На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты

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Таинственная смерть туристической группы под руководством Игоря Дятлова не даёт покоя многим любителям загадок. И вот в Екатеринбурге открылась выставка, на которой представлены личные вещи участников экспедиции.
В музее "Боевая слава Урала" в Доме офицеров в Екатеринбурге проходит выставка, посвящённая туристической группе. Все экспонаты были переданы музею фондом Памяти группы Дятлова.
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Один из самых интересных экспонатов – это фотоаппарат Семена Золотарева. Ведь именно благодаря ему у следствия появились последние фотографии молодых ребят. Президент фонда Памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал, что на фотоаппарате самым загадочным был последний снимок. На нём был изображен белый круг и из-за расфокусировки кадра тяжело разобрать, что же пытался сфотографировать мужчина. "Почему снимок получился расплывчатым можно понять по фотоаппарату. Прежде чем снимать, нужно выдвинуть вперед объектив. А если ты его не выдвинул, то на кадре все размывается. Получается, что была спешка, они не успели объектив выдвинуть".
Также одним из показанных предметов стала фляга с остатками спирта, найденная в разрезанной палатке. Хотя Юрий Юдин (участник экспедиции, который из-за плохого самочувствия вернулся домой) неоднократно рассказывал, что такой фляги и других спиртных напитков у участников экспедиции не было.
"То есть, эту полную спирта флягу забыли в палатке те, кто инсценировал эту картину. Считаю, что фляга подброшена или забыта теми, кто устанавливал палатку", – считает Юрий Кунцевич.
Кстати, одной из версий случившегося энтузиасты называют то, что недалеко от места трагедии мог быть расположен секретный военный объект, а ребят могли убить из-за пересечения его границы и возможного разглашения тайны. На склоне горы, где были найдены тела погибших, также были обнаружены металлические обломки. И в фонде Памяти группы Дятлова считают, что обломок возможно принадлежит космическому объекту.
"То есть, эту полную спирта флягу забыли в палатке те, кто инсценировал эту картину. Считаю, что фляга подброшена или забыта теми, кто устанавливал палатку", – считает Юрий Кунцевич.
Кстати, одной из версий случившегося энтузиасты называют то, что недалеко от места трагедии мог быть расположен секретный военный объект, а ребят могли убить из-за пересечения его границы и возможного разглашения тайны. На склоне горы, где были найдены тела погибших, также были обнаружены металлические обломки. И в фонде Памяти группы Дятлова считают, что обломок возможно принадлежит космическому объекту.
Также на выставке можно увидеть фонарики, складные ножи, книги, содержащие в себе версии случившегося, и многое другое.
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2. Кто-то забыл спирт? Не верю. Совсем группа без спирта - тоже. Даже если все трезвенники, то на экстренный случай и как просто мед. протирочное-обеззараживающее средство, да ещё незамерзающее было в таких группах обязательно.
3. Деталь двигателя? Точно не примуса?
Натянуто всё
Первыми появились китайские термосы в начале 70х ЕМНИП.
Всегда удивляло, как они скорость ветра характеризовали - как у окна во взлетающем самолете. У них в самолетах открывались окна?
Метиловый и этиловый спирт - большая разница