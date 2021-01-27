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Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ

Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: audi   видео   гибдд   муляж СВУ   политика   полиция   эвакуация авто   
4515
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1
На такой радикальный шаг москвич пошел из-за того, что сотрудники ГИБДД не хотели эвакуировать машину по-хорошему.

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Метки: audi   видео   гибдд   муляж СВУ   политика   полиция   эвакуация авто   
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1k
rezus_44 4 часа назад
Х" с пальцем пожалуйста не путайте ...Дружинник - это добровольцы , учавствовавшие в помощи милиции , для обеспечения правопорядка . С разрешения милиции и в пределах закона. Активисты - еб@натики , возомнившие себя пупами земли , чаще всего действуя не как помощь полиции , а скорее как головная боль.
Х" с пальцем пожалуйста не путайте ...Дружинник - это добровольцы , учавствовавшие в помощи милиции , для обеспечения правопорядка . С разрешения милиции и в пределах закона. Активисты - еб@натики , возомнившие себя пупами земли , чаще всего действуя не как помощь полиции , а скорее как головная боль.
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−55
Саша Кутузов 38 минут назад
Очко у парня зачесалось.
В такие моменты проще и дешевле для себя раз....п...и....з...д....я... чить свою квартиру в хлам, чем деликатно позвонить мусорам.
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10k
Великий Кормчий Час назад
А что если паспорта выдавать от 30и лет?
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277
Волк Тамбовский Час назад
Надо было написать на машине краской "НАВАЛЬНЫЙ", тогда машина и часа бы не простояла. А владельцу еще двушечку накинули бы, на всякий случай.
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2k
Allmaster Час назад
Дружинник, он же активист, это казак. Только без регалий.
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13
Верните аккаунт суки! 2 часа назад
Чувак конечно, перегнул палку. Но с другой стороны, этот инцидент показывает всю некомпетентность, продажность и импотентность наших кривохранителей. Если б они могли бабла срубить - уже бы давно там были. А так им лень выполнять свою работу.
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118k
arek14 2 часа назад
Стране нужны герои, пи-да рождает дураков.
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1k
Vic Twin 2 часа назад
Известная штука. В Беларуси уже давно используется. Так просто власти не почешутся, чтобы яму на дороге залепить. Но стоит яму заложить красным и белым кирпичом в виде оппозиционного флага, как чудом через пару часов машина с асфальтом появляется.
Хорошая идея старые "тазики" во дворах, которые годами там стоят без движения, разрисовывать за Навального. Сделаем мир чище!
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755
Денис Ануфриев 3 часа назад
пля,из-за одного дол...баёба теперь все московские дружины на проверку и пока заставят не высовываться
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3k
umorist 3 часа назад
Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Недалекое будущее
Недалекое будущее
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1k
Ослик Иа на позитиве Дарвин и аморальная премия Час назад
... сбил дровосека???
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9k
gnyS i 3 часа назад
"евонное" место занял
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118k
arek14 gnyS i 2 часа назад
"евошнее".
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9k
gnyS i arek14 2 часа назад
Да в ихних делах черт ногу сломит.
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1k
Сергей Феофанов arek14 Час назад
"ихино"
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1k
Lefterov 4 часа назад
все коменты разделились на два лагеря на тех у кого нет машины и те у кого есть!!)))
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835
Карл Такойто 4 часа назад
Так в России до сих пор законов нет под такие случаи,за 30 лет с развала СССР так и не успели пока написать Поэтому стоит конченный хлам вроде этой Ауди по дворам,гниёт,ржавеет,со снятыми номерами или без-неважно,нет оснований для эвакуации если правил не нарушает))Хотя владельца машины и в живых может давно нет,как вариант.Но она всё равно будет стоят,занимать место что для мегаполиса вроде Москвы очень актуально потому что мест и так хронически не хватает,но как говорится ,,и так сойдёт,, Ну видимо когда половина дворов будут похожи на автосвалку тогда кто нибудь озаботиться,и то не факт))
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2k
Rekapra Карл Такойто 3 часа назад
http://mosopen.ru/document/569_pp_2014-09-23http://mosopen.ru/document/569_pp_2014-09-23
не благодари...
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835
Карл Такойто Rekapra 3 часа назад
Это всё прекрасно,почему не работает то что написано и столько автохлама в городах стоит?Написать на бумажку любой дурак может,она стерпит,но на практике ведь не работает.Попробуй вызови так же эвакуацию на брошенную тачку,получишь тот же результат что и этот дружинник))
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131
tttyyyy 4 часа назад
У нас один постоянно авто парковал у входа в подъезд, ничего не помогало. Ему наклеили « Путина» - на утро стекла не было)) и авто стал убирать)
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6k
klop tttyyyy 3 часа назад
Вы скорей всего перепутали там наклеено было "Навальный 20!8"
Вы скорей всего перепутали там наклеено было "Навальный 20!8"
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19k
Ратибор 4 часа назад
У нас во дворе стояло две такие помойки. К счастью, во время очередной перекладки асфальта их "эвакуировали" и теперь они стоят на проезжей части. До следующей перекладки асфальта, видимо.
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3k
Владимир Ратибор 4 часа назад
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638
ProFanas 5 часов назад
Если верить ролику, то:
стоит кривовато. Без номеров. С выбитым стеклом. Если в ближайшие дни его не разберут на запчасти, то где же тогда бомжи?
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17k
kamanch ProFanas 3 часа назад
В ГАИ, пытаются номера получить
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3k
Дмитрий Барановский 5 часов назад
Я думаю, в каждом многоквартирном доме есть такое "чудо".
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3k
Дмитрий Барановский 4 часа назад
У нас в доме была бабуля. Её ежедневным занятием было наблюдение за двором и вызов полиции, по любому, как ей казалось, подозрительному поводу. Ну, в её случае можно сделать скидку на возраст(деменция, маразм..).
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3k
Дмитрий Барановский 4 часа назад
А дружиннику, по-моему, пора к специалисту.
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13
Верните аккаунт суки! Дмитрий Барановский 54 минуты назад
У нас кооперативный дом. Есть личный председатель. Теперь должность управляющий называется. С одной стороны поставили бетонные полусферы добра. С другой металлические ворота. Таких вот паркунов не стало. У дворника, управляющего и большинства жильцов есть пуль от ворот. На случай пожарки, скорой или там грузовая приехала со стройматериалами. Проблема с паркунами ушла.

Управляющий все машины жильцов наперечёт знает. А до этого и в полицию звонил и в эвакуатор - как горохом об стену. Решили ров с крокодилами не делать, а просто не пускать во двор. Дом - восьмиэтажка.
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