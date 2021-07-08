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"Почему не от "Голубой": россияне отреагировали на желание Зверева баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленых»

"Почему не от "Голубой": россияне отреагировали на желание Зверева баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленых» (2 фото)

Автор:
08 июля 2021 10:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   госдума   защита природы   зверев   интересное   партия Зелёные   фото   шоу бизнес   
358
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Скандальный стилист Сергей Зверев заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые». В соцсетях партия назвала Зверева «защитником Байкала».

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Метки: ynews   госдума   защита природы   зверев   интересное   партия Зелёные   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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7k
Алеksей 40 минут назад
..если я не ошибаюсь, насколько могу судить по той инфе, которую не хотел, но невольно получил/услышал, Зверев не гей, натурал, даже служивший в армии. Мне лично плевать на его внешний вид, если выступает за разумное, а он именно выступал. По работе сталкивался с очень разными людьми и личностями, и не раз убеждался, в истинности того, что по одёжке только встречают. Лично я ЗА Зверева (натурала), и хрен с ней, с короной на башке, причесоном, боевым раскрасом, но! я за полную конфискацию имущества, млять, аж до 7 колена!!! и за казнь, прилюдную!! для Потанина.
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1k
AРТУР ITA 12 минут назад
Не улетай последний гусь а то возьму и еб...нусь.
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1k
Диагноз 21 минуту назад
Сережка и от розовой партии может баллотироваться...
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4k
Shtoppi 23 минуты назад
"Почему не от "Голубой"
Видимо баллотироваться от ЕР его не особо прельщает)))
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3k
Едондер пуп 53 минуты назад
О, Байкал!!!
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33
SilentBod Час назад
да хоть серо-буро-малиновый. он же ориентацию свою агрессивно не навязывает, ничего такого не открыто пропагандирует. в думе все в цивильных костюмчиках, в правильном образе, а по сути - пи-да-ра-сы, принявшие новую пенсионную реформу. есть шанс, что этот-то хоть за Байкал против кетайцев и прочих жуликов будет бороться.
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1k
Viktor Час назад
Беркову в думу !
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6k
КОСТЯН Час назад
Он ваще думать то умеет??? В ДУМУ собралось это чучело... Башка ему дана, чтоб есть, пить, нести всякую херню и в рот брать.
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816
Дядя Стёпа Час назад
Господа! Прекратите такое постить! Меня ж чуть от смеха не разорвало!!! Ну, нельзя же так издеваться над людями?!
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Кончита вурст, йопт!
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1k
Meri Poppins Ufa Час назад
Где - зеленые. А где - голубые. Что общего?
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