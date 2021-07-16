Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью

Руины 4-го отдельного гвардейского морского штурмового авиационного полка — это самый интересный заброшенный объект города Черняховска особенно для по-настоящему увлеченного историей и фортификацией советского периода человека.
Военные покинули гарнизон в 2012 году по понятным лишь для армейского командования причинам.
По одной из версий основные службы перевели в здание на территории действующего аэродрома по соседству, а по другой с восстановлением чкаловского аэродрома, необходимость в здешнем аэродроме — отпала.
Но причины, по которым военные оставили объект не столь интересны как-то, что под немецкими корпусами ещё довоенной постройки (если кто забыл, то до Великой Отечественной Войны город назывался Инстербург и был в подчинении Восточной Пруссии) каким-то чудом оказался ЗКП в виде двухуровневого бункера советского постройки. Как такое вообще возможно? Уж очень любопытно было увидеть реализацию сооружения!
Посмотрите на аэрофотосъёмку. Видите бункер? И я не вижу, а он есть и поэтому мы отправляемся на его поиски…
Протиснувшись в щель между неплотно закрытыми створками ворот я оказываюсь на территории. Почти спрятавшаяся за бурно разросшейся зеленью бетонная стела не оставляется сомнений наименовании объекта.
По имеющейся информации один из входов в подземный ЗКП (запасной / защищенный командный пункт) располагался непосредственно в самом здании и потому, имело смысл сначала заглянуть в историческое здание штаба и посмотреть, как советским инженерам удалось скрестить старые немецкие постройки с чудесами советской фортификации.
Почти за десять лет, что воинская часть стоит заброшенный всё заросло настолько сильно, что красивые армейские рисунки на стенах теперь можно разглядеть лишь вплотную.
Серый бетон украшают рисунки самолётов и военных лётчиков.
А вот и здание штаба. Заброшенные руины, которые пережили пожары и набеги мародёров. Состояние зданий — аварийное. Чем больше ходишь по корпусам старой воинской части, тем больше понимаешь, солдатам в таких ветхих зданиях не место.
Когда-то на территории располагались: гарнизонный военный трибунал, общежитие, музей воинской части, столовая, библиотека, а также склады радиоэлектронных компонентов. Теперь лишь пустые комнаты, в которых иногда можно увидеть рисунки или барельефы на стенах.
Чем выше поднимаешься, тем хуже состояние. На верхних этажах и вовсе легко случайно воспользоваться экстренным и одноразовым спуском на несколько этажей ниже.
Походу, на поверхности смотреть больше нечего и воспользовавшись хитро закрученной старинной лестнице спускаемся в подвал..
Который оказался даже не столько подвалом, сколько цокольным этажом, на котором располагались подсобные помещения и армейский спортзал.
Сохранившиеся стенды заслуживают отдельного внимания.
Решение, использованное советскими инженерами для размещения на территории исторической застройки достаточно крупного подземного объекта, оказалось довольно простым.
Большая часть бункера вынесена, а непосредственно под зданием штаба находится лишь пробитая к подвалу подходная потерна.
Примерная схема бункера относительно зданий на территории
С технической точки бункер представляет из себя защитное сооружение из сборных железобетонный конструкций стандартного размера. Это знакомые многим, посвятившим жизнь советской или российской армии конструкции — железобетонные арки, которые в разных вариациях можно встретить почти в любом роде войск.
Заглубление у объекта небольшое и он в большей степени обвалован, чем закопан и если очистить территорию части от деревьев и кустарника, то можно увидеть характерный холмик грунта, насыпанный над бункером.
Объект двухуровневый, но не на всём протяжении. В два яруса сделали лишь блок, примыкающий к главному помещению — оперативному залу.
Помещения второго яруса вы можете видеть на фотографиях ниже.
Состояние бункера не сильно лучше построек на поверхности, ничего особо интересного внутри не осталось. Исчезла даже огромная карта, занимавшая половину стены в главном зале.
Любопытной находкой оказался журнал передачи дежурств диспетчеров, что даём нам понимание о круглосуточном дежурстве военных на объекте в то время, когда он ещё работал. По некоторый информации, здесь же, в ЗКП располагался узел связи с позывным «Глинозём».
Закончим осмотр защитного сооружения двумя входами-выходами из ЗКП. Раньше, входы прикрывали мощные гермодвери, но всё железо уже давным-давно растащили. В черте города заброшенные места растаивают особенно быстро. Нужно было приезжать году так в 2014-м!
Но даже в таком состоянии, объект показался мне крайне занимательным.
Было любопытно увидеть, как советская армия обживала трофейные немецкие казармы и вписала внушительный бункер в плотную застройку исторических зданий. На этом всё, спасибо за внимание — на вопросы отвечу в комментариях если такие у вас появятся.
Источник:
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