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В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» показали робота Алекса, который будет работать в местном МФЦ

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» показали робота Алекса, который будет работать в местном МФЦ (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 07:10
Сообщество : Жить в России
Метки: android   ynews   Иннопром   МФЦ   выставка   екатеринбург   робот   
1329
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В соцсетях отметили, что человекоподобный товарищ почему-то очень напоминает Навального.

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Метки: android   ynews   Иннопром   МФЦ   выставка   екатеринбург   робот   
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20  комментариев
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4k
Иван 2 часа назад
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10k
Taximaxi 11 минут назад
И пузырёк с зелёнкой на прилавок.
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8k
kaboza Полчаса назад
Верните грубую тетю за стеклом, она и то человечнее.
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567
сеньор Леонсио Полчаса назад
С Соседова лепили что ли?!
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20k
Мерзавец... Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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−1
Артем Петухов 40 минут назад
Зачем их делают похожими на людей? Сделали бы как Бендер :) всем бы полюбому зашло, очереди бы к нему стояли :)
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19k
Ватаку Накомоде 42 минуты назад
А вообще надо было по примеру японцев запилить кавайную тян, взяв за основу внешность кого-нить более фапабельного, типа Наташки Поклонской. Было бы больше куда больше внимания в интернетах к этой поделке)
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162
dmi33 43 минуты назад
сидит какая то хрень в распахнутой рубахе, шея привинчена саморезами по металлу, вырез на ней - кривой, видит камерой на груди ))) ну это прорыв )))
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−72
☣️Месть печенегов☣️ 43 минуты назад
Мне нужна твоя одежда и Геленджик!

А голос как у бендера в футураме
Я устрою свой фонд - с коррупцией и шлюхами!
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2
Валентина Зинченко 56 минут назад
Комментарий к фото
Так ведь ,ты не умеешь по человечески работать , то зарплата не та , то ты после будуна , вот роботы и заменят нас неучей
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54k
Алекс Юстасов 57 минут назад
Грефоподобные слепили его по своему образу и подобию.
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767
Kruma Час назад
Робот фёдор выглядел лучше :))
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Соседов?

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11k
Вася 2 часа назад
на этого похож
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12k
Erorist 2 часа назад
С чего-то начинать нужно... а потом придут уже к более эстетически привлекательным вариантам.
Типа как деваха-трансформер, что Сэма пыталась соблазнить из "Трансформеров" )))) Но надеюсь, характер получше будет
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208
bobobo 2 часа назад
МФЦ будущего
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171
korney 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Владимир 3 часа назад
Явно бухал вчера )
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6k
Vadim 3 часа назад
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1k
NiThR0 3 часа назад
Навэльный под "спидами"?
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