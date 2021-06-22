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Бой крылатым и ползающим: почему важна борьба с комарами и клещами?

Бой крылатым и ползающим: почему важна борьба с комарами и клещами? (4 фото)

Автор:
22 июня 2021 10:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   борьба   клещ   комар   опасность   переносчик   почемучка   профилактика   
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Летний сезон в самом разгаре. Но прелесть этого времена года омрачают малоприятные создания. Почему необходимо бороться с клещами и комарами, и какие методы защиты при отдыхе на природе зарекомендовали себя как наиболее эффективные?

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Метки: болезнь   борьба   клещ   комар   опасность   переносчик   почемучка   профилактика   
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6  комментариев
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sanchesS80 2 часа назад
Просто интересно: много ли малярии разносят комары в России и разносят ли вообще?
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Олег Шишкин Час назад
Про опасность клещей слышал. Но комары кусают всех - тогда мы бы все умерли от болезней. Я думаю, что комары не так сильно опасны.
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whyicannotremovemyprofile Олег Шишкин 40 минут назад
увы, от комаров погибло людей, больше, чем на за все войны истории человечества
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