FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3971 пост • 957 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
20 будущих запретов: какие еще обычные растения России можно ждать в списке наркотиков

20 будущих запретов: какие еще обычные растения России можно ждать в списке наркотиков (21 фото)

Автор:
09 июля 2021 14:09
Сообщество : Факты
Метки: запрет   наркотики   обычные   опасность   растения   факты   флора   
1045
21

Недавно нашумевшая новость о том, что семена петрушки кучерявой внесены в список наркотических вещест возбудила население. Такими темтами, шепчется народ, мы дойдем до того, что запретят огурцы, помидоры и картофель. Что же нам сажать на дачах? Не знаю, запретят или нет, но вот вам список самых при вычных вам растений, содержащих всякую гадость и запретить их выращивание - раз плюнуть. Никакой пропаганды наркотиков, просто экскурс в биологию!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: запрет   наркотики   обычные   опасность   растения   факты   флора   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
393
vmsoroka Час назад
Это ж сколько нало сил и ресурсов потратить что бы дозу из этих растений добыть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−103
☣️Месть печенегов☣️ 5 минут назад
Камыш (который тростник) по всем болота, рекам и плавням растёт. Это теперь за него сажать начнут?


Кстати, а как его курить? Рецептик ом не поделитесь?

Ну и наконец то я узнал, как называется дерево, растущее от Анапы до темрюка - лох серебристый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ипомея, да... В семенах что-то содержится, но раза со второго-третьего печень такое "спасибо" скажет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дед Пихто Полчаса назад
"Ебург" вздрогнул и перекрестился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
uutb 43 минуты назад
Комментарий к фото
А, что такого в гранате?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Горец U 46 минут назад
До кохии, мрази, добрались!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Corvus Corax 50 минут назад
"если установят, что петрушку вы выращиваете для семян и дальнейшего отжима масла, содержащего наркотики - накажут"
На участке стока не вырастить, эт колхозные поля нуна засеивать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ковыль Перистый 54 минуты назад
Ну что же ты, автор, творишь!? Сейчас же нарики ломануться разорять дачи и сожрут все вьюнки и барвинки!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
parallax 55 минут назад
Водовки в продаже хоть залейся, а петрушку растить низзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Татьяна Юсова 55 минут назад
«Не знаю, запретят или нет, но вот вам список…»

И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
(В. Высоцкий)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Spanki 55 минут назад
Сьешьте за раз три мускатных ореха, растерев на терке и запив молоком. Больше не стоит, так как кони можно двинуть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548k
Alexey Berestenko 56 минут назад
А что товарищ Мичурин прохлаждался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
vmsoroka Час назад
Это ж сколько надо сил и ресурсов потратить что бы дозу из этих растений добыть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам Части трофея за лучший гол Евро 2020 подарят болельщикам Сыр, сосиски, конфеты, колбаса - потрясающие растения нашей планеты Сыр, сосиски, конфеты, колбаса - потрясающие растения нашей планеты Флора с закосом под фауну: 25 удивительных примеров растительной парейдолии Флора с закосом под фауну: 25 удивительных примеров растительной парейдолии Тебе никто не поверит: 15 вещей, которые вы понимали не верно Тебе никто не поверит: 15 вещей, которые вы понимали не верно Что там вытекает: топ-10 дойных растений Что там вытекает: топ-10 дойных растений Чудо растения, которые где-то рядом с нами Чудо растения, которые где-то рядом с нами
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

632110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев
5
410
Они стояли на смерть, но кинематограф делает из них мерзавцев
Неприступная "Курская Цитадель"
7
49
Неприступная "Курская Цитадель"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
5 странных ляпов на картинах
1
23
5 странных ляпов на картинах
Автовсячина
1
0
Автовсячина
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#автомир#животные#аварии#шоу бизнес#коронавирус#кино#СССР
#Юмор#факты#прикол#спорт#люди#дтп#фотографии#в мире#приколы#Москва
#интересно#подборка#автомобили#Россия#ynews#картинки#авто аварии#девушки#прошлое#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться