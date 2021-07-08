В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» показали робота Алекса, который будет работать в местном МФЦ

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В соцсетях отметили, что человекоподобный товарищ почему-то очень напоминает Навального.
На международной выставке "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге, в числе прочих разработок, было представлено несколько роботов. Помимо робота-собутыльника из Липецкой области, который умеет чокаться бокалами, посетителям мероприятия запомнилось творение инженеров из Перми. Андроид по имени Алексей даже был зарегистрирован как участник выставки.
Внешне Алексея постарались сделать похожим на человека ( пока он молчит и не двигается, сходство действительно есть). И хотя робота наделили способностью моргать, говорить и двигать головой, спутать его с представителем Homo sapiens пока все-таки невозможно. Представитель компании Promobot Роман Комиссаров утверждает, что робота наделили неплохим функционалом: он распознаёт речь людей, консультирует, синхронизируется с информационными системами, а потому успешно может заменить человека в такой структуре, как, к примеру, МФЦ. Алексей, кстати, скоро появится в одном из отделений МФЦ Екатеринбурга.
Людей киборг и видит и слышит с помощью камеры, установленной на его груди. Посетители отмечают, что все бы ничего, но с глазами Алексея нужно что-то делать. Они просто пугают. Впрочем, разработчики планируют их усовершенствовать .
Реакция соцсетей
при Сергее Семёныче?— Krabelot (@Martynovski) July 7, 2021
Ему тоже надо будет задонатить чтобы получить справку или попасть к кому-нибудь— RJ (@RomJek) July 7, 2021
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А голос как у бендера в футураме
Я устрою свой фонд - с коррупцией и шлюхами!
Типа как деваха-трансформер, что Сэма пыталась соблазнить из "Трансформеров" )))) Но надеюсь, характер получше будет