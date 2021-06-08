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Как выглядит самый грустный в мире праздник: полицейские поздравили парня с 18-летием и арестовали

Как выглядит самый грустный в мире праздник: полицейские поздравили парня с 18-летием и арестовали (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: арест   бразилия   видео   ирония судьбы   полиция   
717
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В Бразилии запрещено арестовывать несовершеннолетних, а потому стражи порядка дождались, когда воришке исполнится 18 лет и арестовали его прямо на дне рождения.

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Метки: арест   бразилия   видео   ирония судьбы   полиция   
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3  комментария
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7k
Sapsan 37 минут назад
Даа. Днюха интересная и тамады хорошие у них ))
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4k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
А где стритизерши?
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27k
Антон 17 минут назад
Это 18-летие он не забудет НИКОГДА
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