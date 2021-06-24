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Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя

Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: BMX   Ставрополь   велосипедисты   видео   казак   конфликт   подростки   спортсмены   
646
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И нарвался на административный штраф.

Источник:

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Метки: BMX   Ставрополь   велосипедисты   видео   казак   конфликт   подростки   спортсмены   
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17  комментариев
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Вместо уголовки за хулиганство при исполнении - административный штраф?
Впрочем, чего ещё ждать от этой власти...
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4k
Свирепый Бамбр 2 минуты назад
В слове "клоун" много ошибок.
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470
Миша 6 минут назад
На площади кататься на велосипедах запрещено? Знак висит? Почему этих выродков надо воспринимать всерьез? Блюстители порядка - нет, это бандформирование, ни во что не ставящие ни закон, ни конституцию.
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17k
Vital Idol 10 минут назад
подростки?! а, где прокурор?! вам же в поплавки внесли, что дети наше усё!!! кто будет защищать несовершеннолетних?!
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3k
Владимир 14 минут назад
я что то не пойму про полномочие казаков,я что тоже могу сколотить толпу,раздать им форму,назваться наприпер бузотёры,и ходить всем указывать как им жить,кто они вообще такие?
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255
Мурчелло Владимир 8 минут назад
Они этот патент раньше просекли.Хотя и у вас может получиться.Главное правильно подвести базу.
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5k
Дмитрий Горчилин 15 минут назад
С настоящими нарушителями правопорядка свяжись- еще в пятак настучат. А малолетние велосипедисты- они безопасные.
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−52
Galina foto 19 минут назад
*Как увидишь ты подростка - сразу бей его ! *
А потом корчи из себя строгаго, но справедливаго *какотца*
И будет тебе щасте. И себя покажешь, и удовольствие от чужого унижения получишь.
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54k
pynh 23 минуты назад
Как-то просто эти блюстители провоцируются. С такими нервишками им только таблетки жрать да попердывать в креслице.
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1
vi.simonoff 23 минуты назад
"Но так или иначе, главный герой видео в синей форменной рубашке превысил полномочия и выплатит административный штраф."

Пардон, а какие полномочия у ряженых клоунов? Кроме как пойти на 3 буквы.
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222
Nane First NameLast Полчаса назад
На Александровской площади кататься на велосипедах запрещено, сообщил глава окружной казачьей дружины Валерий Надеин.
=========
Фигасе он решил и постановил.

Эти уроды подумали что нашли лёгкую добычу и решили поживиться великами. Таких только сажать. Там им быстро объяснят кто они по жизни их где их место в камере.
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6k
Doomer Полчаса назад
Этих ряженых давно надо разогнать и запретить, как экстремистскую организацию.
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9k
harlamov Полчаса назад
В общем комментарий про дагестанцев самый верный.
Все эти "казаки" были и в соей молодости в Москве.
Есть просто такая категория трусливого быдла, которому надо прятаться за погоны, регалии, форму, наследие предков или еще за что-то, придающее им авторитета и храбрости.
Самое смешное, что реально даги, вообще кавказцы, реальные бандиты их не интересуют. Ссали бы там посреди площади два гопаря приблатненных, эти "казаки" прошли мимо, опустив глаза в землю.
Их уровень - докопаться до школьников безобидных, занимающихся спортом.
В наше время их жертвами были хиппи, нюхающие одуванчики и прочие безобидные овощи. От панков или металюг они огребали сами, так как трусливые и слабые.
Сейчас молодежь правильно себя ведет. Зачем пи#дить быдо? Лучше опозорить их и наказать по закону.
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12k
alexis 36 минут назад
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−108
v-50 38 минут назад
скрепно!
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