Почему у канистры три ручки





Только есть два нюанса. Первое - канистры вовсе не советские, а вполне себе вражеские, были придуманы в нацистской Германии. Второе - смеяться над тремя ручками, расположенными сверху контейнера, не стоит - именно столько их там и должно быть.





Откуда взялись такие канистры?

Сейчас, когда большинство изобретений человечества воспринимаются как само собой разумеющееся, сложно представить, что когда-то у самых сильных и многочисленных армий мира не было возможности быстро доставлять, экономно хранить и легко использовать контейнеры для топлива.