На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр

По задумке, этот комплекс станет культурным и историческим наследием в честь человека, который создал ядерный щит и был настоящим патриотом нашей Родины.
25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открылся Ельцин-центр.
Это целый комплекс с музеем, кафе, лекторием, кинозалом и кучей других развлечений. Центр стал одной из визитных карточек города, но вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию не только на Урале, но и по всей России.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков критиковал центр в прямом эфире Первого канала, а депутат от КПРФ Анастасия Удальцова писала в администрацию президента РФ с просьбой закрыть этот комплекс и не открывать его филиал в Москве. И это только часть обращений.
Так что критики было много, хватало и разных предложений. Но сейчас появилась действительно интересная идея: в Свердловской области, в городе Новоуральск, построить Берия-центр. С такой инициативой выступил бывший советник ректора Уральского горного университета Вадим Аверьянов.
«Новоуральск строился не на пустом месте в глухой тайге. Уже десять тысяч лет назад здесь жили люди, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты музея „Шигирская кладовая“. А, если б не построили здесь, в Верх-Нейвинске, Демидовы в 18 веке плотину, то в 20 веке не выбрал бы Лаврентий Павлович Берия это место для строительства Уральского электрохимического комбината.
Самое место, чтобы создать здесь мощнейший музейно-туристический кластер мирового уровня с соответствующим узнаваемым брендом — „БЕРИЯ — центр“. В комплекс могли бы войти техно-музеи „Ядерный щит Родины“ и „Мирный атом“, как филиалы проекта „Сила Атома“ на ВДНХ. А также „Музей разведки России“ им. Павла Фитина».
И добавил, что комплекс в честь Лаврентия Павловича станет более популярным, чем Ельцин-центр. Со временем он станет одной из точек притяжения китайского «красного туризма» и образовательным центром для молодёжи, у которой нет правильного понимания истории.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он играл одну из ГЛАВНЫХ ролей в строительстве ядерного щита СССР. Не было бы этого щита - не было бы нас с вами.
П.С. за это его, кстати, некоторые и ненавидят.
Сегодня в гости к нам придёт Лаврентий Палыч Берия !!!
Я ЗА !!!
Предатель Хрущев его по тому и расстрелял, что правая рука Сталина был.
Хрущев - это существо в 100 раз хуже Горбачева.
На лесоповал, или на строительство очередной "стройки пятилетки" поедете.
В конце 1942 года стало известно, что в США Ферми создал и запустил графито-урановый реактор, а Эйнштейн рассчитал параметры и разработал принципиальную конструкцию урановой атомной бомбы. США к тому времени имели сотни тонн урана, а мы его считали граммами.
Берия предложил сыграть с американцами «в простачков» и попросил союзников продать нам по ленд-лизу 100 тонн природного урана, якобы для присадок в танковую броню. Однако номер не прошел, хотя американцы знали, что у нас исследования по урану не ведутся. Наши молодые атомщики, такие как Флеров и Петржак, воюют на фронтах. А более солидные, как Курчатов и Александров, надели морскую форму и размагничивают на флотах боевые корабли.
Несмотря на то, что до перелома в войне с немцами было ещё далеко, информация об успехах американцев вынудила Сталина принять решение возобновить ядерные исследования. Именно в то время, когда немцы штурмовали Сталинград.
28 сентября 1942 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял решение возобновить исследования возможности использования атомной энергии и обязал АН СССР (академик Иоффе) к 1 апреля 1943 года доложить ГКО о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива для электростанций.
Академии Наук УССР (академику Богомольцеву), находящейся тогда в Уфе, поручалось до 20 октября 1942 года выдать казанскому заводу «Серп и молот» технический проект установки для выделения урана-235 методом центрифугирования. И уже 22 октября того же года Богомолец телеграфировал Иоффе о том, что технический проект установки для обогащения урана выполнен и отправлен на казанский завод.
Конструкцию первой советской газовой центрифуги для обогащения урана на 12 тыс. об/мин разработали профессор Ланге и Палладин; они телеграфировали Иоффе: «Девятого заканчиваем рабочее проектирование. Ланге вылетает при первой возможности». Это был прототип современных урановых центрифуг, работающих при 100 тыс. об/мин.