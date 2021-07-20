История жизни человека, убившего миллионы людей

Высказанные Рейнхардом Гейдрихом идеи очень понравились Гиммлеру. К моменту своей свадьбы 26 декабря 1931 года Гейдрих уже состоял в НСДАП и СС, а с 1 августа 1931 года вовсю трудился над созданием новой службы в должности начальника разведки. Всего за 5 месяцев он завел более тысячи личных дел на неугодных Гитлеру людей, в связи с чем за высокие достижения и по случаю свадьбы был повышен до штурмбаннфюрера. Всего через 3 года Рейнхард Гейдрих уже возглавил РСХА.



Вильгельм Канарис в 1932 году припомнил Рейнхарду его грешки и сообщил, что у него есть доказательства причастности Гейдриха к еврейскому роду. Доказательств он так и не представил, а авторитетный расолог Иоахим Герке, изучив все факты и проанализировав генеалогию, заключил, что Гейдрих «немецкого происхождения и свободен от любой цветной или еврейской крови».



Гроза прошла стороной, и с апреля 1934 года Гейдрих с Гиммлером стали работать еще активнее над составлением длинного списка неугодных личностей, куда входил лидер штурмовых отрядов (СА) Эрнст Рём. Закончилось все это историей, которая получила название «Ночь длинных ножей», когда одновременно было арестовано и убито 1076 человек, которых посчитали опасными для фюрера и Третьего рейха.



В 1938 году Гейдрих вместе с Гиммлером организовал в Австрии террор против противников режима и создал недалеко от Линца концентрационный лагерь Маутхаузен.



Также они активно готовились к присоединению к Германии Судетской области и Чехии. Список подлежащих уничтожению лиц был подготовлен заранее. Для этого были созданы две айнзацгруппы. В итоге было арестовано более 10 000 чехов и немцев, признанных врагами рейха, из них 7 000 человек было отправлено в концлагеря, а остальных расстреляли.



Гейдрих был одним из главных идеологов геноцида неарийских народов. Согласно его концепции восточные славяне, евреи, негры, цыгане и другие были объявлены Untermenschen — недочеловеками. Под руководством Гейдриха 9 ноября 1938 года в ответ на смерть немецкого дипломата Эрнста фон Рата, умершего после покушения, в разных городах Германии одновременно прошли массовые погромы, получившие известность под названием Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин.



Известно, что именно Гейдрих придумал и разработал план инсценировки пограничного инцидента, получившего название Глейвицкий инцидент. В августе 1939 года переодетые в польскую униформу эсэсовцы напали на немецкую радиостанцию в городе Глейвиц.



Мировым СМИ были предъявлены трупы «поляков», которые на самом деле были погибшими заключенными концлагеря Заксенхаузен. Это и стало поводом к тому, что якобы исключительно в качестве ответной меры на акт насилия в отношении немецких жителей 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на Польшу. Так началась Вторая мировая война.