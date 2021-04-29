Хорошего должно быть много!

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Они большие и прекрасные. Посмотрев на них, вы наверняка позволите себе сегодня лишнее пиво или шоколадку - потому что хорошего человека должно быть много! И остального хорошего - тоже.
"Не так-то просто взять кровь для анализа у такого огромного бизона, который весит больше тонны!"
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Гигантский серый першерон. На фото - одна и та же лошадь с разницей в 5 лет: старея, лошади этой породы сильно светлеют
Вам не кажется крупным этот песик? А он, между прочим, сможет взять вас зубами за пояс, не приподнимаясь на задние
"Папа так гордился выращенным им арбузом... Бедняга! Он был очень расстроен, узнав, что это всего лишь гигантский оругец!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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