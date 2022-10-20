Мистические загадки Эрмитажа

Это техническое чудо преподнесли Екатерине Великой. Для доставки презент, разработанный Дж. Коксом и Фридрихом Юри, разобрали по винтику. А когда пришла пора собирать чудо-птицу, выяснилось, что добрую половину деталей растеряли.

Проблему решил сам Кулибин, оживив механизм и заставив птицу не поворачиваться вокруг своей оси, а поворачиваться вниз головой. Почему? Одни считают, что мастер не смог правильно настроить часы. А другие точно уверены, что все он мог, но поступил так специально, чтобы показать свое пренебрежительное отношение к власти.