Повезло, что в этом мире есть всезнающие интернет-пользователи!
В мире нас окружает такое количество вещей, что знать их все просто невозможно. Каждый день появляется столько новых предметов для жизни и быта, что в какой-то момент вы смотрите на странную оранжевую ленту, или пакет с неясным содержимым, или вдруг видите неопознанную стеклянную панель на кухне и не понимаете — а для чего, собственно, вообще нужна эта штука? Хорошо, что можно сфотографировать загадочный предмет, а знающие люди из интернета тут же расскажут всё о его секретах! Как вам, например, вот эти таинственные штуки?
Переключали канали, и вдруг увидели это. Погуглили, но ничего не нашли
Это сигнальный монитор. Техник, который устраняет проблемы с сигналом, может настроиться на этот канал и увидеть мониторы сигналов из разных домов.
Что это за странная пластиковая штука на трамвайных путях?
Это основы приборных панелей для прокладки магистральных кабелей.
Увидели в новой квартире. Если вытащить из стены, видно, что к этой штуке идёт провод
Это кнопка аварийного оповещения.
Нашлись непонятные прямоугольники в упаковке
Это вставки от запотевания для водонепроницаемого Go Pro.
Вот это принесли к нам в благотворительный магазин
Такую ленту прокладывают внутри велосипедных шин, она защищает от проколов!
Перепутали мой заказ и прислали странный пакетик. Что это вообще?
Такие капсулы кладут внутрь рыболовной приманки. Они тихонько гремят, и этот звук привлекает рыб.
Для чего нужен этот пластиковый держатель на заборе?
На них крепят цветочные горшки.
Заглянул под кухонный стол, а там
Всё просто: ловушка для тараканов.
Шар тяжёлый, металлический, и его явно подсоединяли к чему-то другому
Электрический шаровой двигатель!
В прачечной этот кусочек странной ткани выпал из сушилки вместе с моим бельём
Это лидокаиновый пластырь! Видимо, он приклеился к чьей-то одежде и потом остался в сушилке.
Вот это мы обнаружили на пляже, что-то керамическое
Электрический изолятор для линии электропередач.
Купил шлейку для собаки, а прислали ещё вот такую вещь. Для чего она?
Мягкий удушающий ошейник: проденьте ошейник через один кружок, наденьте на собаку и прикрепите поводок к другому. Его используют, чтобы научить собаку не натягивать поводок.
Обнаружили у дороги, работает на солнечной батарее
Пункт регистрации газа. Измеряет давление в сети в определённых точках.
Пластиковый контейнер и шесть маленьких тарелок, которые не помещаются в отверстие
Набор для подачи орехов! Явно была и подходящая ложечка, просто её потеряли.
Матовое стекло над кухонной батареей. Это просто украшение?
Это доска для рисования маркерами! Иногда их делают из такого стекла, что можно крепить и магниты.
Источник:
- Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение
- 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир
- "Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы
- Кухонные принадлежности, при виде которых возникает только один вопрос: «Что это?»
- "Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов обо всем на свете, которые пополнят копилку знаний
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Не совсем от проколов. Она защищает камеру, что бы её не протёрли гайки от спиц, которые внутри обода ставятся.