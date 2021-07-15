Почему у канистры три ручки

Каждый, кто застал Советский Союз или период сразу после него помнит советские автомобильные канистры - узнаваемой формы, нескольких стандартных цветов и обязательно с тремя ручками, непонятно зачем.
Только есть два нюанса. Первое - канистры вовсе не советские, а вполне себе вражеские, были придуманы в нацистской Германии. Второе - смеяться над тремя ручками, расположенными сверху контейнера, не стоит - именно столько их там и должно быть.
Откуда взялись такие канистры?
Сейчас, когда большинство изобретений человечества воспринимаются как само собой разумеющееся, сложно представить, что когда-то у самых сильных и многочисленных армий мира не было возможности быстро доставлять, экономно хранить и легко использовать контейнеры для топлива.
Ещё до начала Второй мировой войны в Германии начали задумываться о наиболее практичных, удобных и лёгких канистрах для топлива определённого объёма. У командования того времени было много кандидатур на роль золотого стандарта - была даже треугольная канистра, которая действительно была лёгкой и удобной в использовании, но не подходила для военных нужд из-за большого количества швов и неудобной для складирования формы.
Победитель - верхмахтканистра
В итоге идеальный вариант появился. Это была очень лёгкая (всего 4 кг.) ёмкость прямоугольной ровной формы, обладающая массой преимуществ против оппонентов. Среди отличных инженерных решений были многие, что используются и сейчас, но было немало и актуальных на то время - например, всю канистру (кроме резиновых деталей) можно было собрать из листового железа с минимумом швов, а также готовое изделие шло в использование в быту.
Но главным новшеством стали именно три ручки - именно эта деталь отличала немецкие канистры от разработок других стран. Впоследствии конструкция была полностью скопирована и поставлена на поток, несмотря на секретность.
Почему конструкция вермахтканистры была засекречена?
В годы Второй мировой и за несколько лет до неё весь мир находился в состоянии напряжения, а нацистская Германия и вовсе готовила масштабные планы по нападению на Восточную Европу. Каждая из стран потенциальных участниц разрабатывала приспособления, которые помогут в случае военного конфликта - не только оружие, но и прочие полезные в поле и тылу предметы.
Вермахтканистры скрывались немецкими властями на уровне чертежей и производственных документов - никому, кроме немецких заводов, нельзя было производить такие контейнеры и заказов в другие страны тоже не поступало. Но сами канистры, которые присутствовали на поле боя и в тылу десятками и сотнями тысяч, контролировать было невозможно.
"Кража" технологии
Постепенно технология производства вермахтканистры просочилась к противникам нацистской Германии. Предотвратить это не было никакой возможности - конструкция канистры была очень простой и очевидной даже для обывателя, не говоря уже о профессиональных инженерах.
Войска союзников подошли к проблеме системно. В начале Второй мировой Великобритания и Франция, а также некоторые другие европейские страны, получив в свои руки примеры, запустили собственное производство, используя такие контейнеры для топлива до конца войны.
Немного позже американцы также оценили технологию и переняли её для масштабного производства. Советский Союз не имел возможности производить новый тип топливных контейнеров в масштабах необходимых для нужд армии, потому до окончания боевых действий пользовался импортными (от войск союзников) и захваченными у вермахта на местах.
Основные функции наличия трёх ручек у канистр
Чтобы понять простоту и гениальность решения дать автомобильным канистрам целых три ручки вразрез с военной экономией, достаточно посмотреть на создателя этого по-настоящему вечного предмета солдатского быта и обстоятельства изобретения.
Как говорилось выше, руководителем создателей канистры (а точнее, вермахтканистры) стал выдающийся немецкий инженер Винценц Грюнфогель, ещё в 30-ые годы прошлого века. Как и большинство немцев-инженеров, он отличался не только отличными познаниями в своей области, но и уникальным практичным мышлением. Создав вермахтканистру именно такой, какой она дошла до нас, Винценц учёл всё, что возможно для того, чтобы облегчить непростую солдатскую участь - даже, казалось бы, в мелочах.
Скорость использования
Основное назначение такого количества ручек - возможность нести канистры нескольким солдатам одновременно. Но и для воина-одиночки конструкция очень полезна на поле боя, где дорога каждая секунда. Разберём по примерам.
