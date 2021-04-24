Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео

Как рассказал источник, инцидент произошёл на Ордынском шоссе.





Инспекторы гнались за мотоциклистом и прижали его к обочине, но тот успел юркнуть на грунтовку технологического съезда с шоссе. Полагая, что рокер сам себя загнал в ловушку, один из преследователей выскочил из машины и продолжил преследование на своих двоих. Однако парень на мото сумел преодолеть грунтовый подъём, выскочил на шоссе и был таков. От досады ДПСник швырнул ему вслед камень и промахнулся.