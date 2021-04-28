В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского

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В Нэшвилле, штат Теннесси, США, полицейский во время дежурства решил остановить автомобиль с подозрительным номерным знаком, чтобы пообщаться с водителем. Сидящий за рулем мужчина подчинился и стал ждать офицера, однако пассажир не разделил его позицию. Он вышел из автомобиля с двумя ножами в руках и начал двигаться в сторону полицейского.
32-летний Марвин Вейга, пытавшийся напасть на полицейского, был неоднократно судим и находился в списке особо опасных преступников. Он скончался вскоре после получения огнестрельных ранений
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- А вам для чего?
- Буду стрелять по банкам (cans).
- Возьмите вот этот, 22-й калибр.
- Мне-б 45-й, или лучше 50-й.
- А по каким cans вы стреляете?
- Ну мексикэнс, африкэнс, пуэрторикэнс...
И может он дышать,
А может так и надо,
С ублюдком-его мать!
Ну вот не могу я понять этого...
При чем коп несколько раз повторил бросить нож и что он не хочет стрелять в него...
Скорее всего убитый был не Белый ...
У чёрных с этим делом проблемы. Я про подчинение полиции.
Ещё долго с ним возился, валить надо было сразу как только с ножом в его сторону дёрнулся