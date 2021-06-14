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Интересные изображения для сравнения, которые откроют вам новую перспективу

Интересные изображения для сравнения, которые откроют вам новую перспективу (30 фото)

Автор:
14 июня 2021 12:23
Метки: Фотоподборка   картинки   подбрка   сравнение   фото   
61
30
Перспектива все меняет. Возьмите конкретный объект, поместите его в определенное время и место, и вы увидите, чем он отличается от почти идентичного. А поскольку такой эксперимент, вероятно, был бы слишком сложным в реальной жизни, посмотрите эту занимательную коллекцию самых удивительных сравнений.
От сравнения кончика пальца шимпанзе с кончиком пальца человека до фотографий человека до и после годового путешествия по Китаю — все эти снимки бок о бок демонстрируют странную и чудесную сторону мира, в которой мы живём. Итак, присаживайтесь поудобнее, приготовьте попкорн и настройтесь на то, чтобы в мирной обстановке посмотреть предложенные кадры, многие из которых благодаря своему содержанию предлагают поиграть в старую-добрую игру «Найди отличия».
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Метки: Фотоподборка   картинки   подбрка   сравнение   фото   
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