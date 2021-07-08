В Сети появилось видео задержания трех уроженцев Чечни за похищение крымчанина

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Узнав, что мужчина получил солидную суму денег, преступники похитили его и потребовали выкуп за освобождение.
В июне прошлого года трое мужчин, узнав, что их напарник, с которым они некогда работали на одном объекте, получил за работу крупную сумму, решили, что приятелю неплохо было бы поделиться. Они приехали к его дому в Алупке, насильно запихнули в машину и увезли в лес. В массиве, расположенном неподалеку у поселка Голубой Залив, похищенного били, требуя за освобождение денег в размере одного миллиона рублей.
Пленнику чудом удалось сбежать, а, чтобы выручить у похитителей свой паспорт и мобильный телефон, он отправил к ним друга с деньгами, предварительно сообщив обо всем полиции. Во время передачи денег троицу задержали. Мужчины - уроженцы Северо-Кавказского региона были признаны виновными "в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений, в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере". Злоумышленники получили в зависимости от степени участия и тяжести преступления 8 лет 8 месяцев и 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.
Видео задержания похитителей
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Метки: видео задержание преступников полиция фсб ялта
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Мне вот интересно кто-нибудь В ЭТОЙ ЖИЗНИ видел хоть 1 работающего чеха???