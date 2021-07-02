FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4557 постов • 762 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Запрещенный шашлык: как быть, если жарить нельзя, но очень хочется?

Запрещенный шашлык: как быть, если жарить нельзя, но очень хочется? (2 фото)

Автор:
02 июля 2021 10:47
Сообщество : Жить в России
Метки: мангал   опасность   пожар   почемучка   причина   разрешение   шашлык   штраф   
2686
2

С 1 мая 2021 года в действие вступили обновленные противопожарные правила, в соответствии с которыми запрещено жарить шашлык на берегу водоема и в лесопарковой зоне. Неужели желание полакомиться жареным мясом на природе – это гарантированный путь к штрафу?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: мангал   опасность   пожар   почемучка   причина   разрешение   шашлык   штраф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Mimik 3 часа назад
На шашлык теперь только с пожарным щитом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Oleg 4 минуты назад
Какая разница, какие там требования устанавливают, если их вообще никто никогда не соблюдает? Государство верной дорогой идёт к тому, что на законы все начинают сгать. Ибо добиться исполнения своих законов государство не может. И срабатывают большинство законов только по свистку и взмаху платка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Акакий Полчаса назад
уж если в подмосковье, в 5 км от МКАД, в остатках леса посреди города, даже на вызов ментов никто не едет. Когда все остатки леса в шашлычниках сраных. То остальным жителям россии вообще срать на эти рекомендации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 47 минут назад
Потому что [мат]. Каждый год горит столько лесов из-за любителей пожечь костры...самый простой пример. Развёл мангал. Красава. А уголь сгоревшей или тлеющий куда? Правильно на землю. И ещё пописать. А потом порыв ветра и на сухую ёлочку. Привет пожару. Ну если людям пофиг на разумные правила-получайте закон. Дебилизм. Как с вакцинацией. Только растянуть во времени. А страдают все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Карабанов 50 минут назад
В реальной жизни таких мест практически нет. Ну, хорошо, шашлык-машлык. А как быть с кострами рыбаков, охотников, геологов т.д.? Фактически полный запрет?
Не из-за шашлыков горят сёла, хотя причиной возгорания бывают и мангалы. Горят из-за массы пустующих домовладений, моря бурьяна (невостребованной отсутствующей скотиной травы). Жилые деревенские улицы зарастают бурьяном - нет скотины. Раньше деревни стояли чистыми, потому что каждый клочок травы выедался, выклевывался, выкашивался, а теперь огромные пространства превратились в пожароопасные пустыри, неудобья и не суть важно, что является причиной возгорания, мангал или окурок - была бы для огня пища.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Vargard 51 минуту назад
Косвенным образом данные правила сократят загаживание природы не очень интелектуально развитыми представителями населения. И то хлеб
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
Бухтей 54 минуты назад
Что за голословные разглагольствования! Где ссылка на НПА или хотя бы номер документа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Александрович 2 часа назад
Очередной закон для до*баться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Andiks Вася Александрович Час назад
Думаю, что вы абсолютно правы. Слудующим шагом будет сужение безопасных зон. В Великобритании что-то похожее. Но на одноразовые шашлычницы не распространяется (только в каранин нельзя).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей 2 часа назад
Моей мангальной зоне на даче лет так 20, и всё и без новых правил было сделано по уму. Но вот в прошлом году соседка пристроила к бане террасу, причём в плотную к забору. И вот я уже стал злосным нарушителем, ибо крыша её террасы начинается менее метра от трубы печки и менее полметра от мангала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 2 часа назад
А в деревне, в русской печи, дрова жечь и еду готовить можно? Там песка и противопожарного щита рядом нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 2 часа назад
Пипец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 2 часа назад
Можно подумать леса в Забайкалье от шашлыков горят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 2 часа назад
а шашлык можно жарить если не привит от ковида?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
Влад 2 часа назад
Скажите это ментам и чиновникам, которые дарят шашлыки где хотят и им насрать на эти правила. Все законы для самых слабых слоев населения....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк 2 часа назад
или готовить вот так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Timka 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Факторы, обуславливающие сезонные обострения Факторы, обуславливающие сезонные обострения Бой крылатым и ползающим: почему важна борьба с комарами и клещами? Бой крылатым и ползающим: почему важна борьба с комарами и клещами? Тьма опасная и нет: что заставляет людей паниковать из-за темноты? Тьма опасная и нет: что заставляет людей паниковать из-за темноты? Боязнь вакцинации: причины и возможные способы преодоления Боязнь вакцинации: причины и возможные способы преодоления Весенняя гиперсомния: причины, проявления, профилактика Весенняя гиперсомния: причины, проявления, профилактика
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32874



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё в мире познаётся в сравнении
1
101
Всё в мире познаётся в сравнении
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
1
21
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#люди#подборка#аварии#приколы#автомобили#петербург#автомир
#Юмор#факты#картинки#в мире#фотографии#дтп#соцсети#комментарии#футбол#прикольные
#интересно#Россия#СССР#животные#прикол#кино#сша#мемы#эстетика#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться