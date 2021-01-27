Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ

На такой радикальный шаг москвич пошел из-за того, что сотрудники ГИБДД не хотели эвакуировать машину по-хорошему.
Активному дружиннику везде мерещится непорядок. 26-летний житель столицы увидел безобразие в припаркованном у Тимирязевского проезда авто и решил действовать.
Сначала он, как добропорядочный гражданин, жаловался в полицию, утверждая, что водитель Audi нарушил правила ПДД, однако прибывшие на место парковки сотрудники ГИБДД нарушений не нашли. Тогда активист пошел ва-банк.
Он взял обмотал три канистры фольгой и проводами, а для убедительности добавил на самодельное СВУ пару надписей с упоминанием имени Навального для того, чтобы стражи порядка поторопились. Всю эту конструкцию горе-очумелец подложил под авто и снова позвонил в полицию. Прибывшие стражи порядка удостоверились, что творение рук дружинника опасности не представляет, а вот его действия вызывают опасение.
Теперь по факту происшедшего проводится проверка, а Audi стоит на том же месте, как и раньше. Кажется, у кого-то слишком много свободного времени и какая-то личная неприязнь к владельцу авто. В этом полиции предстоит разобраться, а активист, возможно, поумерит пыл после того, как его действия оценят по заслугам.
Теперь по факту происшедшего проводится проверка, а Audi стоит на том же месте, как и раньше. Кажется, у кого-то слишком много свободного времени и какая-то личная неприязнь к владельцу авто. В этом полиции предстоит разобраться, а активист, возможно, поумерит пыл после того, как его действия оценят по заслугам.
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В такие моменты проще и дешевле для себя раз....п...и....з...д....я... чить свою квартиру в хлам, чем деликатно позвонить мусорам.
Хорошая идея старые "тазики" во дворах, которые годами там стоят без движения, разрисовывать за Навального. Сделаем мир чище!
не благодари...
стоит кривовато. Без номеров. С выбитым стеклом. Если в ближайшие дни его не разберут на запчасти, то где же тогда бомжи?
Управляющий все машины жильцов наперечёт знает. А до этого и в полицию звонил и в эвакуатор - как горохом об стену. Решили ров с крокодилами не делать, а просто не пускать во двор. Дом - восьмиэтажка.