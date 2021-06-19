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Шершни-убийцы вернулись в Вашингтон

Шершни-убийцы вернулись в Вашингтон (7 фото)

Автор:
19 июня 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: вашингтон   гигантские шершни   животные   опасность   охота за вредителями   сша   шершни-убийцы   экология   
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Не успел штат Вашингтон отпраздновать полную победу над гигантскими шершнями, объявив о разрушении последнего гнезда на территории штата в ноябре 2020 года, как на территории округа Снохомиш вновь был обнаружен гигантский шершень - правда, мертвый. Ученые надеются, что это прошлогодний экземпляр, и предупреждают жителей об осторожности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вашингтон   гигантские шершни   животные   опасность   охота за вредителями   сша   шершни-убийцы   экология   
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Батончик с маком 4 часа назад
Щас ниггеры снова устроят бучу - найден дохлый ЧЁРНЫЙ шершень.
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134
Михаил Тарасов 3 часа назад
ГОСПАДИ!!!!! ДА ВСЕМ ПОФИГУ!!!!!
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