Шершни-убийцы вернулись в Вашингтон

Штат Вашингтон уже разработал планы борьбы с шершнями-убийцами на сезон 2021 года, аналогичные прошлогодним, делая упор на работу с общественностью, отчетность и отлов.

Новая находка подчеркивает, насколько важна общественность для поиска этого инвазивного вида, способного уничтожить целые ульи медоносных пчел, которые в этом сезоне уже находятся в неблагополучном состоянии из-за клещей, болезней, пестицидов и потери пищи.

"Эта новая находка подчеркивает, насколько важна публичная отчетность для всех предполагаемых инвазивных видов, но особенно для азиатских гигантских шершней", - заявил главный энтомолог программы по борьбе с шершнями Свен Спичигер. - Теперь мы будем ставить ловушки в этом районе и поощрять граждан ставить ловушки в округах Снохомиш и Кинг. Но мы не смогли бы это сделать, если бы бдительный житель не нашел время, чтобы сделать снимок и отправить отчет".

Представитель прораммы добавил, что информация о более чем половине подтвержденных случаев обнаружения азиатских гигантских шершней в США и в Канаде были получены от общественности.

Впервые гигантские шершни были обнаружены в США было в декабре 2019 года возле Блейна, а первый живой шершень был пойман в ловушку в июле 2020 года.