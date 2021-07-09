20 будущих запретов: какие еще обычные растения России можно ждать в списке наркотиков

Недавно нашумевшая новость о том, что семена петрушки кучерявой внесены в список наркотических вещест возбудила население. Такими темтами, шепчется народ, мы дойдем до того, что запретят огурцы, помидоры и картофель. Что же нам сажать на дачах? Не знаю, запретят или нет, но вот вам список самых при вычных вам растений, содержащих всякую гадость и запретить их выращивание - раз плюнуть. Никакой пропаганды наркотиков, просто экскурс в биологию!
Уточняющий момент по петрушке - самую ее выращивать и кушать никто не запрещает, запрещенные вещества содержат лишь семена растения и если установят, что петрушку вы выращиваете для семян и дальнейшего отжима масла, содержащего наркотики - накажут
Растения, содержащие триптаминовые психоделики
Растет у берегов водоемов, вдоль каналов и арыков, преимущественно на более легких песчаных и супесчаных почвах в тропических и субтропических зонах (Южный Крым, Закавказье)
Произрастает повсеместно в южных регионах России (не считая остального) Листья и проростки содержат диметилтриптамин , 5-метокси- N , N- диметилтриптамин , буфотенин и родственные соединения и грамин
На территории России встречается в европейской части и от юга Сибири до Дальнего Востока
Бета-карболины
Бассия веничная — вид однолетних растений рода Бассия из семейства Амарантовые. Семена этого растения в России обычно продаются под названием «кохия». Применяется в декоративном оформлении изгородей, бордюр и каменистых садов, хорошо переносит стрижку. Из растения делают веники.
В сельском хозяйстве может применяться как кормовое растение, обладает высокими питательными свойствами и устойчивой урожайностью
Растет на Кавказе и в Крыму
На территории России встречается в европейской части, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и Алтайском крае
На территории России встречается в европейской части, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и Алтайском крае
Растет на Кавказе и в Крыму
Ядовитое растение Крыма и Кавказа
Европейская часть России, Крым и Кавказ
Шалфей предсказателей, или шалфей наркотический, — вид растений из рода шалфей, из листьев которого получают психоактивный галлюциноген сальвинорин
Ядовитое растение, произрастающее повсеместно на европейской части России
Содержит эргин — психоактивное вещество семейства лизергамидов, содержащейся в семенах ипомеи и гавайской розы. По строению молекулы эргин схож с ЛСД
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Кстати, а как его курить? Рецептик ом не поделитесь?
Ну и наконец то я узнал, как называется дерево, растущее от Анапы до темрюка - лох серебристый
На участке стока не вырастить, эт колхозные поля нуна засеивать...
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
(В. Высоцкий)