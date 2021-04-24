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Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео

Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео (2 фото)

Автор:
24 апреля 2021 04:12
Сообщество : Автомир
Метки: Новосибирск   Погоня   Россия   видео   гибдд   мотоцикл   рокер   шоссе   
2102
2

В Новосибирской области наряд автоинспекторов пытался прищучить наездника мотоцикла, но, как говорят в народе: "сорвалась - которая и не бралась!" Хорошо, что не дошло до стрельбы - полицейский ограничился метанием кирбулика, на том и выпустил пар. А беспечный ездок тем временем,набрал скорость и ушёл в точку. Видео заснял и выложил в интернет один из водителей, ставший невольным свидетелем погони.

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Метки: Новосибирск   Погоня   Россия   видео   гибдд   мотоцикл   рокер   шоссе   
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26  комментариев
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2k
Tano 3 часа назад
Погони за рокером, "РОКЕРОМ"!!!???
Боже мой, из какого засыпанного нафталином шкафа вышел автор заголовка!? Или он вышел из 40 летней комы?
Я помню, байкеров называли рокерами на исходе СССР в конце 80х. Кстати до сих пор не знаю почему.
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339
Lakov Lucesar Минуту назад
как узнали что, байкер являетса рокером
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34
arcush Час назад
А почему гнался гаишник? Да понятно, что за рубликом... Не люблю хрустиков, но гаишников не люблю больше! Среди хрустиков есть хорошие люди. Среди гайцов только козлищи!
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37
Pabl Час назад
Ребята в комментариях дружно хают байкера. Мол, нарушитель и поэтому говно. Но если он говно, то дпс ещё большее говно, и поэтому лично мне всегда приятно посмотреть когда кто-нибудь их кормит пенисами
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4k
tamin 2 часа назад
А окажется, что он убегал от ментов, потому что в кофре была свежеотрезанная голова. Надеюсь хрустик будет сочным и хрустящим на дороге. Знаете чем отличается мотоциклист от сеанса за рулём 2-х коленного транспорта? Первый ездит по правилам, не нарушая под. Второй обыкновенное быдло
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Эпично-культовая погоня. Рокер - икона стиля. Вот что значит заниматься рок-музыкой. Рокеров вообще трудно ловить.
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106
Liberman 2 часа назад
рокер - коромысло клапана.
т.е. если б догнал - разобрал бы нахрен движок?
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Следует отдать должное мотоциклу и мотоциклисту

Я согласен, что стоит отдать ему должных люлей по почкам и спалить его телегу двухколесную.
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8k
БарНалей 3 часа назад
Похоже реально синий либо новичок. Не сильно разобрал. То ли питбайк, то ли эндуро. На таком надо через бордюры по говнам уходить, если мелких щелей нет.
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8k
БарНалей 3 часа назад
Прям реально рокер?
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251
Ххх 3 часа назад
Если все а порядке нахрена убегать? Значит или пьянь или без прав, жаль что не поймал и камень не помог
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28k
a.fey 4 часа назад
Добрые у нас ДПСники. Американский полицай давно бы уже этот мотоцикл протаранил. У них специально для этого на машинах стоит некое подобие кенгурятника.
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40k
Александр 4 часа назад
Прямо ода куску говна на мотоцикле. Только что скажут радующиеся, когда этот же хруст превратится в лепешку на кузове вашего авто, а вы проведете пару незабываемых лет за это в какойнибудь колонии?
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1
Артем 5 часов назад
Почему мне приятно смотреть этот видос?
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21k
Батончик с маком Артем 4 часа назад
Ну видимо потому что ты дебил. Эти бабайкеры по ночам носятся по городу и мешают спать нормальным людям. Сами от безделья страдают и другим не дают выспаться перед работой. Жаль что мент не застрелил этого уе.бка
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1k
Чувак Артем 4 часа назад
Потому что твоего ребенка, мирно переходящего дорогу на зелёный сигнал светофора не убил мотоциклист, который на своей скорости просто не видит сигналов и знаков.
Просто от того, что когда ты едешь с семьёй в потоке машины, ты в зеркала не заметил очередного двухколёсного педераста ныряющего между рядами и неудачно повернул руль, за это тот самый педераст снёс тебе зеркало и плюнул в рожу, на глазах детей и жены. А потом так же укатил по междурядью, выставив тебя терпилой и чмом.
Вот поэтому тебе так нравится этот видос.
Ну или вариант второй: ты и есть тот самый двухколёсный гомосексуалист.
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3k
Ваник Чувак 3 часа назад
А автомобилисты у нас сплошь все культурные и воспитанные люди мля .
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13k
KOSTELLO Артем 2 часа назад
На этот вопрос тебе с радостью ответит психиатр
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871
Евгений Ваник 2 часа назад
Не - не все, но процент светло-синих среди байкеров стремится к 100.
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716
Gayrat 5 часов назад
А второй ДПС-ник что в это время делал? Видно же было сразу, что мото на трассу пытается вылезти. Или отсечь или хотя бы подогнать машину для напарника с целью продолжать преследование...
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6k
BenderRodriguez Gayrat 5 часов назад
Нахрена? Камни же есть!
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3k
Ваник Gayrat 3 часа назад
Да вообще не понятно на что они рассчитывали погнавшись за ним.
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7k
hetrick Gayrat 3 часа назад
Отсечь...легко сказать, а вдруг это перед обеденным перерывом вышло. Куда за ним гнаться, когда обед стынет.
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