Под снимком пользователи оставили несколько сотен комментариев. Мнения разделились на тех, кто был ярым противником использования еды как одежды, а другие поспешили заметить, что время уже далеко не послевоенное, голода нет и попросили негодующих спокойнее отнестись к подростковой выходке.