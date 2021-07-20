У подозреваемого во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли золотой унитаз

Высокопоставленных сотрудников управления ГИБДД по Ставропольскому краю вместе с начальником этого главка полковником Алексеем Сафоновым задержали по подозрению в организации преступного сообщества, сообщил в своем Telegram депутат Александр Хинштейн. Задержание Сафонова подтвердил источник РБК в региональном главке полиции. По его словам, в разработке и проведении операции участвовали сотрудники ФСБ.



По словам парламентария, в результате операции МВД и Росгвардии задержаны более 35 сотрудников ГИБДД. Им вменяют получение взяток, злоупотребления, превышение полномочий и другие преступления.



«По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», — написал Хинштейн. Он опубликовал фотографии дома Сафонова в Ставрополе. Часть снимков сделана в ванной комнате, на них запечатлены отделанные золотом раковина и унитаз.



О задержании Сафонова также сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». «Проводятся обыски как по местам жительства подозреваемых, так и в рабочих кабинетах по месту службы», — сообщил собеседник ТАСС. По его словам, сотрудников ГИБДД заподозрили в продаже документов и красивых автомобильных номеров в составе преступной группы.



Сафонов — полковник полиции. Он возглавил управление ГИБДД по Ставропольскому краю в 2012 году.