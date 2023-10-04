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Дорожные рабочие нашли послание из прошлого

Дорожные рабочие нашли послание из прошлого

Автор:
04 октября 2023 07:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Бутылка   Новосибирск   водка   записка   клад   послание   
3677
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В Новосибирске при ремонте дороги рабочие наткнулись на ящик, в котором лежала бутылка и записка.

В Новосибирске при ремонте дороги рабочие нашли послание из прошлого. "Клад" в виде ящика, в котором лежала бутылка водки и записка, судя по подписи авторов, заложили на улице Толмачева для будущих поколений 25 сентября 2005 года.

Возможно, бутылок там было больше, но в процессе написания записки осталась одна.

Привет вам из прошлого! - говорится в записке. Где вы теперь Рома, Женька, Давыд, Серега, Вова, Евгений Михайлович, Витя?

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Метки: Бутылка   Новосибирск   водка   записка   клад   послание   
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12  комментариев
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355
Maikl 57 минут назад
Романтизьма ))) настоящие флибустьеры )))
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216
Радист 9 минут назад
Бутылочная почта или капсула времени?
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16k
ss Полчаса назад
А я бы не стал эту водку пробовать, без соответствующей проверки. Кто знает, чего они туда налили...
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6k
Мотыль ВС Полчаса назад
А мы во время ремонта квартир, в стены из гипсокартона оставляли 2-3 сигареты в пачке и спички. Это было лет 15 назад.
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4k
brotherirk 42 минуты назад
Интернет взорван! А водка то хоть вкусная была?))))
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10k
Фомич 44 минуты назад
Без оставленной закуски не зачет )))
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4k
Наталья 50 минут назад
Информации мало. Что за водка? Попробовали? Как на вкус?
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33
zu4ara Час назад
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Станислав Час назад
Может пока записку читали, осталась одна бутылка....
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Fidel

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