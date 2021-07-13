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Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли

Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли (11 фото)

Автор:
13 июля 2021 09:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Земля   дыры   загадка   планета   природа   удивительно   фото   
1591
11

На поверхности Земли встречаются огромные дыры. Некоторые из них находятся под водой, некоторые на почве, а некоторые и вовсе напоминают порталы в потусторонний мир.

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Метки: Земля   дыры   загадка   планета   природа   удивительно   фото   
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kotkot 42 минуты назад
Про дыру бывшей кто нить пошутит?
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