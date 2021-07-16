



В мире нас окружает такое количество вещей, что знать их все просто невозможно. Каждый день появляется столько новых предметов для жизни и быта, что в какой-то момент вы смотрите на странную оранжевую ленту, или пакет с неясным содержимым, или вдруг видите неопознанную стеклянную панель на кухне и не понимаете — а для чего, собственно, вообще нужна эта штука? Хорошо, что можно сфотографировать загадочный предмет, а знающие люди из интернета тут же расскажут всё о его секретах! Как вам, например, вот эти таинственные штуки?





Переключали канали, и вдруг увидели это. Погуглили, но ничего не нашли