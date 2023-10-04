Дорожные рабочие нашли послание из прошлого

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В Новосибирске при ремонте дороги рабочие наткнулись на ящик, в котором лежала бутылка и записка.
В Новосибирске при ремонте дороги рабочие нашли послание из прошлого. "Клад" в виде ящика, в котором лежала бутылка водки и записка, судя по подписи авторов, заложили на улице Толмачева для будущих поколений 25 сентября 2005 года.
Возможно, бутылок там было больше, но в процессе написания записки осталась одна.
Привет вам из прошлого! - говорится в записке. Где вы теперь Рома, Женька, Давыд, Серега, Вова, Евгений Михайлович, Витя?
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