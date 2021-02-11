FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4043 поста • 727 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео

Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео (4 фото)

Автор:
11 февраля 2021 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Ставрополь   видео   дичь   младенцы   похороны   смерть   
2610
4
Младенцы, по словам отца скончались в ставропольском Перинатальном центре через несколько дней после рождения. Хоронить детей по традиции повезли на родину предков. Перед тем, как опустить тела в могилу, саван развернули и увидели подмену.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ставрополь   видео   дичь   младенцы   похороны   смерть   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Пепелац 56 минут назад
Жена Дауда Даудова обманывала его о своей беременности. Муж очень хотел детей, поэтому женщина боялась, что он уйдет от нее если она не родит.

Девять месяцев ей удавалось выглядеть беременной, а когда пришло время рожать Лаура придумала историю с аневризмой. Она сама сказала родственникам, чтобы они не открывали тела малышей, потому что это может быть опасно. С Лаурой пока продолжают беседовать следователи, в скором времени ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
KOSTELLO Полчаса назад
Я так смотрю, Фишки, помимо политической помойки, еще и филиалом Экспресс газеты становится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Сойер Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Роберт Шекли 56 минут назад
Автор, проверяй информацию прежде чем постить
Иначе пойдешь по статье за распространение фейков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Роберт Шекли 41 минуту назад
А в чем фейк?
История такая была. Даудов сам все рассказывает на видео.
Действительно куклы были в завернуты в саван. И действительно проводится проверка, что там произошло.
Одну из версий уже товарищ ниже озвучил. Что это жена его обманула.
Так что никаких фейков. Прекрати истерику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Vazari Час назад
Ты бы убрал свой дерьмовый пост в "адок" или в "антифишки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кирилл Час назад
Мне кажется жена ему что-то недоговаривает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron Час назад
https://news.1777.ru/73918-zhitel-dagestana-zayavil-chto-na-pohoronah-obnaruzhil-vmesto-umershih-v-stavropole-mladencev-kukolhttps://news.1777.ru/73918-zhitel-dagestana-zayavil-chto-na-pohoronah-obnaruzhil-vmesto-umershih-v-stavropole-mladencev-kukol
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Юрий Час назад
Сообщения о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, заявил губернатор края Владимир Владимиров.
Губернатор отметил, что полиция и Следственный комитет проверили ставропольские роддома.
"Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено".
В общем, очередной высер от овцелюбов.
https://ria.ru/20210211/kukly-1596918398.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://ria.ru/20210211/kukly-1596918398.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Radugananebe Юрий 57 минут назад
Ну, ссылка на сообщение Перинатального центра есть и в посте. А что история мутная, это правда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос 10 фактов о похоронах 10 фактов о похоронах Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии Стало известно о точной причине смерти Марадоны Стало известно о точной причине смерти Марадоны В Кургане на дороге показались ангелы и смерть с косой: видео В Кургане на дороге показались ангелы и смерть с косой: видео "Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умершей учительницы и сорвал отпевание "Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умершей учительницы и сорвал отпевание
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

654254



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
4
127
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
3
50
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
За что и почему люди наказывали вещи?
1
4
За что и почему люди наказывали вещи?
Ваше лицо кажется знакомым: во Франции сделали пикап Ford Mustang F-150
0
4
Ваше лицо кажется знакомым: во Франции сделали пикап Ford Mustang F-150
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#аварии#авто аварии#новости#Разное#авария дня#собаки
#Юмор#прикол#кино#приколы#подборка#Россия#позитив#собака#люди#деньги
#интересно#история#факты#СССР#дети#автомобили#автомир#кот#настроение#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться