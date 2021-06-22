Сотрудники организаций, занимающихся дезинсекцией и дератизацией, подтверждают, что наибольший дискомфорт людям доставляют именно эти кровососущие. И причина не только в раздражении, аллергии, зуде и отеке на месте укуса. Помимо этого насекомые и паукообразные переносят неприятные заболевания, в числе которых:

1. Малярия. После начала болезни у человека наблюдаются такие симптомы как повышение температуры, озноб, тошнота, рвота, ломота в суставах, судороги. Для лечения используют противомалярийные препараты. Но лучшей мерой защиты является профилактика, выражающаяся в истреблении переносчиков – комаров.

2. Клещевой энцефалит. Представляет собой инфекционное заболевание, проявляемое повреждением головного и спинного мозга. Провоцирует болезнь укус иксодового клеща. Клиническая картина напоминает симптомы гриппа, которые при игнорировании способны перейти в серьезные неврологические нарушения, вплоть до психических расстройств, потери трудоспособности и даже гибели.

3. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Возбудитель попадает в организм при укусе инфицированного боррелиями (микробами-спирохетами) клеща. После заражения начинается поражение кожи, сердца, сосудов, костей.