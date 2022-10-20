Мистические загадки Эрмитажа

Когда на одной площади сосредотачивается множество предметов с историей, старинных, то нельзя исключать и появление необъяснимых явлений, связанных с такими вещами.
Это техническое чудо преподнесли Екатерине Великой. Для доставки презент, разработанный Дж. Коксом и Фридрихом Юри, разобрали по винтику. А когда пришла пора собирать чудо-птицу, выяснилось, что добрую половину деталей растеряли.
Проблему решил сам Кулибин, оживив механизм и заставив птицу не поворачиваться вокруг своей оси, а поворачиваться вниз головой. Почему? Одни считают, что мастер не смог правильно настроить часы. А другие точно уверены, что все он мог, но поступил так специально, чтобы показать свое пренебрежительное отношение к власти.
Ожившие восковые фигуры – очень распространенная тема страшилок. И многие посетители в один голос твердят, что фигура императора Петра I встает с трона, кивает и указывает на дверь. Дескать, посмотрели и будет. На выход, дамы и господа.
Внутри фигуры есть только шарниры, позволяющие придать восковой кукле сидячее положение. Но народ так поверил в легенду, что готов обманываться и дальше. Просто так, для удовольствия.
Это украшение оформлено миниатюрными зарисовками, изображающими олимпийские состязания. Как ни бились современные ювелиры над воспроизведением сюжета, но так и не смогли этого сделать. Тайны древних мастеров так и не удалось раскрыть.
Эти исполины – визитная карточка Нового Эрмитажа. Принято считать их олицетворением мощи, силы и фундаментальности города. Среди горожан ходит легенда, что если обратиться к атланту, тело которого не разрушилось при попадании снаряда в войну, то он обязательно поможет в исполнении желания.
Одной из основных мистических достопримечательностей считается призрак Николая I, который бродит по залам, видимо размышляя о неудавшихся планах и прожектах.
Масок из золота такого плана в музейной экспозиции три. Но наибольший интерес представляет эта. Маску отыскали в керченских окрестностях в кургане. Считается, что он был местом погребения знатной женщины, вероятнее всего боспорской царицы, если судить по огромному количеству золота в могиле.
Уже давно доказано, что это не гробница Гомера, поскольку изготовлен барельеф был почти тысячу лет спустя после того, как тот умер. Но главный вопрос в другом: стилистически задняя и лицевая плоскости совершенно разные. Кто, как и зачем их объединил – так и остается загадкой.
Изваяние Мут-Сохмет – египетской богини войны – одно из главных украшений египетского зала. Есть легенда, что на коленях статуи каждое полнолуние появляется кроваво-красная лужа.
А перед великими потрясениями в стране ноги божества покрываются красным налетом, который последний раз образовывался в 1991 году. Объяснений этого явления нет. Как нет и опровержений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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