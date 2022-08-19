На Урале хотят построить альтернативу Ельцин-центру - Берия-центр

Это целый комплекс с музеем, кафе, лекторием, кинозалом и кучей других развлечений. Центр стал одной из визитных карточек города, но вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию не только на Урале, но и по всей России.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков критиковал центр в прямом эфире Первого канала, а депутат от КПРФ Анастасия Удальцова писала в администрацию президента РФ с просьбой закрыть этот комплекс и не открывать его филиал в Москве. И это только часть обращений.

Так что критики было много, хватало и разных предложений. Но сейчас появилась действительно интересная идея: в Свердловской области, в городе Новоуральск, построить Берия-центр. С такой инициативой выступил бывший советник ректора Уральского горного университета Вадим Аверьянов.