"Почему не от "Голубой": россияне отреагировали на желание Зверева баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленых»

Скандальный стилист Сергей Зверев заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые». В соцсетях партия назвала Зверева «защитником Байкала».
О своём решении Зверев сообщил во время разговора с журналистами. По его словам, поучаствовать в выборах его уговорили те, кто следил за его экологическими инициативами. Баллотироваться он будет от одномандатного округа по Бурятии и по федеральному списку, уточняет Super.ru.
«Моя глобальная цель – устойчивое развитие Байкальского региона. Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал. И как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно. Необходимо освобождать берега Байкала от промышленных производств, ликвидировать объекты накопленного ущерба. На протяжении всего побережья озера нужно сделать современную систему очистки сточных вод», - заявил Зверев.
Партия «Зеленые» обладает так называемой парламентской льготой. Это значит, что кандидатам не нужно будет собирать подписи для участия в выборах.
Однако, пользователи сети не оценили инициативу Зверева, даже несмотря на то, что он выступает за правое дело. Многих смущал его внешний вид и вызывающее поведение.
"А почему не от "Голубой" партии?"
"Вот только его в Госдуме не хватало!"
"Почему в правительство лезут те, кто ничего не понимает в этом?"
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Видимо баллотироваться от ЕР его не особо прельщает)))