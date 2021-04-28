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В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского

В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 10:33
Сообщество : Криминал
Метки: видео   криминал   люди   нападение   полицейский   полиция   сша   
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В Нэшвилле, штат Теннесси, США, полицейский во время дежурства решил остановить автомобиль с подозрительным номерным знаком, чтобы пообщаться с водителем. Сидящий за рулем мужчина подчинился и стал ждать офицера, однако пассажир не разделил его позицию. Он вышел из автомобиля с двумя ножами в руках и начал двигаться в сторону полицейского.

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Метки: видео   криминал   люди   нападение   полицейский   полиция   сша   
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34  комментария
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Теннеси республиканский штат. Так что все нормально. Копа еще и наградят.
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14k
speaktr-st Минуту назад
А этого в золотом гробу тоже похоронят? Губернатор будет на коленях перед гробом стоять? Копа посадят?
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24k
Григорий 2 минуты назад
- Мне нужен пистолет.
- А вам для чего?
- Буду стрелять по банкам (cans).
- Возьмите вот этот, 22-й калибр.
- Мне-б 45-й, или лучше 50-й.
- А по каким cans вы стреляете?
- Ну мексикэнс, африкэнс, пуэрторикэнс...
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10k
Taximaxi 3 минуты назад
И не душил коленкой,
И может он дышать,
А может так и надо,
С ублюдком-его мать!
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8k
Евгений 11 минут назад
Слишком много текста, надо было сразу валить!
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4k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Бедный нигер,ему б еще грабить и грабить,а он погиб в самом расцвете сил
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444
Duke_kir Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
родственникам 20 лямов в студию
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9k
Леонович 23 минуты назад
Коп всё правильно сделал.
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165
Семён Семёныч 24 минуты назад
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
я не понимаю.. что должно быть в голове чтобы переть на копа с пистолетом????
Ну вот не могу я понять этого...
При чем коп несколько раз повторил бросить нож и что он не хочет стрелять в него...
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409
Kasper007 Сгусток позитива Полчаса назад
Как что ? Наркота!!!
Скорее всего убитый был не Белый ...
У чёрных с этим делом проблемы. Я про подчинение полиции.
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997
DanzelBanzel Полчаса назад
Чё он жёлтый,миньон штоле
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34k
AGM 38 минут назад
Ну к слову для тех кто думает что копов в штатах хлебом не корми лишь бы кого нибудь подстрелить при первой возможности. Несмотря на то что негар двигался в сторону копа с ножами и ЗАЛЕЗ В ЕГО МАШИНУ, коп несколько раз сказал ему - брось нож! я не хочу в тебя стрелять! И потом уже лежащему - чувак что ты делаешь!? я не хотел этого делать но мне пришлось.
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8k
Евгений AGM 10 минут назад
А зря не хотел, дебилов нужно отстреливать!
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1k
Р Х 43 минуты назад
Всё чётко и правильно. Даже добавить нечего.
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151
manul74 48 минут назад
тут даже не подкопаешься... все по правилам.
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10k
Джон Уик 50 минут назад
Так я не понял он его застрелил или подстрелил.
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10k
Типа граф Час назад
Похож ?
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6k
Dima Час назад
Какое зверское самоубийство.
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9k
Kostick 2 часа назад
не церемонятся с макаками. норм.
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13k
Александр 2 часа назад
Чё-та даже неинтересно... Очередная обезьяна, живущая в стране, где по закону(!) сотрудник полиции имеет право открыть "огонь на поражение" только при виде предмета, похожее на что-то похожее... и всё равно пытается что-то доказать?
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15k
Пумба 2 часа назад
Так ниггер сдох или дальше небо коптит?
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17k
иванов дмитрий Пумба Час назад
мы надеимся на лучшее )))
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13k
Serg2001 2 часа назад
Не хватает татухи "СЛОН" у кренделя.
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733
GoInDown 2 часа назад
Четкий коп, выстрелил, тут же по рации доложил.
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34k
AGM GoInDown 45 минут назад
ну так у них порядок такой. всё по инструкции.
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733
GoInDown AGM 37 минут назад
Ну кто то бы замешкался, кто то запаниковал (как никак человека убить, не мороженку съесть), а тут как часы выстрел тут же доклад.
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8k
Евгений GoInDown 8 минут назад
Не человека, а преступника, тем более угрожающе го его жизни!
Ещё долго с ним возился, валить надо было сразу как только с ножом в его сторону дёрнулся
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