20 будущих запретов: какие еще обычные растения России можно ждать в списке наркотиков

Бассия веничная — вид однолетних растений рода Бассия из семейства Амарантовые. Семена этого растения в России обычно продаются под названием «кохия». Применяется в декоративном оформлении изгородей, бордюр и каменистых садов, хорошо переносит стрижку. Из растения делают веники.

В сельском хозяйстве может применяться как кормовое растение, обладает высокими питательными свойствами и устойчивой урожайностью