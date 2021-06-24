Казак напал на подростков-велосипедистов в центре Ставрополя

И нарвался на административный штраф.
На Александровской площади в Ставрополе двум подросткам пришлось отбиваться от буйного казака, который силой попытался отобрать у них велосипеды. Спортсмены, в числе которых был чемпион России по BMX (велосипедный мотокросс) Михаил Степкин, тренировались центре города, выполняя различные трюки.
Членам народной дружины не понравилось финты молодых людей и они подошли поинтересоваться для них ли построена площадь. На встречный вопрос, где им еще тренироваться в этом городе, казак ответил: «Пошли покажу, где кататься. Спускайся».
Велосипедисты попытались покинуть площадь, но разъяренный казак не намерен был отпускать наглых недорослей, которые не восприняли его всерьез. Он подбежал к одному из них, отобрал велосипед, поднял над головой, намереваясь, видимо, разбить его об асфальт, но вовремя включенная камера помогла его утихомирить. Теперь его главной целью стал мобильный телефон, который он пытался выбить из рук подростка.
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Президент общественной организации экстремальных видов спорта Ставрополья Евгений Муратов осудил рукоприкладство и брань казаков по отношению к подросткам и подтвердил журналистам, что в городе действительно нет специальных площадок для велоспортсменов, поэтому им пришлось заниматься на более-менее благоустроенной общественной территории.
На Александровской площади кататься на велосипедах запрещено, сообщил глава окружной казачьей дружины Валерий Надеин. По его версии, конфликт спровоцировали не дружинники, а подростки, которые лишь ухмыльнулись в ответ на замечание и продолжили кататься, провоцируя блюстителей порядка. Но так или иначе, главный герой видео в синей форменной рубашке превысил полномочия и выплатит административный штраф.
Был бы жив мой дед. Настоящий прикумский казак, во первых он бы нашёл этих ряженых и котался бы на них верхом по всему Ставрополью пока сам бы не устал(ну казаки они все немного с прибабахом). А во-вторых наверное опять бы умер от стыда за таких потомков.— ⬜Сабзира🟥 Сабзирович⬜ (@subzirich) June 23, 2021
просто уже несколько дней к ним не приезжали дагестанцы— 🌈Levinsky🇮🇱🇫🇷☕😺 (@IrmaLevinsky) June 23, 2021
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Впрочем, чего ещё ждать от этой власти...
А потом корчи из себя строгаго, но справедливаго *какотца*
И будет тебе щасте. И себя покажешь, и удовольствие от чужого унижения получишь.
Пардон, а какие полномочия у ряженых клоунов? Кроме как пойти на 3 буквы.
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Фигасе он решил и постановил.
Эти уроды подумали что нашли лёгкую добычу и решили поживиться великами. Таких только сажать. Там им быстро объяснят кто они по жизни их где их место в камере.
Все эти "казаки" были и в соей молодости в Москве.
Есть просто такая категория трусливого быдла, которому надо прятаться за погоны, регалии, форму, наследие предков или еще за что-то, придающее им авторитета и храбрости.
Самое смешное, что реально даги, вообще кавказцы, реальные бандиты их не интересуют. Ссали бы там посреди площади два гопаря приблатненных, эти "казаки" прошли мимо, опустив глаза в землю.
Их уровень - докопаться до школьников безобидных, занимающихся спортом.
В наше время их жертвами были хиппи, нюхающие одуванчики и прочие безобидные овощи. От панков или металюг они огребали сами, так как трусливые и слабые.
Сейчас молодежь правильно себя ведет. Зачем пи#дить быдо? Лучше опозорить их и наказать по закону.
"Нахами трохать?" Блевота.