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В Бразилии запрещено арестовывать несовершеннолетних, а потому стражи порядка дождались, когда воришке исполнится 18 лет и арестовали его прямо на дне рождения.
18-летие этот парнишка запомнит надолго. Ведь в этот день он не только стал совершеннолетним, но и был арестован за кражу. Прямо в разгар праздника домой к Пауло Родригесу из города Маккао пришли полицейские с колой и тортом, спели поздравительную песню, а потом увели под белы рученьки в участок.
Сам Родригес не подозревал, что давно сидит на крючке полиции, и после кражи в магазине думал, что все обошлось. Просто копы умеют ждать, чтобы сюрприз получился более неожиданным и приятным.
Теперь парню придётся предстать перед судом, а еще, наверное, он накрепко запомнит, что за каждым преступлением рано или поздно следует наказание.
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Метки: арест бразилия видео ирония судьбы полиция
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