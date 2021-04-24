Картинки, которые напомнят вам о том, сколько в жизни удивительного

Автор:
24 апреля 2021 09:13
Участники группы "Довольно интересно"
в социальной сети reddit коллекционируют фотографии с неожиданными сюрпризами, которыми каждый день удивляет нас жизнь.
"Это не лодка на зимнем озере - это у меня так замерзло лобовое стекло"
"Сделал из старого телевизора спальню для кошки"
"Недалеко от меня есть дом, который словно пришел из волшебной сказки"
"Необыкновенный цветок камелии!"
"Я закончил реставрацию паркета 1930-х годов!"
Жители Пуэрто-Рико нарисовали фреску с местным пейзажем и добавили силуэт собаки, которая любит здесь отдыхать
"Наш учитель сделал карточки с покемонамидля изучения зоологии "
"Кажется, этим ботинкам плохо"
"На землю упал высоковольтный провод, прожег плитку и расплавил песок"
"Купил книгу "Гарри Поттер и философский камень" с тайной иллюстрацией платформы 9 3/4 на обрезе страниц"
"На лапе моей собаки - отпечаток лапы"
"Экологичное пиво, в котором обвязка сделана не из пластика, а из бумаги"
"Тающий снег на стуле сформировал силуэт дерева"
"Забавно растаял снег на дорожке"
"Мой папа покрасил сосульки пищевыми красителями"
"Мы путешествовали по диким джунглям Амазонии и нашли вот этот пограничный столб, отмечающий границу Эквадора"
"Вот такую магнитную горку для спуска шариков я построил прямо на холодильнике"
"Тень на лестнице похожа на дополнительную лестницу"
"Сначала я подумал, что часть кошки смылась в раковину"
"Я заказал вино - и обнаружил бонус: набор костей для игры в пустой корковой пробке"
Термиты съели коробку карандашей, оставив одни несъедобные грифели
"Глядя на это фото, кажется, что оно сделано на Луне"
"Солнечные блики из окна делают унитаз похожим на игровой артефакт в квесте"
"Вы не поверите, но жидкость в обоих ведрах - одного цвета. Вот что делает контраст с цветом ведра!"
"Впервые вижу на одометре цифру 1234567890"
"Уронил на песок наушник - и он притянул из песка железо"
"Мусор, прилипший к носку, похож формой на фламинго"
"В местном заповеднике буквы на табличке перевернуты так, что вы можете прочитать надпись в отражении на воде"
Кирпич возрастом 300 лет с отпечатком лапы. Кто-то вошел в историю!
Трудно поверить, но этот набор диванов сделан из кирпича!
"Купил в Токио вот такого краба-держателя для ручки"
"Мой пес выбрал отличное место, чтобы зевнуть"
Такова толщина современного оптоволоконного кабеля, способного снабжать целый дом высокоскоростным интернетом
Австралия. Воды разлившейся реки встречаются с океаном
"Сегодня утром я сварила яйцо-пашот в форме человеческого сердца"
"Мой стул случайно превратился в утку"
"Я сделал из кирпичиков LEGO идеальный круг"
"Я родился без отпечатков пальцев"
"У меня в коллекции есть римская монета времен императора Адриана. Ей 2000 лет"
Обломок дерева похож на миниатюрную панораму города
"Эти однодолларовые банкноты я получал на протяжении двух лет в качестве чаевых. Все откладывал"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: