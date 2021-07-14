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Так вот он где! Женщина забыла про патрон в стволе пистолета

Так вот он где! Женщина забыла про патрон в стволе пистолета (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 июля 2021 09:25
Метки: видео   выстрел   оружия   патрон   полицейский   полиция   
1921
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В Сети появилось видео на котором, предположительно, запечатлена сотрудница полиции. Женщина пришла сдавать свой пистолет и патроны и не досчиталась одного боеприпаса.

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Метки: видео   выстрел   оружия   патрон   полицейский   полиция   
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33k
Антон 2 часа назад
Млять, нахрена они все передергивают затвор с полным магазином. Патрон в любом случае в патроннике окажется. Нет, не понимаю.
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148
fduch_a 4 минуты назад
Давно было... Часто оружейка и узел связи находятся рядом, сразу за дежурной частью. И вот очередной служака разрядил оружие в стену за которой я работал. И на меня посыпалась штукатурка. И мне было не до смеху, испугался сильно. Хоть и связисты сразу сказали что такое случается часто, хотя в стену не всегда стреляют. Чаще в песок.
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81k
Taras Kozalupko 4 минуты назад
Пулеулавливатель не продуман! Там все помещение, включая стол, надо из пенопласта делать, см 20
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81k
Taras Kozalupko 8 минут назад
Бабы, фули с них взять!
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27k
Slonyash 15 минут назад
И эти дуры в полиции служат? Ствол должен быть направлен от себя В ПОЛ в момент проверки!

От стены рикошет и в пузо.
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28k
Кот Баюн 20 минут назад
Курица.... рикошетом в таком помещении легко могла и пристрелить.
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6k
mbr 20 минут назад
оставлю это тут...

Ссылка youtu.be
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10k
Seledochnik 24 минуты назад
У женщин "передергивать" что-либо держа в руках уже на подсознании, на автоматизме, вот они и передергивают затвор.
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3k
дед Сергей Полчаса назад
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10k
Голос Вселенной Полчаса назад
Нужна озвучка из шоу Бенни Хила..... ))))
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1k
sedoisever 56 минут назад
Вот поэтому мой предыдущий начальник, в нарушение порядка заряжания-разряжания, запрещал вообще трогать затворную раму.
Вынул магазин, выщелкнул патроны, и если все на месте, то и в стволе нечему взяться...
А при существующем порядке периодически находятся дебилы, пуляющие в лучшем случае в пулеулавливатель...
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272
Dima 57 минут назад
вопросы у Вас сложные про патроны, передергивание затвора, тут другое!
каак их вообще приняли на работу???
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3k
mtonaka Час назад
Все правила безопасности пишуться кровью вот таких вот нерадивых сотрудников. И это чудо, что эта дура ни кого не убила!
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Им и самотык то страшно доверять, кто этим ТП доверяет огнестрельное оружие?
Ладно если своих перестреляют, а могут же пострадать мирные граждане.
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4k
au3 Час назад
Зачем им вообще оружие, если они их достают песец медленно, да и обращаться с ним не умеют?
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Курица в звании капитана,не может даже достать ствол из кобуры!

Это всё,что нужно знать о современной мусарне...
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Видел одного такого идиота в живую , слава богу с газовым ...
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Дура е...я, вертит стволом куда ни попадя, сначала вынимают магазин а уж потом отсоединяют шнурок, а отводить раму назад и ставить на затворную задержку только тогда когда ствол направлен в пулеулавливатель! Вторая клуша стоит там для комплекта мебели- такая же ТП. И подобные этим контролируют правильное обращение с оружием у гражданских организации)))
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3k
mukado 2 часа назад
комент оператора больше впечатлил
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50k
stabskapitan 2 часа назад
Вот интересно, а зачем она вообще патрон в патронник дослала?
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25k
blus 2 часа назад
В полицию берут лучших! А оружие вообще выдают избранным...
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