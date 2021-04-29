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Хорошего должно быть много!

Хорошего должно быть много! (41 фото)

Автор:
29 апреля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   гиганты   интересно   картинки   неожиданно   факты   фото   фотосвидетельства   
1799
41
Они большие и прекрасные. Посмотрев на них, вы наверняка позволите себе сегодня лишнее пиво или шоколадку - потому что хорошего человека должно быть много! И остального хорошего - тоже.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   гиганты   интересно   картинки   неожиданно   факты   фото   фотосвидетельства   
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9  комментариев
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11k
Святослав Полчаса назад
какая нафиг "чайка"??!
это ж УТКА!..
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10k
Сергей 3 секунды назад
Собачка явно что-то знает.
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Сергей 37 секунд назад
Это повар. «Только лохи проверяют всю инфу до перепоста», да?
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3k
Serj81 4 минуты назад
В прошлом году Подберезовик, кг на 3 потянул и идеально чистый.
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7k
Valiko 4 минуты назад
Нига шеф-повар, по-моему, а не шеф службы безопасности. Костюмчик кухонный.
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8k
Денис 5 минут назад
Собака-чтотоподозряка (на фотке с морковкой)
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960
Никита 7 минут назад
Какой нафиг шеф службы безопасности белого дома, это шеф повар белого дома.
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21k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Кот обычный (для мейнкуна). Он просто фоткает его на вытянутых руках.
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Ну кит и кашалот, несколько разные животные.
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