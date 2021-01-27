Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ

Он взял обмотал три канистры фольгой и проводами, а для убедительности добавил на самодельное СВУ пару надписей с упоминанием имени Навального для того, чтобы стражи порядка поторопились. Всю эту конструкцию горе-очумелец подложил под авто и снова позвонил в полицию. Прибывшие стражи порядка удостоверились, что творение рук дружинника опасности не представляет, а вот его действия вызывают опасение.

Теперь по факту происшедшего проводится проверка, а Audi стоит на том же месте, как и раньше. Кажется, у кого-то слишком много свободного времени и какая-то личная неприязнь к владельцу авто. В этом полиции предстоит разобраться, а активист, возможно, поумерит пыл после того, как его действия оценят по заслугам.