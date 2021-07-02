Но на деле не все так трагично. Лето продолжается, и жарить шашлык на берегу озера, реки или лесной поляне можно. Но с оговорками. Для этого необходимо специально оборудованное место. Рядом обязательно должны иметься ведро, тара с песком, лопата, емкость для углей.

За нарушение правил безопасности предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей. Выписать его имеют право работники МЧС (в основном они и осуществляют патрулирование лесопарковых зон) и полицейские.

Разводить костер в лесу или возле водоема можно только при соблюдении следующих условий: в радиусе 10 метров от площадки не должно быть сухой травы. Сам участок должен быть окольцован противопожарной минерализованной полосой. Плюс к этому, на расстоянии как минимум 50 метров не должно располагаться жилых построек и стогов сена. Должно быть учтено и расстояние до деревьев: до лиственных как минимум 30 метров, до хвойных – 100 метров.