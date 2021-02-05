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Сочинение девочки из 1969 года точно предсказало будущее

Сочинение девочки из 1969 года точно предсказало будущее (6 фото)

Автор:
05 февраля 2021 13:42
Сообщество : Истории
Метки: загадка   история   необъяснимое   письмо находка   предсказание   провидеть будущее   тайна   удивительно   
2639
6
Перетягивая старый диван, мебельщики нашли за обивкой сочинение, написанное школьницей в 1969 году. Когда они прочли его, у них по спинам побежали мурашки: каким-то невероятным образом полвека назад девочка смогла предвидеть будущее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загадка   история   необъяснимое   письмо находка   предсказание   провидеть будущее   тайна   удивительно   
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28k
Минчанин 2 часа назад
Что она там "точно предсказала"? Всё это было описано в книгах и фильмах задолго до неё.
Она просто сделала выжимку из всего ранее прочитанного/просмотренного.

И ещё: на предсказание накладываются попытки автора увидеть закономерности там, где их нет.
Есть ли сейчас "кнопки в ручке кресла", которыми управляется телевизор? Нет, а зачем? У нас есть более удобные способы управления: пультом, с телефона, по голосу, наконец.
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2k
Юрий Минуту назад
Очень похоже на очередные долгосрочные прогнозы погоды. Зима 2021/22 года в средней полосе России ожидается с преобладанием пасмурной погоды, с температурой -2...-4 градуса, в отдельные дни до -20 и ниже! Также возможны сильные морозы, которые будут сменяться оттепелью до +1 ... +3 град. Местами солнечно
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583
Казак 3 минуты назад
23-его "февраБя" и не такое напишешь, "Днако", держать и реставрировать диван, который если не старше, то ровестник твой (на минуточку 62 года).... и это вы смеётесь над неисправными холодильниками на балконе?)
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7k
DumDum 7 минут назад
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6k
Vampire 16 минут назад
Хотите провангую? Войны будущего не из за нефти, а из за воды. То что играет роль флешки будет выглядеть как чип и вживляться куда угодно, бензин заменит вода( скорее всего морская)... Любой человек с мозгами накинет еще десяток предсказаний.
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19k
SerGProS Полчаса назад
Стэнли Кубрик " Космическая одиссея 2001" 1968г
Даже в 1950-х уже существовали примитивные системы распознавания голоса («что это за цифра?») и идея об идентификации говорящего по голосу была известной. Но что было совершенно неочевидным, так это то, что серьёзным голосовым системам потребуется вычислительная мощность, которая появится только к концу 2000-х.

На космической станции в «2001» показан Picturephone

<{smallbegin}>Стэнли Кубрик " Космическая одиссея 2001" 1968г Даже в 1950-х уже существовали примитивные системы распознавания голоса («что это за цифра?») и идея об идентификации говорящего по голосу была известной. Но что было совершенно неочевидным, так это то, что серьёзным голосовым системам потребуется вычислительная мощность, которая появится только к концу 2000-х. На космической станции в «2001» показан Picturephone<{smallend}>
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3k
Владимир 39 минут назад
В армии выйдя в ринг против старшины я не успел одеть перчатки как он меня ударил. ... Солнечно, играет громко музыка, я трезв но лежу в туалете обняв унитаз и со страшной силой счастлив! Тычки слева, справа, очнулся, отбил руку маханул в ответ, лежу оказывается. Старшина прянул, я вскочил и всё ещё переживая ощущение счастья отработал серию на виноватой роже. Старшина заявил что я в коматозе и пока не выйду из него продолжать нет смысла. ..... Прошло 20 лет. Мне дали новую трёхкомнатную квартиру. Я сначала прикрутил унитаз а потом подумал о том как доклеить плитку в углу. ЛЕЖУ ОБНЯВ УНИТАЗ выстукивая края плитки, СОЛНЕЧНО И ЗВУЧИТ ТА САМАЯ МУЗЫКА, ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ, на меня смотрят глаза старшины - Живой? 0_0
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6k
Vampire Владимир Полчаса назад
Есть что вспомнить - уже счастье.
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13k
Hairy. 58 минут назад
60-70е это расцвет научной фантастики, от Бредбери, Лема, Кларка до Стругацких, Казанцева и Ефремова и увлекались ей миллионы, ничего удивительного в этом сочинении нет.
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Работал на радио заводе. В 88 была в Москве какая то выставка типа "Связьэкспо", или что то в этом духе. Нескольким инженерам выпала удача "съездить за пакетами". Если кто не знает пластиковые пакеты с принтом "фирмы" были весьма почитаемы в СССР, а на выставках их раздавали пачками вместе с рекламной продукцией, ручки, ластики, значки, календари и т.п. Короче повезло. Среди спецов (блатных) затесалась Валя, молодая технолог, моя подружка. Привезла кучу пакетов, сувениров и прочей лабуды. Вечером делилась впечатлениями почти по Лескову "англичане кирпичом ружья не чистят...". Она была в восторге от их технологий и оборудования (специалист она была грамотный), а потом говорит их на презентацию пригласили и начали втюхивать какую то "дичь" (до сих пор помню это её словцо) "вроде как скоро можно будет без проводов звонить в любую точку мира, телефон будет как мыльница и с экраном как у телевизора. Компьютеры будут размером со школьный журнал и с него можно будет посылать письма и фотографии в любую точку Земли. Целых полтора часа мозги пудрили"
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4k
Ya 2 часа назад
Даже не сомневался что только у англосаксов такие умные дети-предсказатели.
А вырастают полными дебилами. Пост говно.
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12k
Пумба 2 часа назад
The fake.
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
Бред для жертв ЕГЭ и прочей школоты. Предсказание:
"В 1969-м телефон был коробкой с трубкой наверху. Сейчас осталась только трубка с экраном, на котором можно видеть того, с кем разговариваешь. Он похож на телевизор. Да, за десять лет все здорово изменилось"

Хьюго Гернсбек. "Ральф 124C 41+", 1911-1912гг.
Видеофон, искусственное освещение спортплощадок, радар (!!!)
"Гернсбек не только в деталях описал в романе принципы его работы, но даже проиллюстрировал все это принципиальной схемой. Через несколько лет после изобретения в 1935 году Робертом Уотсоном-Уоттом устройства для слежения за самолетами и введения в обиход слова «радар», кто-то продемонстрировал роман Гернсбека Уотсону-Уатту. Тот был настолько впечатлён, что позже публично отдавал последнему приоритет этого изобретения."
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9k
Eltiftel 2 часа назад
никогда не верил подобным писаниям, всяким сочинениям, пусть то школьные, или написанные на коленке на горе Синай
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