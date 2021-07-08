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В Сети появилось видео задержания трех уроженцев Чечни за похищение крымчанина

В Сети появилось видео задержания трех уроженцев Чечни за похищение крымчанина (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   задержание преступников   полиция   фсб   ялта   
558
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Узнав, что мужчина получил солидную суму денег, преступники похитили его и потребовали выкуп за освобождение.

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Метки: видео   задержание преступников   полиция   фсб   ялта   
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16  комментариев
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8k
kaboza 43 минуты назад
чурки должны гореть в печурке
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Дмитрий Минуту назад
С гор спустились, ни чего не умеют, а деньги сразу и побольше хотят.
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1k
eddie Минуту назад
Интересно, сейчас их собратья или кто из начальства Чечни пойдёт к родителям и будет разбираться как так получилось, что эти бравые ребята так не правильно поступили,а?
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10k
Taximaxi 22 минуты назад
В США за киднепинг 20ку дают.
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33k
Alex 23 минуты назад
Чет обезьянка расстроилась
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33k
Alex Полчаса назад
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Как-то мягко их. А на бороде ногами попрыгать?
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33k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Прекрасное видео! Надеюсь операм не пришлось извиняться?
Мне вот интересно кто-нибудь В ЭТОЙ ЖИЗНИ видел хоть 1 работающего чеха???
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3k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Вот назовите мне за ближайшие 10 лет сколько процентов кавказцев всех мастей работают честно и зарабатывают трудом и умом ?! Хрен 1 % наберётся, одно жулье.
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3k
Димка Смола/67 Полчаса назад
а контрольный в голову ?
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4k
VL 41 минуту назад
кто-нибудь удивился?
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55k
pynh 43 минуты назад
Черти, чо с них взять.
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