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Пара девушек, которых заснял очевидец, сидели на лавочке, окруженные стаей голубей.
Вроде бы самый обычный кадр - две школьницы отдыхают в тени деревьев. Если не одна деталь, которая вызвала волну обсуждений в сети: на свои ноги девушки вместо обуви надели батоны.
Под снимком пользователи оставили несколько сотен комментариев. Мнения разделились на тех, кто был ярым противником использования еды как одежды, а другие поспешили заметить, что время уже далеко не послевоенное, голода нет и попросили негодующих спокойнее отнестись к подростковой выходке.
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Не дай вам Бог узнать сочетание голода с холодом.
Комбайнер сидит в кабине с кондеем слушает радио.
Все мозги выжгло кисилем и вечерним М.
Трольте дальше убогих.
вот вам еще для срача
А, о ужас, в блокаде... А в начале ХХ века вообще детей своих некоторые ели, и чо? В Африке сейчас голодают. И что? Я им все равно хлеб свой не отдам, ни блокадникам, ни ниггерам, ни жителям прошлого.
Я за него заплатил, все экономические функции он выполнил, а там сожру я его или на хер натяну-мое дело. Я за него заплатил. И приобрел. А для каких целей-решать мне, как собственнику.
а, вот этот персонаж никто не осуждал, а из арбузной корки можно варенье сделать...
Но порицать этих дeвочeк я бы нe стал. подрастут - поумнeют, надeюсь.
Ощути на себе.
воняет, как всегда от совков
Описание
Олигофрения – это недоразвитие психологических функций из-за воздействия неблагоприятных факторов во время внутриутробного развития либо после рождения.
Выделяют три степени олигофрении: идиотия, имбецильность, дебильность.