Подборка любопытных и слегка странных фото для настроения

Иногда полезно просто взять паузу, перестать читать бесконечные новости, и понаблюдать за всем вокруг - или, например, отвлечься и посмотреть подборку с необычными и позитивными фото. После этого понимаешь, сколько всего интересного нас окружает, и как разнообразен наш мир. Посмотрите и убедитесь!

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Библиотека аббатства Адмонт, Австрия 0 Источник:

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Потрясающий закат над горой Драм, Аляска 0 Источник:

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Необычная африканская антилопа ньяла 0 Источник:

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Граффити, посвященное врачам в Британской Колумбии, Канада 0 Источник:

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Птица из старых CD-дисков 0 Источник:

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Один из самых детальных снимков Юпитера от NASA 0 Источник:

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Европейцы, переодетые в языческих существ 0 Источник:

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Полярные стратосферные облака над Исландией 0 Источник:

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Гигантский тасманийский краб 0 Источник:

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