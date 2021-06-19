Шершни-убийцы вернулись в Вашингтон

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Не успел штат Вашингтон отпраздновать полную победу над гигантскими шершнями, объявив о разрушении последнего гнезда на территории штата в ноябре 2020 года, как на территории округа Снохомиш вновь был обнаружен гигантский шершень - правда, мертвый. Ученые надеются, что это прошлогодний экземпляр, и предупреждают жителей об осторожности.
После того, как в ноябре 2020 года департамент сельского хозяйства штата Вашингтон успешно уничтожило первое в Северной Америке гнездо азиатских гигантских шершней, в округе Снохомиш, штат Вашингтон, был обнаружен еще один шершень, в просторечии известный как шершень-убийца. В США тщательно следят за появлением этих насекомых, поскольку их укусы высокотоксичны и даже могут вызвать анафилактический шок и смерть.
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Житель Мэрисвилля обнаружил мертвое насекомое и сообщил о нем через специальную онлайн-форму для отчетов о замеченных шершнях, созданную на сайте сельскохозяйственного департамента штата.
Энтомологи определили, что это был самец, но, посмотрев на его ДНК и окраску, они полагают, что он не имеет отношения к шершням-убийцам округа Ватком или канадским шершням, которые видели в 2019 и 2020 годах. Азиатский гигантский шершень, у которого очень болезненный укус, является самым большим в мире шершнем размером около 5 сантиметров.
"Находка вызывает недоумение, потому что еще слишком раннее время для вылета самцов", - заявил доктор Усама Эль-Лисси, заместитель координатора программы Министерства сельского хозяйства США по защите растений и карантину.
Энтомологи определили, что это был самец, но, посмотрев на его ДНК и окраску, они полагают, что он не имеет отношения к шершням-убийцам округа Ватком или канадским шершням, которые видели в 2019 и 2020 годах. Азиатский гигантский шершень, у которого очень болезненный укус, является самым большим в мире шершнем размером около 5 сантиметров.
"Находка вызывает недоумение, потому что еще слишком раннее время для вылета самцов", - заявил доктор Усама Эль-Лисси, заместитель координатора программы Министерства сельского хозяйства США по защите растений и карантину.
"В прошлом году первые самцы появились в конце июля, и то это было раньше, чем ожидалось,- говорит Эль-Лисси. - Тем не менее, мы будем обследовать территорию, чтобы проверить, действительно ли в округе Снохомиш. есть гнездо шершней. Министерство сельского хозяйства США уже предоставило финансирование для мероприятий по искоренению шершней-убийц, а также поискам эффективных приманок и исследованию их популяционной генетики".
Эксперты считают, что, поскольку экземпляр из Мэрисвилля был совершенно сухим, вероятнее всего, это старый шершень, оставшийся с предыдущего сезона, который не был обнаружен до сих пор. Их предположение подтверждается тем, что самцы шершней-убийц Vespa mandarinia обычно не появляются раньше июля, и неясно, как один из них мог оказаться в это время года в Мэрисвилле.
Эксперты считают, что, поскольку экземпляр из Мэрисвилля был совершенно сухим, вероятнее всего, это старый шершень, оставшийся с предыдущего сезона, который не был обнаружен до сих пор. Их предположение подтверждается тем, что самцы шершней-убийц Vespa mandarinia обычно не появляются раньше июля, и неясно, как один из них мог оказаться в это время года в Мэрисвилле.
По утверждению ученых, найденный шершень не похож на азиатскую разновидность: в то время, как у азиатских шершней на теле отчетливо видны оранжево-черные полосы, найденный шершень практически черный.
Штат Вашингтон уже разработал планы борьбы с шершнями-убийцами на сезон 2021 года, аналогичные прошлогодним, делая упор на работу с общественностью, отчетность и отлов.
Новая находка подчеркивает, насколько важна общественность для поиска этого инвазивного вида, способного уничтожить целые ульи медоносных пчел, которые в этом сезоне уже находятся в неблагополучном состоянии из-за клещей, болезней, пестицидов и потери пищи.
"Эта новая находка подчеркивает, насколько важна публичная отчетность для всех предполагаемых инвазивных видов, но особенно для азиатских гигантских шершней", - заявил главный энтомолог программы по борьбе с шершнями Свен Спичигер. - Теперь мы будем ставить ловушки в этом районе и поощрять граждан ставить ловушки в округах Снохомиш и Кинг. Но мы не смогли бы это сделать, если бы бдительный житель не нашел время, чтобы сделать снимок и отправить отчет".
Представитель прораммы добавил, что информация о более чем половине подтвержденных случаев обнаружения азиатских гигантских шершней в США и в Канаде были получены от общественности.
Впервые гигантские шершни были обнаружены в США было в декабре 2019 года возле Блейна, а первый живой шершень был пойман в ловушку в июле 2020 года.
Новая находка подчеркивает, насколько важна общественность для поиска этого инвазивного вида, способного уничтожить целые ульи медоносных пчел, которые в этом сезоне уже находятся в неблагополучном состоянии из-за клещей, болезней, пестицидов и потери пищи.
"Эта новая находка подчеркивает, насколько важна публичная отчетность для всех предполагаемых инвазивных видов, но особенно для азиатских гигантских шершней", - заявил главный энтомолог программы по борьбе с шершнями Свен Спичигер. - Теперь мы будем ставить ловушки в этом районе и поощрять граждан ставить ловушки в округах Снохомиш и Кинг. Но мы не смогли бы это сделать, если бы бдительный житель не нашел время, чтобы сделать снимок и отправить отчет".
Представитель прораммы добавил, что информация о более чем половине подтвержденных случаев обнаружения азиатских гигантских шершней в США и в Канаде были получены от общественности.
Впервые гигантские шершни были обнаружены в США было в декабре 2019 года возле Блейна, а первый живой шершень был пойман в ловушку в июле 2020 года.
Этот инвазивный вид обычно встречается в Китае, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме и других странах Азии. Основной вред они наносят пчеловодству, массово уничтожая ульи. "Шершни убивают пчел, обезглавливая их. Затем они защищают улей как свой собственный, убивая детву, чтобы прокормить ею своих собственных детенышей", - рассказывают американские энтомологи из программы по борьбе с шершнями.
Несмотря на свое прозвище, шершни убивают не более нескольких десятков человек в год в Азии, и эксперты говорят, что, вероятно, гораздо меньше, но они действительно наносят людям болезненные укусы.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, шершни, осы и пчелы, которые обычно встречаются в США, убивают в среднем 62 человека в год.
Несмотря на свое прозвище, шершни убивают не более нескольких десятков человек в год в Азии, и эксперты говорят, что, вероятно, гораздо меньше, но они действительно наносят людям болезненные укусы.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, шершни, осы и пчелы, которые обычно встречаются в США, убивают в среднем 62 человека в год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вашингтон гигантские шершни животные опасность охота за вредителями сша шершни-убийцы экология
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