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15 таинственных&nbsp;предметов, о предназначении которых вы могли не знать

15 таинственных предметов, о предназначении которых вы могли не знать (16 фото)

Автор:
16 июля 2021 09:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   подборка   познавательно   предметы   фото   что это такое   
1299
16

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Метки: вещи   интересно   подборка   познавательно   предметы   фото   что это такое   
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6  комментариев
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18k
Lesha86 2 часа назад


Не совсем от проколов. Она защищает камеру, что бы её не протёрли гайки от спиц, которые внутри обода ставятся.
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Сибиряк Час назад
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Тварь Сибиряк 20 минут назад
За КЦ отдают.
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