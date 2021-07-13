На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты

Также одним из показанных предметов стала фляга с остатками спирта, найденная в разрезанной палатке. Хотя Юрий Юдин (участник экспедиции, который из-за плохого самочувствия вернулся домой) неоднократно рассказывал, что такой фляги и других спиртных напитков у участников экспедиции не было.



"То есть, эту полную спирта флягу забыли в палатке те, кто инсценировал эту картину. Считаю, что фляга подброшена или забыта теми, кто устанавливал палатку", – считает Юрий Кунцевич.



Кстати, одной из версий случившегося энтузиасты называют то, что недалеко от места трагедии мог быть расположен секретный военный объект, а ребят могли убить из-за пересечения его границы и возможного разглашения тайны. На склоне горы, где были найдены тела погибших, также были обнаружены металлические обломки. И в фонде Памяти группы Дятлова считают, что обломок возможно принадлежит космическому объекту.