Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео

Младенцы, по словам отца скончались в ставропольском Перинатальном центре через несколько дней после рождения. Хоронить детей по традиции повезли на родину предков. Перед тем, как опустить тела в могилу, саван развернули и увидели подмену.
Эта дикая история, в которую сложно поверить, сейчас на слуху жителей Ставрополья и Дагестана. Дауд Даудов, отец погибших младенцев, обнаружил, что пытался похоронить вместо детей игрушечных кукол.
Дауд Даудов
Мужчина рассказывает, что его жена, беременная двойней, родила здоровых малышей в Перинатальном центре № 1 города Ставрополя в ночь со 2 на 3 февраля. После родов женщина попала в реанимацию, и в общую палату ее перевели через несколько дней.
Малышей к ней приносили ненадолго, а однажды утром ей сообщили, что близнецы скончались ночью от аневризмы. По мусульманским традициям она отказалась от вскрытия новорожденных, в роддом пригласили муллу, который отпел умерших и завернул их в саван. Мать с погибшими малышами после выписки отправили домой на такси. Дауд: "Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда".
Малышей к ней приносили ненадолго, а однажды утром ей сообщили, что близнецы скончались ночью от аневризмы. По мусульманским традициям она отказалась от вскрытия новорожденных, в роддом пригласили муллу, который отпел умерших и завернул их в саван. Мать с погибшими малышами после выписки отправили домой на такси. Дауд: "Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда".
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Все это время саваны, в которые были завернуты умершие, не разворачивали, а потому подмену заметили только на кладбище.
В Минздраве Ставропольского края заявили, что в Перинатальном центре №1 такой роженицы не было. Более того, она не рожала ни в одном из двух перинатальных центров региона. В настоящий момент сотрудниками Следственного комитета проводится проверка. Выясняется, где рожала женщина, кто, когда и как подменил младенцев.
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Девять месяцев ей удавалось выглядеть беременной, а когда пришло время рожать Лаура придумала историю с аневризмой. Она сама сказала родственникам, чтобы они не открывали тела малышей, потому что это может быть опасно. С Лаурой пока продолжают беседовать следователи, в скором времени ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Иначе пойдешь по статье за распространение фейков
История такая была. Даудов сам все рассказывает на видео.
Действительно куклы были в завернуты в саван. И действительно проводится проверка, что там произошло.
Одну из версий уже товарищ ниже озвучил. Что это жена его обманула.
Так что никаких фейков. Прекрати истерику.
Губернатор отметил, что полиция и Следственный комитет проверили ставропольские роддома.
"Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено".
В общем, очередной высер от овцелюбов.
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