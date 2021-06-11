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Силовики искали и нашли девушку-чеченку, которая сбежала от родных из-за побоев и унижения. Ранее она записала видео, в котором просила ее не искать.
В Махачкале полицейские пришли в кризисный центр, где скрывались жертвы домашнего насилия. Их целью был розыск чеченки Халимат Тарамовой, которая сбежала от родных. Из записанного ею ранее видео следует, что девушка постоянно подвергалась унижению и физическому насилию, в связи с чем она покинула родной дом и просит ее не искать.
Правозащитница Светлана Анохина, которая в момент штурма находилась в кризисном центре, рассказывает, что сначала в квартиру наведался полицейский по имени Далгат. Ранее он обещал девушкам из центра защиту, поэтому ему открыли дверь и впустили в помещение. Далгат задал несколько вопросов, ушел, а через время вернулся не один. "В квартиру ворвались полицейские и неизвестные мужчины из Чечни. Меня и четырех девушек силой выволокли из квартиры. Таскали за ноги и руки, ударили несколько раз", - рассказывает Анохина.
Правозащитница предполагает, что Тарамову, которую родственники притесняли и избивали из-за ее нетрадиционной ориентации, могли забрать, чтобы снова увезти в Чечню. Кроме Тарамовой из приюта забрали еще трех женщин - жертв домашнего насилия и двух женщин -волонтеров. Позже появилась информация, что все они, кроме Тарамовой, находятся в Ленинском отделе РОВД.
Представители пресс-службы МВД ситуацию не комментируют.
Как сообщают СМИ, Тарамова, из-за которой начался весь этот сыр-бор, - дочь высокопоставленного чиновника из Чечни. Аюба Тарамов ранее занимал должность главы аппарата администрации Чечни и был первым замминистром ЖКХ республики.
Как сообщают СМИ, Тарамова, из-за которой начался весь этот сыр-бор, - дочь высокопоставленного чиновника из Чечни. Аюба Тарамов ранее занимал должность главы аппарата администрации Чечни и был первым замминистром ЖКХ республики.
Это "традиционные ценности" и их защита.— Леонид Горбовский (@ax3maestro) June 11, 2021
Скрепы и устои.
"Профессор"-это не христианская Россия- Это мусульманский Дагестан. У них свои правила .— Мария (@iNcheqnWiAj2hxX) June 11, 2021
- И луче без надобности к ним не лезть.
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2. Ситуация представлена однобоко, только с т.з. якобы жертвы и ее сторонников.
3. Отцы-фишкяне, если бы у вас пропала дочь, вы бы не приложили максимум усилий, чтобы ее найти и вернуть? А если бы у вас были возможности на уровне этого отца - то что, не воспользовались бы?
Да, ситуация вроде представлена однобоко, но я не могу представить точку зрения при которой нормально силой и побоями удерживать девушку в семье.
По мне так и надо. Это позор не только в Чечне.
Или лесбиянки не в счет?
И кто там смеялся над американцами, встающими на колено перед блм?
Ну и далгат крыса конечно, а не мужик
как положено по шариату