии. За все время войны в этой стране не было ни одной (!) забастовки, настолько чехи (братушки наши) были преданны ему. Англичанам пришлось организовать высадку спецназа для уничтожения этого гандона, потому что чешская промышленность уж очень сильно влияла на ход войны. В итоге тяжело ранили, а через пару недель эта падаль сдохла, но чехи сквозь слёзы продолжили свою проститутскую деятельность. А потом они стали победителями в войне. Учитесь!
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2k
Traquenardo 2 часа назад
Странно, что его трудовую биографию не дорассказали до конца - там ведь совсем немножко осталось. В 1941 фюрер назначил его смотрящим по Чехословакии ("исполняющим обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии", если быть точным). А уже в 1942 он погиб в Праге от гранаты, брошенной бойцом чешского Сопротивления. В отместку фашисты уничтожили более 1300 чехов, включая всех мужчин в деревне Лидице.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Типичный европеец-колонизатор. Человек высокой культуры, с хорошим образованием, любящий музыку, собак и детишек. Территории, которые плохо лежат, надо колонизировать. Ну, например, СССР и Польшу. Народы, которые бесполезные (недочеловеки), надо вырезать и истребить под корень. Ну, например, евреев и цыган. Народы, которые могут принести какую то пользу, надо превратить в рабов, которые будут работать на 3й Рейх. Ну, например, славяне. Рабы должны иметь минимум образования, медицины и культуры, должны быть темными и забитыми, чтобы не поднимали восстаний. Религия, это наоборот, хорошо - пускай верят и ходят в церковь, попы их научат терпению и покорности.
Испанцев в их колониях в Латинской Америке интересовало только золото. Индейцев они не считали за людьми и истребляли сотнями тысяч. Про США все знают, как они очищали территории от индейцев. В Индии в 1943 году сдохло с голода 2,1–3 миллиона человек. Индия в то время была британской колонией. Украинский Хохломор и рядом не стоял.
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46k
Albert GER 4 часа назад
A ещё в Галле на Заале родился Гендель
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9k
Шурум-бурум 4 часа назад
везде пишут, что у этой сволочи еврейские корни, можно было сие добавить в пост.
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163
Alex 4 часа назад
Рассолог по имени Иоахим))) ну если иоахим сказал что ариец, то по любому ариец. Иоахим ска)))
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4k
au3 4 часа назад
"Семья была очень интеллигентная. Мать, Элизабет Кранц, была дочерью руководителя королевской консерватории в Дрездене, а отец Бруно Гейдрих оперным певцом и композитором."

Может надо что-то в консерватории подправить?
Ссылка youtu.be
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32k
Опаньки 4 часа назад
по лицу видно что он говно
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907
Not Found! 4 часа назад
Ну, что сказать? ....СВОЛОЧЬ!
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13k
Владислав Грецов 4 часа назад
так оно все и начиналось....
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