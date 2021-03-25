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ГИБДД изменит&nbsp;экзамен на&nbsp;водительские права, убрав или объединив некоторые пункты

ГИБДД изменит экзамен на водительские права, убрав или объединив некоторые пункты (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 марта 2021 22:16
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   видео   вождение   гибдд   новые   площадка   правила   экзамены   
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По новым правилам «площадку» и «город» решили объединить в один экзамен. Кроме того, будут отменены установленные маршруты, а в машине помимо экзаменатора и кандидата в водители смогут находиться и другие люди. Этим обеспечивается прозрачность процедуры экзамена.

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Метки: Россия   видео   вождение   гибдд   новые   площадка   правила   экзамены   
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7  комментариев
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222
Племянник Путина 2 часа назад
как продавали, так и будут продавать
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28k
a.fey 18 минут назад
Я давно два раза сдавал. Один раз на "C", второй раз на "B". Оба раза площадок не было. Маршрут выбегался так, чтоб был знак "Стоп" на подъеме, просили развернуться, где без заезда задним ходом на примыкающую территорию развернуться было невозможно. То есть, именно, выбирали маршрут так, чтоб нашем были все элементы площадки.
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Отлично!
А можно ещё, что бы к экзамену допускали только после реальной справки из псих и алкодиспансера?!
А не всех больнушек подряд за деньги?
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