По новым правилам «площадку» и «город» решили объединить в один экзамен. Кроме того, будут отменены установленные маршруты, а в машине помимо экзаменатора и кандидата в водители смогут находиться и другие люди. Этим обеспечивается прозрачность процедуры экзамена.
В ГИБДД решили изъять из практического экзамена на водительские права два упражнения — «змейку» и повороты на 90 градусов. Об этом заявил источнику начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров.
По словам чиновника, от этих упражнений отказались в связи с тем, что в условиях «города» их выполнить представляется крайне затруднительным — только на «площадке», которую уберут из экзамена с 1 апреля 2021 года.
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«Останутся четыре обязательных упражнения: движение на уклоне, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка. Все эти навыки можно проверить в движении по городу. Экзамен будет считаться сданным только при выполнении всех элементов», — пояснил Мишуров.
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23 марта глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый регламент о приёме экзамена на водительские права. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
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А можно ещё, что бы к экзамену допускали только после реальной справки из псих и алкодиспансера?!
А не всех больнушек подряд за деньги?