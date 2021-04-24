Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео

В Новосибирской области наряд автоинспекторов пытался прищучить наездника мотоцикла, но, как говорят в народе: "сорвалась - которая и не бралась!" Хорошо, что не дошло до стрельбы - полицейский ограничился метанием кирбулика, на том и выпустил пар. А беспечный ездок тем временем,набрал скорость и ушёл в точку. Видео заснял и выложил в интернет один из водителей, ставший невольным свидетелем погони.
Как рассказал источник, инцидент произошёл на Ордынском шоссе.
Инспекторы гнались за мотоциклистом и прижали его к обочине, но тот успел юркнуть на грунтовку технологического съезда с шоссе. Полагая, что рокер сам себя загнал в ловушку, один из преследователей выскочил из машины и продолжил преследование на своих двоих. Однако парень на мото сумел преодолеть грунтовый подъём, выскочил на шоссе и был таков. От досады ДПСник швырнул ему вслед камень и промахнулся.
Следует отдать должное мотоциклу и мотоциклисту: первому - за то, что не заглох, второму - за то, что падал, но всякий раз находил в себе силы подняться и снова оседлать железного коня.
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Боже мой, из какого засыпанного нафталином шкафа вышел автор заголовка!? Или он вышел из 40 летней комы?
Я помню, байкеров называли рокерами на исходе СССР в конце 80х. Кстати до сих пор не знаю почему.
т.е. если б догнал - разобрал бы нахрен движок?
Я согласен, что стоит отдать ему должных люлей по почкам и спалить его телегу двухколесную.
Просто от того, что когда ты едешь с семьёй в потоке машины, ты в зеркала не заметил очередного двухколёсного педераста ныряющего между рядами и неудачно повернул руль, за это тот самый педераст снёс тебе зеркало и плюнул в рожу, на глазах детей и жены. А потом так же укатил по междурядью, выставив тебя терпилой и чмом.
Вот поэтому тебе так нравится этот видос.
Ну или вариант второй: ты и есть тот самый двухколёсный гомосексуалист.