"Почему не от "Голубой": россияне отреагировали на желание Зверева баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленых»

Партия «Зеленые» обладает так называемой парламентской льготой. Это значит, что кандидатам не нужно будет собирать подписи для участия в выборах.

Однако, пользователи сети не оценили инициативу Зверева, даже несмотря на то, что он выступает за правое дело. Многих смущал его внешний вид и вызывающее поведение.

"А почему не от "Голубой" партии?"

"Вот только его в Госдуме не хватало!"