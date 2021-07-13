Портал в потусторонний мир: 5 грандиозных дыр на поверхности Земли

На поверхности Земли встречаются огромные дыры. Некоторые из них находятся под водой, некоторые на почве, а некоторые и вовсе напоминают порталы в потусторонний мир.
Мы не будем строить фантастические теории относительно их происхождения, потому что точно знаем, откуда они появились. И готовы поделиться с читателями своими знаниями.
Большая голубая дыра, Белиз
Диаметр 300 м, глубина 120 м
Большая голубая дыра — это гигантская карстовая воронка, расположенная посреди Карибского моря. С высоты птичьего полёта она выглядит как идеально круглое синее пятно, окружённое барьерным рифом. Воронка появилась примерно 500 млн лет назад в результате затопления морем известняковой пещеры и обрушения её сводов.
Во время приливов вокруг воронки образуются непредсказуемые водовороты. Они затягивают в морскую пучину всё, что оказалось поблизости. Несмотря на это провал привлекает дайверов со всего света. Они приплывают сюда, чтобы покорить воронку и собственными глазами увидеть завораживающие сталактиты в её подводных пещерах.
Кимберлитовая трубка «Мир», Якутия
Диаметр 1,2 км, глубина 525 м
Кимберлитовая трубка «Мир» — это один из самых крупных алмазодобывающих карьеров в мире. Трубку разрабатывали с 1957 по 2001 годы, за это время здесь добыли алмазов на $17 млрд. В настоящее время разработка ведётся в подземном руднике. Объёмы добычи составляют 2 кг алмазов в год. Из них 20% используют в ювелирной промышленности, остальные 80% направляются на промышленные нужды.
Над воронкой запрещено пролетать вертолётам, так как образующиеся над ней воздушные потоки затягивают летательные аппараты внутрь трубки.
Батагайский кратер, Россия
Длина 1000 м, ширина 800 м, глубина 100 м
В 1960-х годах в Якутии, в окрестностях посёлка Батагай, был вырублен крупный участок тайги. Через некоторое время почва в этом месте просела и образовался котлован неправильной формы глубиной 100 м. В связи с глобальным потеплением породы, скованные льдом, постепенно оттаивают. В результате Батагайский кратер растёт на 15 метров в год.
Батагайский провал является отличным полигоном для изучения вечной мерзлоты. В 2009 году в кратере были найдены кости древних оленей, мамонтов, бизона и жеребёнка, а также останки древних растений, возраст которых достигает 200 тысяч лет.
Отверстие водостока в резервуаре плотины Монтичелло, США
Диаметр 22 м, глубина 21 м
Эта рукотворная дыра расположена в Северной Калифорнии, на плотине Монтичелло. Она представляет собой самый большой гидрослив в мире. Когда уровень воды в водоёме превышает допустимую норму, излишки воды сбрасываются из него через гидрослив со скоростью 1370 куб. м воды в секунду.
Над водой видна только верхняя часть воронки, которая венчает вертикальную бетонную трубу высотой 21 м. Диаметр воронки сужается сверху-вниз с 22 м до 9 м. Смотреть на то, как вода утекает в гигантскую ворону, можно бесконечно.
Карстовый провал, Гватемала
Диаметр 20 м, глубина 150 м
Этот идеально круглый провал с отвесными стенами появился посреди густонаселённого жилого района Гватемалы 23 февраля 2007 года. Местные жители утверждают, что на протяжении 2-3 недель в районе будущей трагедии из-под земли слышался приглушённый гул.
В мае 2010 года в Гватемале появился ещё один провал шириной 20 м и глубиной 90 м. Обрушение почвы произошло из-за наводнения, спровоцированного сильными ливнями и протекающей канализацией. Потоки воды устремились под землю и размыли известняковые и вулканические породы, на которых стоит город.
Некоторые дыры в Земле выглядят настолько грандиозно, что становятся частью популярных туристических маршрутов.
А вы хотели бы включить какую-нибудь из перечисленных дыр в план своего следующего путешествия?
Источник:
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