Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью

Военные покинули гарнизон в 2012 году по понятным лишь для армейского командования причинам.

По одной из версий основные службы перевели в здание на территории действующего аэродрома по соседству, а по другой с восстановлением чкаловского аэродрома, необходимость в здешнем аэродроме — отпала.

Но причины, по которым военные оставили объект не столь интересны как-то, что под немецкими корпусами ещё довоенной постройки (если кто забыл, то до Великой Отечественной Войны город назывался Инстербург и был в подчинении Восточной Пруссии) каким-то чудом оказался ЗКП в виде двухуровневого бункера советского постройки. Как такое вообще возможно? Уж очень любопытно было увидеть реализацию сооружения!

Посмотрите на аэрофотосъёмку. Видите бункер? И я не вижу, а он есть и поэтому мы отправляемся на его поиски…