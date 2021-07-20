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У подозреваемого во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли золотой унитаз

У подозреваемого во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли золотой унитаз (9 фото)

Автор:
20 июля 2021 13:36
Метки: Ставрополь   гибдд   начальник гаи   
1428
9
Полковника полиции Алексея Сафонова и еще более 30 сотрудников ГИБДД задержали по подозрению в создании ОПС и получении взяток. В операции участвовали сотрудники ФСБ.
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Метки: Ставрополь   гибдд   начальник гаи   
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229
Пётр Зайко 3 часа назад
судя по интерьеру, он еще подрабатывал на рынке гаданием на руке и торговлей наркотиками
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6k
fish67 4 минуты назад
А когда процедура награждения с присвоением очередного звания?
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7k
Миха 12 минут назад
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158
Alex Полчаса назад
Вся это циганщина с золотом в интерьере, это признак тупого безмозглого колхоза
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−129
с миру по нитке 49 минут назад
красиво жить не запретишь
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345
Василий Петрович Час назад
Тююююю.... Тоже мне, удивили... Удивился если бы у него фаянсовый был из ОБИ. А так дядя в ногу со всеми. С ворами, с депутатами, чиновниками и прочей сволочью.
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5k
Shade116 Час назад
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7k
Tamdima 2 часа назад
Как в Эрмитаже!
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296
Buratino 2 часа назад
надо было наворованное вкладывать во взятки наверху стоящим, что бы выйти на федеральный уровень, а там уже неподсудность. а они все бабки в золотые точки вложили.
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47k
parallax 2 часа назад
Дом у цыганского барона купил?
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4k
Иван 2 часа назад
Это ещё доказать надо что на ворованное купил.
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771
Дрочер Полоумный 2 часа назад
Не удивлён. Вот если бы у него в доме стиля хай-тек минимализм нашли NFT-токены произведений искусств, недоказуыемые биткоины и облигации на предъявителя это да. А так очередной слуга народа обосрался в золотой унитаз
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718
Алексей 2 часа назад
В задержании принимали участие сотрудники конкурентов
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60
Владимир 3 часа назад
Подкинули
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1k
Денис 3 часа назад
И все естественно пЕДРО и разумеется их исключат из партии.
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6k
Дед Пихто 3 часа назад
В ФСБ по этому делу следаки латыши?
10 лет искаали,искаали и наконец нашли...
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1k
Василич 3 часа назад
Дом как у цыганского маркиза)
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6k
Ф Ив 3 часа назад
Я честно говоря раньше думал что золотой унитаз это стеб, а оказывается правда делают. На нем же сидеть, наверное, холодно.
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1k
Lovels Travel 3 часа назад
Цыганщина блин )
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2k
boom 3 часа назад
Такахули, завтра на их месте такие же будет сидеть, и дальше бабло грести
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22k
Юрьевич 3 часа назад
"По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия"

Гениальное открытие!!!

Такая мафия ГИБДД действует по всей России!

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Rus77
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