Летний сезон в самом разгаре. Но прелесть этого времена года омрачают малоприятные создания. Почему необходимо бороться с клещами и комарами, и какие методы защиты при отдыхе на природе зарекомендовали себя как наиболее эффективные?
Сотрудники организаций, занимающихся дезинсекцией и дератизацией, подтверждают, что наибольший дискомфорт людям доставляют именно эти кровососущие. И причина не только в раздражении, аллергии, зуде и отеке на месте укуса. Помимо этого насекомые и паукообразные переносят неприятные заболевания, в числе которых:
1. Малярия. После начала болезни у человека наблюдаются такие симптомы как повышение температуры, озноб, тошнота, рвота, ломота в суставах, судороги. Для лечения используют противомалярийные препараты. Но лучшей мерой защиты является профилактика, выражающаяся в истреблении переносчиков – комаров.
2. Клещевой энцефалит. Представляет собой инфекционное заболевание, проявляемое повреждением головного и спинного мозга. Провоцирует болезнь укус иксодового клеща. Клиническая картина напоминает симптомы гриппа, которые при игнорировании способны перейти в серьезные неврологические нарушения, вплоть до психических расстройств, потери трудоспособности и даже гибели.
3. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Возбудитель попадает в организм при укусе инфицированного боррелиями (микробами-спирохетами) клеща. После заражения начинается поражение кожи, сердца, сосудов, костей.
Условно методы защиты от клещей можно разделить на две группы – экологические и химические. Первая предполагает обустройство и облагораживание лесопарковых и зон отдыха, детских лагерей, санаториев и других учреждений и прилегающих к ним территорий, устранение на них сухостоя, своевременный спил старых и больных деревьев, предупреждение стихийных свалок. Вторая подразумевает обработку специальными акарицидными препаратами.
В борьбе с комарами используют следующие методы:
- химический – обработка водоемов, где развиваются личинки комаров, специальными инсектицидами. Для уничтожения личинок проводится ларвицидная обработка, взрослых насекомых – имагоцидная;
- биологический – запуск в водоемы специальных пород рыб, поедающих личинки комаров;
- мелиоративный. Выравнивание канав и засыпка ям, где в стоячей воде развиваются личинки, с целью уменьшения выплода насекомых;
- физический. Использование барьерных способов защиты – одежды, сеток, марлевых пологов.
Естественно, надо помнить и о простых профилактических мерах, которые важно соблюдать во время прогулки и выезда на природу: выбирать закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, обязательно надевать головной убор, периодически осматривать себя и близких на предмет обнаружения клещей, наносить и регулярно обновлять индивидуальные средства защиты – кремы и аэрозоли.
Клещи и комары представляют серьезную опасность для здоровья, а порой и жизни человека. Поэтому борьба с ними играет без преувеличения важную роль, а с простейшими профилактическими мерами должен быть знаком каждый турист, любитель пеших прогулок и просто проведения времени на природе.
Источник:
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