Допустим, солдату необходимо в одиночку перетаскать как можно больше канистр за краткий промежуток времени - не редкая задача во время военных действий или подготовки к ним. Вермахтканистры производились небольшими (как раз из расчёта на силы одного солдата), так что для заправки большой техники - грузовика или боевой установки, требовалось очень много таких. В тяжёлой ситуации без товарищей тройные ручки помогают солдату устойчивее хвататься и нести две сразу, если понадобится. Одиночная узкая ручка была бы неудобной.
Другая ситуация - солдат несколько. Можно значительно увеличить их условный КПД, если они будут переносить канистры вместе - одну посередине, а ещё по одной на каждую свободную руку. Таким образом два человека быстро (за счёт силы обоих) донесут в пункт назначения целых три канистры - экономия времени и энергии.
Совсем очевидной становится основная задумка, если подумать о пустых канистрах - их ведь тоже необходимо отнести к месту разлива бензина или другого горючего. Пустые канистры лёгкие, потому солдат легко может взять их в количестве целых четырёх штук. Как он их удержит? Легко - как раз с помощью боковых ручек, которые можно подцепить одним пальцем.
Непосредственно использование и передача следующему
Основная функция канистры - служить временным хранилищем для горючего. В полевых и тем более в боевых условиях нет времени качать топливо шлангом, да и объём у вермахтканистр не тот, слишком маленький. Использовать такую ёмкость необходимо по прямому назначению - скручивать крышку и сходу выливать содержимое в бак. Удобнее всего это делать с большой и устойчивой ручкой, пусть и состоящей из трёх отдельных.
Владельцы современных автомобильных канистр подтвердят, что с одной ручкой тару приходится постоянно придерживать, чтобы не перевернулась в руке. С тремя ручками в этом не было необходимости - конструкция обеспечивала чёткий и удобный хват.
Также чем шире ручка, тем удобнее передавать её следующему в цепочке - такие выстраивают, чтобы быстро и бесперебойно поставлять куда-то топливо.
Установка канистр друг на друга
При транспортировке важно помнить об экономии пространства. Канистры с тремя ручками имеют одинаковую прямоугольную форму со всех сторон и легко укладываются и ставятся друг на друга, как кирпичи. Так как никакого дисбаланса в форме нет, нарушить конструкцию даже из нескольких рядов канистр будет тяжело из-за её устойчивости и веса.
В то время как взять канистру из такой конструкции очень легко - они ничем друг к другу фактически не крепятся. Данный нюанс позволяет солдатам тратить меньше времени на сбор и укладку.
Фиксация канистр в транспорте
В экстренной ситуации на поле боя ни у кого не будет времени, чтобы закрепить канистры внутри кузова, так что те могут повредиться, выпустить содержимое, если были неплотно закручены, тем самым создавая пожароопасную ситуацию.
Широкая и одинаковая по всей длине ручка была идеального размера для солдатской руки, а также для палки. Палку можно было просунуть между ручек и получить отличную фиксацию на время поездки.
Бытовые мелочи для солдата
Всем известна тяжесть солдатского быта - особенно во время Второй мировой. На удобства нельзя было рассчитывать даже в относительно мирные периоды, не говоря уже об активных атаках или обороне. И даже здесь легендарные вермахтканистры сослужили отличную службу - благодаря ширине трёх ручек подряд канистра превращалась в полевое сиденье, низкое, достаточно широкое и удобное. Будь продумана только одна ручка, солдату пришлось бы положить её набок или в любое другое неустойчивое положение.
Также известны случаи, когда несколько таких канистр использовали в качестве лавки-лежанки или скамейки, скрепляя несколько вместе тем же способом, что и при фиксации внутри транспорта - с помощью палки. Неизвестно, продумывал ли такой вариант использования своего изобретения Грюнфогель, но получилась практически универсальная утварь.
Даже спустя почти полный век после введения таких канистр в эксплуатацию, конструкция и простая гениальность немецкой инженерной мысли поражает. Концепт до сих пор популярен и используется многими производителями по всему миру.
Источник:
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Конечно, всякий бред можно прочитать в интернете, но чтобы так откровенно... Ведь КПД будет значительно больший, если два человека просто понесут по две канистры в своих обоих руках - тогда будет не три канистры на два человека, а целых четыре!