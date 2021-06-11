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Чеченские силовики взяли штурмом в Дагестане приют для жертв домашнего насилия

Чеченские силовики взяли штурмом в Дагестане приют для жертв домашнего насилия (7 фото + 2 видео)

Автор:
11 июня 2021 12:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Махачкала   видео   дагестан   жертвы насилия   полиция   чечня   штурм   
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Силовики искали и нашли девушку-чеченку, которая сбежала от родных из-за побоев и унижения. Ранее она записала видео, в котором просила ее не искать.

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Метки: Махачкала   видео   дагестан   жертвы насилия   полиция   чечня   штурм   
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63  комментария
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
1. Операция вполне могла быть согласована с МВД Дагестана.
2. Ситуация представлена однобоко, только с т.з. якобы жертвы и ее сторонников.
3. Отцы-фишкяне, если бы у вас пропала дочь, вы бы не приложили максимум усилий, чтобы ее найти и вернуть? А если бы у вас были возможности на уровне этого отца - то что, не воспользовались бы?
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3
Михайло Потапыч 13 минут назад
Девок жалко, конечно. Однако было бы здорово, что они жили отдельно как умеют. Да, да, совсем отдельно.
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11k
Oleg 20 минут назад
в этой стране всё должно быть прекрасно. вот получите распишитесь, законы шариаты в действии. на благо чеченского народа пашет. фигли там, 20 лет стабильности, это не просто так...
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50
RNahalem Полчаса назад
Грёбаное средневековье...
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−21
байхун 41 минуту назад
чуркистан ...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
88k
2k
VPJ Час назад
Дурочка. В исламе живет. Вышла б за овцееба, уговорила еще пару жен взять, коран же позволяет и жили бы душа в душу.
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446
Дон Педро Час назад
Сожрите Друг Друга.
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5k
Мистер Фикс Час назад
"Правозащитница предполагает, что Тарамову, которую родственники притесняли и избивали из-за ее нетрадиционной ориентации, могли забрать, чтобы снова увезти в Чечню"
По мне так и надо. Это позор не только в Чечне.
Или лесбиянки не в счет?
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2k
Ivan Час назад
Интересно, а что закон говорит? Можно в этом случае "полицаям" сопротивляться, или это почти, как стаканчик кинуть в росгвардейца? Применение силы и поездка в места не столь отдаленные? Являются ли чеченские полицаи в Дагестане законными представителями власти? Или это уже-простые граждане, к которым применим тн "закон" о самообороне? Ну, в смысле, против автомата хотя бы в бубен дать можно?
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437
manul74 Ivan Час назад
Чеченский полицаи имеют являются законной властью во всей россии пока аллах(из кремля) дает денег. А кто будет против и будет возмущаться... тому придется принести извининия кадырке
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−23
Лучший Друг 2 часа назад
Думаю, не только на территории Дагестана чеченцы такое могут провернуть и никто им препятствовать не будет. В случае большого шума они просто извинятся.

И кто там смеялся над американцами, встающими на колено перед блм?
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8k
Андреич 2 часа назад
Она ведь русская
Или я что-то не так увидел ?
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99
MC 2 часа назад
Даже не знаю, что тут сказать... Это беззаконие. Что делать, если Чечня считает себя независимым государством и законы РФ ей не писаны? Они как занимались бандитизмом так и занимаются. А тех, кто откроет рот быстро находят, запугивают и записывают видео с извинениями. То есть они ведут себя как независимое государство на территории РФ только при всем этом тянут деньги из той же РФ, деньги налогоплательщиков. Бред какой то! Разве так может быть?
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437
manul74 MC Час назад
Первый день живете в этой стране?
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32k
Alex 2 часа назад
Дикие обезьяны
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720
Glassy 2 часа назад
Исконные традиции, а она вышла из системы. система такого не прощает.
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11k
Евгений 2 часа назад
Натуральный Пакистан - не Махачкала, а Карачи какие то.
Ну и далгат крыса конечно, а не мужик
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239
Spirax 2 часа назад
Првовое государство. Человека похитили и всем пох. Сейчас выйдет видео с её извинениями. Испанский стыд.
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41k
Андрей Бертон 2 часа назад
Тут даже комментировать нечего.
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16k
Андрей 2 часа назад
Средневекоаье
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