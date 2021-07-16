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Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью

Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью (32 фото)

Автор:
16 июля 2021 09:43
Сообщество : Военное
Метки: Германия   армия   бункер   заброшенное   интересно   познавательно   фото   
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Руины 4-го отдельного гвардейского морского штурмового авиационного полка — это самый интересный заброшенный объект города Черняховска особенно для по-настоящему увлеченного историей и фортификацией советского периода человека.

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Метки: Германия   армия   бункер   заброшенное   интересно   познавательно   фото   
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