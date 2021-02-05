Сочинение девочки из 1969 года точно предсказало будущее

Перетягивая старый диван, мебельщики нашли за обивкой сочинение, написанное школьницей в 1969 году. Когда они прочли его, у них по спинам побежали мурашки: каким-то невероятным образом полвека назад девочка смогла предвидеть будущее.
62-летняя Роза Бекертон и ее 67-летний муж Питер, специалисты по реставрации мебели из британского города Питерборо, нашли за обивкой старого дивана письмо, написанное неизвестной 11 летней школьницей в 1969 году. Оно датировано 23 феврабя 1969 года и описывалет, каким будет мир будущего в 1980 году, причем с пугающей точностью!
Некоторые фантазии девочки оказались далеки от истины - например, предположение, что человек будущего сможет получать все необходимые питательные вещества из жевательной резинки, - днако другие предсказания попали точно в цель.
Некоторые фантазии девочки оказались далеки от истины - например, предположение, что человек будущего сможет получать все необходимые питательные вещества из жевательной резинки, - днако другие предсказания попали точно в цель.
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Автор письма, в частности, предсказала появление видеоконференций. "В 1969 году телефон был обычной коробкой с трубкой,- пишет она. - Теперь осталась только трубка, и ты можешь видеть того, с кем разговариваешь, потому что у нее есть специальный экран. Это похоже на телевизор".
Скорее всего, письмо представляло собой школьное сочинение - в нем есть учительские замечания и пометки, сделанные красной ручкой. Найдено оно было случайно. "Мой муж занимается перетяжкой мебели, он нашел его за обивкой софы, которую привезли заказчики", - говорит Роза. - Они сами не знали о нем и очень удивились. Когда Питер дал мне прочитать текст, я была поражена".
Скорее всего, письмо представляло собой школьное сочинение - в нем есть учительские замечания и пометки, сделанные красной ручкой. Найдено оно было случайно. "Мой муж занимается перетяжкой мебели, он нашел его за обивкой софы, которую привезли заказчики", - говорит Роза. - Они сами не знали о нем и очень удивились. Когда Питер дал мне прочитать текст, я была поражена".
"Письмо показалось мне интересным - оно описывает будущее, и довольно точно, при этом делает это по-детски наивно, - говорит Роза. - Учитель поставил ей "хорошо", то есть, четверку. Я решила поделиться им со всеми, потому что, возможно, автор увидит его и узнает. Надо сказать, мой муж регулярно находит всякие затерянные вещи за обивкой мебели, но никогда мы не встречали ничего настолько интересного".
Сочинение начинаетмся так. "Сейчас 1980 год, время после новолуния, - говорится в сочинении. - Мне 21 год, я сижу на воздушной подушке".
Сочинение начинаетмся так. "Сейчас 1980 год, время после новолуния, - говорится в сочинении. - Мне 21 год, я сижу на воздушной подушке".
"Я помню, что, когда мне было 11 лет и я училась в школе, все было совсем иначе. К примеру, изменилось телевидение, - говорится в сочинении. - В 1969-м это был прямоугольный ящик с ручками на передней панели. Теперь это плоский большой экран, кнопки нахдятся на ручке кресла, ими можно включать, выключать и переключать его. Я замужем, работаю в банке, работаю с деньгами. Я всегда хотела стать банковским служащим. Скоро муж придет с работы, но у меня нет чая, чтобы приготовить ему, как мы делали это в 1969-м. У нас есть только съедобная жвачка. Вы можете подумать, что у нас нет еды, но это не так. Жвачка и есть еда. Ты жуешь ее и насыщаешься, чувствуешь вкус. И после еды не надо мыть посуду".
"Ну, вот и муж пришел. "Нажми кнопку, дорогой", - говорю я ему. Кнопка открывает дверь - ведь теперь у нас электрические двери. "Привет, милая, говорит он. - Мне надо будет сейчас созвониться с приятелем". "Тогда приведи себя в порядок", - отвечаю я. В 1969-м телефон был коробкой с трубкой наверху. Сейчас осталась только трубка с экраном, на котором можно видеть того, с кем разговариваешь. Он похож на телевизор. Да, за десять лет все здорово изменилось".
Автору сочинения сейчас должно быть 62 года.
Автору сочинения сейчас должно быть 62 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Она просто сделала выжимку из всего ранее прочитанного/просмотренного.
И ещё: на предсказание накладываются попытки автора увидеть закономерности там, где их нет.
Есть ли сейчас "кнопки в ручке кресла", которыми управляется телевизор? Нет, а зачем? У нас есть более удобные способы управления: пультом, с телефона, по голосу, наконец.
Даже в 1950-х уже существовали примитивные системы распознавания голоса («что это за цифра?») и идея об идентификации говорящего по голосу была известной. Но что было совершенно неочевидным, так это то, что серьёзным голосовым системам потребуется вычислительная мощность, которая появится только к концу 2000-х.
На космической станции в «2001» показан Picturephone
"В 1969-м телефон был коробкой с трубкой наверху. Сейчас осталась только трубка с экраном, на котором можно видеть того, с кем разговариваешь. Он похож на телевизор. Да, за десять лет все здорово изменилось"
Хьюго Гернсбек. "Ральф 124C 41+", 1911-1912гг.
Видеофон, искусственное освещение спортплощадок, радар (!!!)
"Гернсбек не только в деталях описал в романе принципы его работы, но даже проиллюстрировал все это принципиальной схемой. Через несколько лет после изобретения в 1935 году Робертом Уотсоном-Уоттом устройства для слежения за самолетами и введения в обиход слова «радар», кто-то продемонстрировал роман Гернсбека Уотсону-Уатту. Тот был настолько впечатлён, что позже публично отдавал последнему приоритет этого изобретения."