С 1 мая 2021 года в действие вступили обновленные противопожарные правила, в соответствии с которыми запрещено жарить шашлык на берегу водоема и в лесопарковой зоне. Неужели желание полакомиться жареным мясом на природе – это гарантированный путь к штрафу?
Но на деле не все так трагично. Лето продолжается, и жарить шашлык на берегу озера, реки или лесной поляне можно. Но с оговорками. Для этого необходимо специально оборудованное место. Рядом обязательно должны иметься ведро, тара с песком, лопата, емкость для углей.
За нарушение правил безопасности предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей. Выписать его имеют право работники МЧС (в основном они и осуществляют патрулирование лесопарковых зон) и полицейские.
Разводить костер в лесу или возле водоема можно только при соблюдении следующих условий: в радиусе 10 метров от площадки не должно быть сухой травы. Сам участок должен быть окольцован противопожарной минерализованной полосой. Плюс к этому, на расстоянии как минимум 50 метров не должно располагаться жилых построек и стогов сена. Должно быть учтено и расстояние до деревьев: до лиственных как минимум 30 метров, до хвойных – 100 метров.
В пределах населенного пункта жарить мясо можно только на специально оборудованных для этих целей площадках, где должен иметься противопожарный мангал, тара с песком, урна для отходов, информационные щиты с правилами поведения на территории.
На приусадебном участке частного дома тоже должно быть специально оборудованное место для установки гриля, мангала или разведения костра. Глубина ямы для розжига должна составлять как минимум 30 сантиметров, а ее диаметр не должен превышать 1 метра. В радиусе 2 метров не должны располагаться сухая трава и другие потенциальные источники возгорания.
Мангал должен располагаться на ровной чистой площадке. В идеале он должна быть забетонирована и быть на удалении хотя бы 5 метров от дома.
Категорически запрещено жарить мясо в непосредственной близости от детских учреждений, на балконе или лоджии, на крыше, террасе, веранде, во дворе многоквартирного дома, возле дороги, в гараже, на территории, относящейся к категории особо охраняемых. Нельзя этого делать и на землях общего пользования при отсутствии специально оборудованной площадки.
А как вы считаете, справедливы ли или слишком строги обновленные правила?
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Не из-за шашлыков горят сёла, хотя причиной возгорания бывают и мангалы. Горят из-за массы пустующих домовладений, моря бурьяна (невостребованной отсутствующей скотиной травы). Жилые деревенские улицы зарастают бурьяном - нет скотины. Раньше деревни стояли чистыми, потому что каждый клочок травы выедался, выклевывался, выкашивался, а теперь огромные пространства превратились в пожароопасные пустыри, неудобья и не суть важно, что является причиной возгорания, мангал или окурок - была бы для огня пища.