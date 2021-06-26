Рваные джинсы опасны в жару

598
22
В жаркие дни непросто подобрать гардероб, одновременно спасающий от высокой температуры и от активного солнца. Те, кто выбрал модные рваные джинсы, прогадали: как оказалось, они легко могут стать причиной солнечных ожогов. Посмотрите на эти снимки - и запомните это предупреждение!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- 6 продуктов, которые могут вас убить
- 30 интересных фактов о Солнце
- 7 стран, в которых мужчины носят юбки и платья, и это нормально
- Интересные факты о книгах
13
Понравилось13
Новости партнёров
В 30-35-ти градусную жару он (она) будет париться в джинсах.
Что в мозге у этих людей до сих пор загадка.