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Скандальное фото тверских школьниц, надевших на ноги батоны, появилось в сети

Скандальное фото тверских школьниц, надевших на ноги батоны, появилось в сети (14 фото)

Автор:
04 июня 2021 14:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Россия   еда   картинки   комментарии   подростки   соцсети   фото   
3249
14
Пара девушек, которых заснял очевидец, сидели на лавочке, окруженные стаей голубей.
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Метки: Россия   еда   картинки   комментарии   подростки   соцсети   фото   
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148
Andiks 2 часа назад
Мои дети не знали голода с рождения. Я и моя жена знали периоды проголоди. Но НИКОМУ в семье не придет в голову топтать хлеб или другую еду. Если еда остается, то дети спрашивают, как быть с остатками? Недоеденное никогда не выбрасывается и на следующий день комбинируется с омлетом, запеканкой, лазаньей и т.д. В разделенный мусор у нас каждую неделю уходит лишь маленький пакетик с косточками.
Не дай вам Бог узнать сочетание голода с холодом.
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5k
Станислав 7 минут назад
Они за хлеб заплатили? Заплатили. Это их собственность. Делают с ней что хотят.
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24k
Владимир 14 минут назад
Машина пашет машина сеет машина собирает
Комбайнер сидит в кабине с кондеем слушает радио.
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24k
Владимир 18 минут назад
Ахахаха больные люди.
Все мозги выжгло кисилем и вечерним М.
Трольте дальше убогих.
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9k
Савл Полчаса назад
Обувь, тема еды. Причуды дизайна.
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7k
Михаил Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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3k
Юрий Злой Полчаса назад
странные вы люди, как убивать животных, содрать с них шкуру и одеть на себя, так для них нормально, а тут сразу кипишь
вот вам еще для срача

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148
Andiks Юрий Злой 6 минут назад
А мясоподобное на Гаге натуральное или имитация?
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2k
Ivan 44 минуты назад
О боже, хлеб, нельзя выбрасывать... А я не ем вчерашний хлеб. Мне не нравится. Купил свежий, поел, с утра, что осталось-выкинул. Вот же, мразота я!

А, о ужас, в блокаде... А в начале ХХ века вообще детей своих некоторые ели, и чо? В Африке сейчас голодают. И что? Я им все равно хлеб свой не отдам, ни блокадникам, ни ниггерам, ни жителям прошлого.
Я за него заплатил, все экономические функции он выполнил, а там сожру я его или на хер натяну-мое дело. Я за него заплатил. И приобрел. А для каких целей-решать мне, как собственнику.
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427
Миша Ivan 7 минут назад
В др.Риме свежий хлеб только рабы ели. Гордись.
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148
Andiks Ivan 3 минуты назад
Нахера хлеба покураешь больше, чем сможешь съесть?
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1k
gavig405 49 минут назад
Они просто ябанутьlе.
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318
Vital Idol Час назад
судя по всему, они скормили мякишь голубям, а с коркой прикольнулись....
а, вот этот персонаж никто не осуждал, а из арбузной корки можно варенье сделать...
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54
kukaracha21 Час назад
В моeй сeмьe никакая eда нe выбрасываeтся по опрeдeлeнию.
Но порицать этих дeвочeк я бы нe стал. подрастут - поумнeют, надeюсь.
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343
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Особенно и комментировать нечего - всё для меня и так очевидно.Скажу, что я бы сам так никогда не сделал.
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Меня гораздо больше волнует сам факт привычки скармливать годную еду этим крысам с крыльями. Но почему-то это никого не колышет и считается мимими
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700
Олег Шишкин Час назад
У нашего общества завышенные ожидания к моральным установкам нынешних женщин. Общество ожидает, что женщина это мать и хранительница семьи. А в реальной жизни женщины хлеб на ноги надевают. И вот вопрос - кому нужно измениться? Как вариант, обществу изменить своё представление к женщинам.
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148
Andiks Олег Шишкин Час назад
Вы задали философский вопрос, а все гораздо проще.
Ощути на себе.
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−34
ковид десидент Час назад
в чем они не правы?

воняет, как всегда от совков
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
ну что , пошутили и пошутили ...
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3k
Том Сойер 2 часа назад
И уже не одно поколение.....

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2k
Nyash 2 часа назад
ой ой ой я прям плачу. ну надо же какие хулиганки. тюрьма по ним плачет. или я плачу. да хрен его знает ну кто то за булочек плачет.
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32k
Alex 2 часа назад
Мрази
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4k
Иван 2 часа назад
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1k
emporio_ss 2 часа назад
зачем вы так кричите это ОЛИГОФРЕНЫ -

Описание
Олигофрения – это недоразвитие психологических функций из-за воздействия неблагоприятных факторов во время внутриутробного развития либо после рождения.

Выделяют три степени олигофрении: идиотия, имбецильность, дебильность.
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