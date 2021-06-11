Правозащитница Светлана Анохина, которая в момент штурма находилась в кризисном центре, рассказывает, что сначала в квартиру наведался полицейский по имени Далгат. Ранее он обещал девушкам из центра защиту, поэтому ему открыли дверь и впустили в помещение. Далгат задал несколько вопросов, ушел, а через время вернулся не один. "В квартиру ворвались полицейские и неизвестные мужчины из Чечни. Меня и четырех девушек силой выволокли из квартиры. Таскали за ноги и руки, ударили несколько раз", - рассказывает Анохина.

2021-06-11T12:38:06+03:00