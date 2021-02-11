Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео

Мужчина рассказывает, что его жена, беременная двойней, родила здоровых малышей в Перинатальном центре № 1 города Ставрополя в ночь со 2 на 3 февраля. После родов женщина попала в реанимацию, и в общую палату ее перевели через несколько дней.

Малышей к ней приносили ненадолго, а однажды утром ей сообщили, что близнецы скончались ночью от аневризмы. По мусульманским традициям она отказалась от вскрытия новорожденных, в роддом пригласили муллу, который отпел умерших и завернул их в саван. Мать с погибшими малышами после выписки отправили домой на такси. Дауд: "Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда".