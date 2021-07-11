Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива

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Самая маленькая корова в мире живет в Бангладеш
23-месячная Рани - карликовая корова, родившаяся на ферме в Чариграме (в 19 милях к юго-западу от Дакки), Бангладеш, имеет длину 66 сантиметров, высоту 51 сантиметр и вес 26 килограмм. Владельцы говорят, что она на 10 см меньше (ниже) самой маленькой коровы, занесенной в Книгу рекордов Гиннеса.
Рани стала сенсацией: о ней пишут в социальных сетях, газетах, говорят на телеканалах. В настоящее время в Бангладеш действует общенациональный карантин из-за коронавируса, но несмотря на это, тысячи людей едут, чтобы увидеть Рани.
Рани стала сенсацией: о ней пишут в социальных сетях, газетах, говорят на телеканалах. В настоящее время в Бангладеш действует общенациональный карантин из-за коронавируса, но несмотря на это, тысячи людей едут, чтобы увидеть Рани.
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Рани - корова породы Бхутти, или Бутана, которая ценится за мясо в Бангладеш. Остальные бхутти на ферме в разы больше Рани.
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Хасан Ховладер, менеджер фермы Shikor Agro, с помощью рулетки показал десяткам зрителей, что Рани затмевает своего ближайшего соперника Маникьяма, корову из индийского штата Керала, которая в настоящее время является мировым рекордсменом.
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«Люди едут на большие расстояния, несмотря на изоляцию от коронавируса. Большинство из них хотят сделать селфи с Рани », - говорит Ховладер, добавив, что Книга рекордов Гиннеса пообещала принять решение через три месяца.
«Только за последние три дня более 15 000 человек пришли увидеть Рани», - сказал он.
«Честно говоря, мы устали». Саджедул Ислам, главный ветеринарный врач региона, сказал, что Рани является продуктом «генетического инбридинга» и вряд ли станет больше. Ислам сказал, что приказал ферме ограничить приток туристов. «Я сказал им, что они не должны позволять такому количеству людей толпиться на ферме. Они могут переносить болезни, угрожающие здоровью Рани».
В Книге рекордов Гиннеса указано, что в июне 2014 года рост коровы-рекордсменки Маникьяма, породы Вечур, был 61 сантиметр.
«Только за последние три дня более 15 000 человек пришли увидеть Рани», - сказал он.
«Честно говоря, мы устали». Саджедул Ислам, главный ветеринарный врач региона, сказал, что Рани является продуктом «генетического инбридинга» и вряд ли станет больше. Ислам сказал, что приказал ферме ограничить приток туристов. «Я сказал им, что они не должны позволять такому количеству людей толпиться на ферме. Они могут переносить болезни, угрожающие здоровью Рани».
В Книге рекордов Гиннеса указано, что в июне 2014 года рост коровы-рекордсменки Маникьяма, породы Вечур, был 61 сантиметр.
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