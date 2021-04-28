В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского

В Нэшвилле, штат Теннесси, США, полицейский во время дежурства решил остановить автомобиль с подозрительным номерным знаком, чтобы пообщаться с водителем. Сидящий за рулем мужчина подчинился и стал ждать офицера, однако пассажир не разделил его позицию. Он вышел из автомобиля с двумя ножами в руках и начал двигаться в сторону полицейского.

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32-летний Марвин Вейга, пытавшийся напасть на полицейского, был неоднократно судим и находился в списке особо опасных преступников. Он скончался вскоре после получения огнестрельных ранений