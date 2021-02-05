Сочинение девочки из 1969 года точно предсказало будущее

"Я помню, что, когда мне было 11 лет и я училась в школе, все было совсем иначе. К примеру, изменилось телевидение, - говорится в сочинении. - В 1969-м это был прямоугольный ящик с ручками на передней панели. Теперь это плоский большой экран, кнопки нахдятся на ручке кресла, ими можно включать, выключать и переключать его. Я замужем, работаю в банке, работаю с деньгами. Я всегда хотела стать банковским служащим. Скоро муж придет с работы, но у меня нет чая, чтобы приготовить ему, как мы делали это в 1969-м. У нас есть только съедобная жвачка. Вы можете подумать, что у нас нет еды, но это не так. Жвачка и есть еда. Ты жуешь ее и насыщаешься, чувствуешь вкус. И после еды не надо мыть посуду".