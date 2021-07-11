Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива

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«Люди едут на большие расстояния, несмотря на изоляцию от коронавируса. Большинство из них хотят сделать селфи с Рани », - говорит Ховладер, добавив, что Книга рекордов Гиннеса пообещала принять решение через три месяца.

«Только за последние три дня более 15 000 человек пришли увидеть Рани», - сказал он.

«Честно говоря, мы устали». Саджедул Ислам, главный ветеринарный врач региона, сказал, что Рани является продуктом «генетического инбридинга» и вряд ли станет больше. Ислам сказал, что приказал ферме ограничить приток туристов. «Я сказал им, что они не должны позволять такому количеству людей толпиться на ферме. Они могут переносить болезни, угрожающие здоровью Рани».



В Книге рекордов Гиннеса указано, что в июне 2014 года рост коровы-рекордсменки Маникьяма, породы Вечур, был 61 сантиметр.