Так вот он где! Женщина забыла про патрон в стволе пистолета

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В Сети появилось видео на котором, предположительно, запечатлена сотрудница полиции. Женщина пришла сдавать свой пистолет и патроны и не досчиталась одного боеприпаса.
Героиня ролика долго не могла понять, куда подевался патрон и была не слишком рада, когда он нашелся
Еще одна сотрудница полиции, которая забыла о технике безопасности. Присутствует ненормативная лексика
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От стены рикошет и в пузо.
Вынул магазин, выщелкнул патроны, и если все на месте, то и в стволе нечему взяться...
А при существующем порядке периодически находятся дебилы, пуляющие в лучшем случае в пулеулавливатель...
каак их вообще приняли на работу???
Ладно если своих перестреляют, а могут же пострадать мирные граждане.
Это всё,что нужно знать о современной мусарне...