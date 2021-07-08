В Сети появилось видео задержания трех уроженцев Чечни за похищение крымчанина

В июне прошлого года трое мужчин, узнав, что их напарник, с которым они некогда работали на одном объекте, получил за работу крупную сумму, решили, что приятелю неплохо было бы поделиться. Они приехали к его дому в Алупке, насильно запихнули в машину и увезли в лес. В массиве, расположенном неподалеку у поселка Голубой Залив, похищенного били, требуя за освобождение денег в размере одного миллиона рублей.