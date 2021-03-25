В ГИБДД решили изъять из практического экзамена на водительские права два упражнения — «змейку» и повороты на 90 градусов. Об этом заявил источнику начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров.

По словам чиновника, от этих упражнений отказались в связи с тем, что в условиях «города» их выполнить представляется крайне затруднительным — только на «площадке», которую уберут из экзамена с 1 апреля 2021 года.