Перспектива все меняет. Возьмите конкретный объект, поместите его в определенное время и место, и вы увидите, чем он отличается от почти идентичного. А поскольку такой эксперимент, вероятно, был бы слишком сложным в реальной жизни, посмотрите эту занимательную коллекцию самых удивительных сравнений.

От сравнения кончика пальца шимпанзе с кончиком пальца человека до фотографий человека до и после годового путешествия по Китаю — все эти снимки бок о бок демонстрируют странную и чудесную сторону мира, в которой мы живём. Итак, присаживайтесь поудобнее, приготовьте попкорн и настройтесь на то, чтобы в мирной обстановке посмотреть предложенные кадры, многие из которых благодаря своему содержанию предлагают поиграть в старую-добрую игру «Найди отличия».

Погода в Нидерландах 0 Источник:

Кончик пальца шимпанзе против кончика пальца человека 0 Источник:

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Водопад Скогафосс (Исландия) - 3 сезона 0 Источник:

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Слитки чистых металлов на 1 унцию (28 г) разного размера: алюминий, титан, медь, никель, серебро, золото 0 Источник:

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Горбатый кит и лодка - перспектива во всей её красе 0 Источник:

Канадский паспорт против канадского паспорта в темноте 0 Источник:

Слева бабушка женщины, держащая её отца, справа уже она сама, держащая своего собственного сына - первый снимок был сделан ровно 63 года назад 0 Источник:

До и После человек, пропутешествовавший год по Китаю 0 Источник:

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Результаты 8-летнего проекта по реконструкции Datsun 240z 1972 года 0 Источник:

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