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Почему у канистры три ручки

Почему у канистры три ручки (18 фото)

Автор:
15 июля 2021 10:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   канистра   познавательно   три ручки   факты   фото   
1360
18

Каждый, кто застал Советский Союз или период сразу после него помнит советские автомобильные канистры - узнаваемой формы, нескольких стандартных цветов и обязательно с тремя ручками, непонятно зачем.

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Метки: интересно   канистра   познавательно   три ручки   факты   фото   
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3  комментария
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3k
Горожанин 51 минуту назад
"Можно значительно увеличить их условный КПД, если они будут переносить канистры вместе - одну посередине, а ещё по одной на каждую свободную руку. Таким образом два человека быстро (за счёт силы обоих) донесут в пункт назначения целых три канистры - экономия времени и энергии...."

Конечно, всякий бред можно прочитать в интернете, но чтобы так откровенно... Ведь КПД будет значительно больший, если два человека просто понесут по две канистры в своих обоих руках - тогда будет не три канистры на два человека, а целых четыре!
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147k
LOL 14 минут назад
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