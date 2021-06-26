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Рваные джинсы опасны в жару

Рваные джинсы опасны в жару (22 фото)

Автор:
26 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: жара   одежда   опасность   предупреждение   рваные джинсы   солнечные ожоги   солнце   факты   
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В жаркие дни непросто подобрать гардероб, одновременно спасающий от высокой температуры и от активного солнца. Те, кто выбрал модные рваные джинсы, прогадали: как оказалось, они легко могут стать причиной солнечных ожогов. Посмотрите на эти снимки - и запомните это предупреждение!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жара   одежда   опасность   предупреждение   рваные джинсы   солнечные ожоги   солнце   факты   
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
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13k
Михаил Гвоздик 37 минут назад
Женщины, такие женщины.
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8k
Cornho 45 минут назад
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161
Михаил Андреев Час назад
Как узнать дебила или дебилку?

В 30-35-ти градусную жару он (она) будет париться в джинсах.

Что в мозге у этих людей до сих пор загадка.
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639
Константин 2 часа назад
По вашей логике,получается шорты и трусы вообще смертельны? На мой взгляд дело не в одежде,а в людях которые её носят.Так можно сказать,что и очки для зрения опасны для здоровья,ведь в них нельзя смотреть на солнце,по крайней мере долго.Может не лучший пример,но виновата не одежда,а её владелец,мозгами всё-таки лучше думать и чем чаще тем лучше. ИМХО
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