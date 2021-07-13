Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли

В мае 2010 года в Гватемале появился ещё один провал шириной 20 м и глубиной 90 м. Обрушение почвы произошло из-за наводнения, спровоцированного сильными ливнями и протекающей канализацией. Потоки воды устремились под землю и размыли известняковые и вулканические породы, на которых стоит город.

Некоторые дыры в Земле выглядят настолько грандиозно, что становятся частью популярных туристических маршрутов.





А вы хотели бы включить какую-нибудь из перечисленных дыр в план своего следующего путешествия?