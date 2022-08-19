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На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр

На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр

Автор:
19 августа 2022 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Ельцин Центр   Новоуральск   берия-центр   екатеринбург   комплекс   музей   урал   ядерный щит   
423
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По задумке, этот комплекс станет культурным и историческим наследием в честь человека, который создал ядерный щит и был настоящим патриотом нашей Родины.

25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открылся Ельцин-центр.

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Это целый комплекс с музеем, кафе, лекторием, кинозалом и кучей других развлечений. Центр стал одной из визитных карточек города, но вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию не только на Урале, но и по всей России.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков критиковал центр в прямом эфире Первого канала, а депутат от КПРФ Анастасия Удальцова писала в администрацию президента РФ с просьбой закрыть этот комплекс и не открывать его филиал в Москве. И это только часть обращений.

Так что критики было много, хватало и разных предложений. Но сейчас появилась действительно интересная идея: в Свердловской области, в городе Новоуральск, построить Берия-центр. С такой инициативой выступил бывший советник ректора Уральского горного университета Вадим Аверьянов.

«Новоуральск строился не на пустом месте в глухой тайге. Уже десять тысяч лет назад здесь жили люди, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты музея „Шигирская кладовая“. А, если б не построили здесь, в Верх-Нейвинске, Демидовы в 18 веке плотину, то в 20 веке не выбрал бы Лаврентий Павлович Берия это место для строительства Уральского электрохимического комбината.

Самое место, чтобы создать здесь мощнейший музейно-туристический кластер мирового уровня с соответствующим узнаваемым брендом — „БЕРИЯ — центр“. В комплекс могли бы войти техно-музеи „Ядерный щит Родины“ и „Мирный атом“, как филиалы проекта „Сила Атома“ на ВДНХ. А также „Музей разведки России“ им. Павла Фитина».

И добавил, что комплекс в честь Лаврентия Павловича станет более популярным, чем Ельцин-центр. Со временем он станет одной из точек притяжения китайского «красного туризма» и образовательным центром для молодёжи, у которой нет правильного понимания истории.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ельцин Центр   Новоуральск   берия-центр   екатеринбург   комплекс   музей   урал   ядерный щит   
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27  комментариев
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Максим Макашев Час назад
А может не надо строить ЕЩЁ один центр, а перестроить-переделать Эль-Цын-центр в Берия-центр? Дешевле обойдётся
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2k
fraxinus 3 минуты назад
верной дорогой идёте товарищи...
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−29
fk322 6 минут назад
А ВАМ ФЮРО ФАШИСТО ЩАС СУ 30 СБИЛИ ...
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4k
satra 7 минут назад
Без дискуссии о личности, характере и поступках Лаврентия Павловича Берии остаётся факт.
Он играл одну из ГЛАВНЫХ ролей в строительстве ядерного щита СССР. Не было бы этого щита - не было бы нас с вами.

П.С. за это его, кстати, некоторые и ненавидят.
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1k
Юрий 8 минут назад
Надо возвращать героев, оболганных лысым кукурузником Хрущевым. Мало кто сделал для страны больше, чем Лаврентий Павлович Берия.
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2k
Dr. Zoidberg 10 минут назад
Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия,
Сегодня в гости к нам придёт Лаврентий Палыч Берия !!!
Я ЗА !!!
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−7
HalloFreeSpace 12 минут назад
Что-то я не пойму , он тоже теперь герой ? А расстреляли его по недомыслию ? Как-то не складывается , только недавно были посты о его расстреле и о том каким он был нехорошим человеком ...
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42
Алексей Аксенов HalloFreeSpace 8 минут назад
А расстреливал кто ?
Предатель Хрущев его по тому и расстрелял, что правая рука Сталина был.
Хрущев - это существо в 100 раз хуже Горбачева.
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28k
Ashabad 17 минут назад
На первый взгляд, вроде бы прикольная идея. Но мне кажется, что нет в этом смысла.
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7k
B3avi5 22 минуты назад
Я боюсь что откроют из серии ... Какое он был чудовище.
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7k
ron 57 минут назад
Как вы понимаете, Берия (и Сталин) восстановили страну в столь короткий срок не лично, стоя у станка или у некоего мифического штурвала. Они создали механизм, который поднял всю страну в порыве совершить это экономическое чудо. Напрягались и рвали жилы ВСЕ. Поэтому, если вы лично не готовы к ежедневным неоплачиваемым переработкам, к работе без выходных с минимальными бытовыми условиями, к тому, что нельзя прихватить с работы кило гвоздей - лучше не махайте флагами со Сталиным и Берией, не призывайте их вернуть. Всё это - в каждом из нас, внутри. Начните с себя.
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9k
antonium Час назад
У Берии конечно есть определенные неоспоримые заслуги, но и народу он погубил много. Да и по свидетельствам очевидцев, как человек он был - говно. Зачем на Урале таким спорным персонажам памятники-центры?
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33k
Нанук Паналык Час назад
Дань нынешнего,ещё живого чекиста-шизофреника , подохшему чекисту - шизофренику!Круто!
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2k
Артур Будкин Час назад
а еще можно консерваторию имени Чапаева
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1k
Tapapax Час назад
"правильного понимания истории" ахаха, 6ля...
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11k
Kostick Час назад
всем до единого почитателям "таланта" палыча - от души желаю до конца дней своих работать в шараге. кста, такие недоноски, пытающиеся обелить палача и преступника, кидают тень на героя Великой Отечественной Войны - Георгия Константиновича Жукова. под непосредственным руководством которого и осуществлялся арест этого вурдалака.
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10k
Rus77 Час назад
Только вдумайтесь в это!!!

В конце 1942 года стало известно, что в США Ферми создал и запустил графито-урановый реактор, а Эйнштейн рассчитал параметры и разработал принципиальную конструкцию урановой атомной бомбы. США к тому времени имели сотни тонн урана, а мы его считали граммами.
Берия предложил сыграть с американцами «в простачков» и попросил союзников продать нам по ленд-лизу 100 тонн природного урана, якобы для присадок в танковую броню. Однако номер не прошел, хотя американцы знали, что у нас исследования по урану не ведутся. Наши молодые атомщики, такие как Флеров и Петржак, воюют на фронтах. А более солидные, как Курчатов и Александров, надели морскую форму и размагничивают на флотах боевые корабли.
Несмотря на то, что до перелома в войне с немцами было ещё далеко, информация об успехах американцев вынудила Сталина принять решение возобновить ядерные исследования. Именно в то время, когда немцы штурмовали Сталинград.

28 сентября 1942 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял решение возобновить исследования возможности использования атомной энергии и обязал АН СССР (академик Иоффе) к 1 апреля 1943 года доложить ГКО о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива для электростанций.
Академии Наук УССР (академику Богомольцеву), находящейся тогда в Уфе, поручалось до 20 октября 1942 года выдать казанскому заводу «Серп и молот» технический проект установки для выделения урана-235 методом центрифугирования. И уже 22 октября того же года Богомолец телеграфировал Иоффе о том, что технический проект установки для обогащения урана выполнен и отправлен на казанский завод.
Конструкцию первой советской газовой центрифуги для обогащения урана на 12 тыс. об/мин разработали профессор Ланге и Палладин; они телеграфировали Иоффе: «Девятого заканчиваем рабочее проектирование. Ланге вылетает при первой возможности». Это был прототип современных урановых центрифуг, работающих при 100 тыс. об/мин.
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10k
Rus77 Час назад
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August

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