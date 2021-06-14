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Перспектива все меняет. Возьмите конкретный объект, поместите его в определенное время и место, и вы увидите, чем он отличается от почти идентичного. А поскольку такой эксперимент, вероятно, был бы слишком сложным в реальной жизни, посмотрите эту занимательную коллекцию самых удивительных сравнений.
От сравнения кончика пальца шимпанзе с кончиком пальца человека до фотографий человека до и после годового путешествия по Китаю — все эти снимки бок о бок демонстрируют странную и чудесную сторону мира, в которой мы живём. Итак, присаживайтесь поудобнее, приготовьте попкорн и настройтесь на то, чтобы в мирной обстановке посмотреть предложенные кадры, многие из которых благодаря своему содержанию предлагают поиграть в старую-добрую игру «Найди отличия».
От сравнения кончика пальца шимпанзе с кончиком пальца человека до фотографий человека до и после годового путешествия по Китаю — все эти снимки бок о бок демонстрируют странную и чудесную сторону мира, в которой мы живём. Итак, присаживайтесь поудобнее, приготовьте попкорн и настройтесь на то, чтобы в мирной обстановке посмотреть предложенные кадры, многие из которых благодаря своему содержанию предлагают поиграть в старую-добрую игру «Найди отличия».
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Слитки чистых металлов на 1 унцию (28 г) разного размера: алюминий, титан, медь, никель, серебро, золото
Слева бабушка женщины, держащая её отца, справа уже она сама, держащая своего собственного сына - первый снимок был сделан ровно 63 года назад
Вот как выглядят 6 лет практики - рисунок, сделанный в 2015 г., и рисунок, сделанный в 2021 г.
Регулярная работа над собой позволила этому человеку вернуть подвижность руке, на которой была проведена серьёзная операция
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Метки: Фотоподборка картинки подбрка сравнение фото
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