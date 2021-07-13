FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2961 пост • 1059 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты

На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты (9 фото)

Автор:
13 июля 2021 15:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: выставка   группа дятлова   екатеринбург   загадка   музей   перевал Дятлова   тайна   
1505
9
Таинственная смерть туристической группы под руководством Игоря Дятлова не даёт покоя многим любителям загадок. И вот в Екатеринбурге открылась выставка, на которой представлены личные вещи участников экспедиции.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: выставка   группа дятлова   екатеринбург   загадка   музей   перевал Дятлова   тайна   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Pogost Час назад
Вот на хрена в горах патефон??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3
Павел Сотников 17 минут назад
Прочитал все материалы, которые есть в интернете, копии уголовного дела- ни одна версия гибели не сходится от начала до конца. Действия группы нелогичны и непонятны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Андрей Иванов Полчаса назад
1. Откуда взяли, что фонарик китайский?У меня такой был. Советский. Покажите клеймо, тогда китайских товаров не так уж и легко найти можно было. И заодно - выложите штатные фонарики группы. Не поверю, что без них шли.
2. Кто-то забыл спирт? Не верю. Совсем группа без спирта - тоже. Даже если все трезвенники, то на экстренный случай и как просто мед. протирочное-обеззараживающее средство, да ещё незамерзающее было в таких группах обязательно.
3. Деталь двигателя? Точно не примуса?

Натянуто всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
viktor-chikalev 49 минут назад
Давно про Дятлова ничего не было, пора поднимать тему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Elena Ki 56 минут назад
Что на втором фото? С вертушкой? Измеритель скорости ветра?

Всегда удивляло, как они скорость ветра характеризовали - как у окна во взлетающем самолете. У них в самолетах открывались окна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
Поход дятлова, из разряда "бухать нужно меньше"...
Метиловый и этиловый спирт - большая разница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» показали робота Алекса, который будет работать в местном МФЦ В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» показали робота Алекса, который будет работать в местном МФЦ Сочинение девочки из 1969 года точно предсказало будущее Сочинение девочки из 1969 года точно предсказало будущее Музей «Капсула времени», посвященный советской эпохе Музей «Капсула времени», посвященный советской эпохе 20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили 20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95695



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
0
48
Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
1
249
Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
0
9
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
"Великие таланты..."
2
44
"Великие таланты..."
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#ynews#картинки#подборка#люди##приколы#прикольные
#Юмор#дтп#аварии#автомобили#фотографии#Россия#позитив#авария дня#футбол#познавательно
#животные#факты#авто аварии#прикол#автомир#в мире#СССР#повезло#смертельное дтп#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться