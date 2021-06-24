Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя

На Александровской площади в Ставрополе двум подросткам пришлось отбиваться от буйного казака, который силой попытался отобрать у них велосипеды. Спортсмены, в числе которых был чемпион России по BMX (велосипедный мотокросс) Михаил Степкин, тренировались центре города, выполняя различные трюки.

Членам народной дружины не понравилось финты молодых людей и они подошли поинтересоваться для них ли построена площадь. На встречный вопрос, где им еще тренироваться в этом городе, казак ответил: «Пошли покажу, где кататься. Спускайся».

Велосипедисты попытались покинуть площадь, но разъяренный казак не намерен был отпускать наглых недорослей, которые не восприняли его всерьез. Он подбежал к одному из них, отобрал велосипед, поднял над головой, намереваясь, видимо, разбить его об асфальт, но вовремя включенная камера помогла его утихомирить. Теперь его главной целью стал мобильный телефон, который он пытался выбить из рук подростка.