Хорошего должно быть много!

Они большие и прекрасные. Посмотрев на них, вы наверняка позволите себе сегодня лишнее пиво или шоколадку - потому что хорошего человека должно быть много! И остального хорошего - тоже.

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"Не так-то просто взять кровь для анализа у такого огромного бизона, который весит больше тонны!" 0 Источник:

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Местные жители говорят, что этому баобабу 6000 лет 0 Источник:

Гигантский серый першерон. На фото - одна и та же лошадь с разницей в 5 лет: старея, лошади этой породы сильно светлеют 0 Источник:

Мэйкун - монстр 0 Источник:

"Он настоящий танк!" 0 Источник:

"Такого крупного чеснока у нас еще не было!" 0 Источник:

Вам не кажется крупным этот песик? А он, между прочим, сможет взять вас зубами за пояс, не приподнимаясь на задние 0 Источник:

"Впервые вижу такой гигантский хвост!" 0 Источник:

"Невероятная мама-овца!" 0 Источник:

"Ничего себе авокадо! Обычный плод - для сравнения" 0 Источник:

Гигантский мейнкун 0 Источник:

"Мой крупный друг" 0 Источник:

"В детстве папа возил меня кормить бизонов. Вот это были громадины!" 0 Источник:

"Папа так гордился выращенным им арбузом... Бедняга! Он был очень расстроен, узнав, что это всего лишь гигантский оругец!" 0 Источник:

Самый пушистый пес в мире 0 Источник:

Капуста-рекордсменка 0 Источник:

"Боже мой! Вот это кит!" 0 Источник:

Ничего себе тюлень! 0 Источник:

Интересно, бабушка раскормила собаку или завела белого медведя? 0 Источник:

Вся семья старалась! Вместе с соседями! 0 Источник:

Если вы еще не видели настоящую лягушку-быка, то вам сюда! 0 Источник:

"Шеф службы безопасности Белого дома - большой человек. Во всех смыслах этого слова" 0 Источник:

Халк - самый крупный в мире питбуль 0 Источник:

"Я сделала для брата на день рождения самый большой в мире макарун!" 0 Источник:

Элвис живет в Австралийском парке рептилий. Он самый большой в мире морской крокодил 0 Источник:

Могучий пони 0 Источник:

"Самая крупная в моей жизни шелковица!" 0 Источник:

"Мистер Падди - очень большой котик!" 0 Источник:

Еще один котик, который очень хорошо питается 0 Источник:

"Нет, он точно не белый медведь! И даже не родственник!" 0 Источник:

"Сегодня заказал доставку овощей. Вот какую морковь мне привезли!" 0 Источник:

Альбатрос. Крупная птичка! 0 Источник:

Медведь-монстр 0 Источник:

Жирненькая чайка 0 Источник:

Самый длинный в мире собачий нос - он вот такой 0 Источник:

Крупный зверь 0 Источник:

Победитель конкурса на самую крупную тыкву. Победил по праву! 0 Источник:

"Самая крупная белка с нашего двора!" 0 Источник:

"Я долго искал самое большое сиденье для своего унитаза - и все-таки я его нашел!" 0 Источник: